Lào vs Brunei 16h ngày 24/9: Trận khai màn FIFA ASEAN Cup 2026

(GLO)- Lào đối đầu Brunei lúc 16h00 ngày 24/9 trong trận khai màn FIFA ASEAN Cup 2026, nơi một chiến thắng có thể tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vào chung kết Division 2.

Lào và Brunei bước vào FIFA ASEAN Cup 2026 với cùng một mục tiêu: tìm lại cảm giác chiến thắng sau giai đoạn kết quả không như ý.

Trong bảng đấu chỉ có ba đội và duy nhất đội đứng đầu giành vé vào chung kết, trận mở màn tại Mong Kok vì thế gần như không cho phép hai đội nhập cuộc với tâm lý thăm dò quá lâu.

Hình minh họa.

Thời gian, địa điểm trận Lào vs Brunei

Thông tin Chi tiết Trận đấu Lào vs Brunei Giải đấu FIFA ASEAN Cup 2026 - Division 2, bảng A Thời gian 16h00 ngày 24/9/2026, giờ Việt Nam Giờ địa phương 17h00 tại Hong Kong Địa điểm Mong Kok Stadium, Hong Kong (Trung Quốc) Bảng đấu Lào, Brunei, Hong Kong (Trung Quốc)

Đây cũng là trận đấu đầu tiên trong lịch sử FIFA ASEAN Cup. Sau cuộc đối đầu này, Lào sẽ gặp chủ nhà Hong Kong ngày 27/9, còn Brunei gặp Hong Kong vào ngày 30/9.

Link xem trực tiếp Lào vs Brunei

Theo lịch phát sóng cập nhật trong sáng 24/9, trận Lào vs Brunei được truyền hình trên Lao TV từ 16h00. Nền tảng LaoTV của Unitel có dịch vụ truyền hình trực tuyến; khả năng truy cập có thể phụ thuộc khu vực và tài khoản người dùng.

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Độc giả cũng có thể theo dõi diễn biến, đội hình và thống kê trận đấu qua trang tường thuật trực tiếp được cập nhật trước giờ bóng lăn.

Nhận định Lào vs Brunei

Nếu chỉ nhìn vào kết quả gần đây, cả Lào lẫn Brunei đều có lý do để lo lắng. Lào vừa trải qua bốn trận toàn thua tại ASEAN Championship, thủng lưới tới 20 bàn trong năm trận quốc tế gần nhất. Brunei thậm chí bước vào giải với chuỗi năm thất bại liên tiếp.

Nhưng đây là trận đấu mà Lào có cơ sở để chơi chủ động hơn. HLV Vladica Grujic đã tiến hành một cuộc trẻ hóa mạnh, gọi 12 cầu thủ chưa từng khoác áo tuyển quốc gia và chỉ có năm thành viên từ 25 tuổi trở lên. Nhà cầm quân người Serbia muốn đội bóng chơi giàu năng lượng, pressing quyết liệt hơn và đặc biệt cải thiện khả năng chuyển trạng thái.

Sự xuất hiện của Damoth Thongkhamsavath cùng Roman Angot giúp tuyến giữa và hàng công Lào có thêm những lựa chọn kỹ thuật. Khonesavanh Keonuchanh cũng là nhân tố đáng chú ý trong khu vực trung tuyến. Chính cuộc đấu giữa Khonesavanh và đội trưởng Azwan Ali Rahman bên phía Brunei có thể ảnh hưởng lớn đến khả năng kiểm soát thế trận của hai đội.

Brunei lại có một ưu điểm khác: tính gắn kết. Tám cầu thủ trong danh sách dự giải đến từ DPMM FC, đội đang thi đấu tại Malaysia Super League. Bộ khung này có những cái tên nhiều kinh nghiệm như Azwan Ali Rahman, Nurikhwan Othman và tiền đạo Hakeme Yazid Said. Khi nhiều cầu thủ đã chơi cùng nhau ở cấp CLB, Brunei có thể không mất quá nhiều thời gian để tìm sự ăn ý.

Cách tiếp cận của Brunei nhiều khả năng là giữ cự ly thấp, tránh để Lào có khoảng trống giữa các tuyến rồi chờ thời cơ phản công. Đó là điều Lào phải đặc biệt cảnh giác, bởi khả năng chống chuyển trạng thái chính là một trong những vấn đề khiến họ thủng lưới nhiều trong thời gian qua.

Một chi tiết khác khiến trận đấu trở nên khó lường là tính chất của bảng ba đội. Chỉ hai lượt trận quyết định đội đứng đầu bảng, đồng nghĩa một thất bại ở ngày ra quân có thể khiến đội thua ngay lập tức rơi vào thế rất khó.

Thông tin lực lượng Lào vs Brunei

Tính đến sáng 24/9, chưa có thông tin về ca chấn thương hay án treo giò quan trọng khiến hai đội mất trụ cột trước giờ thi đấu.

Lào mang đến Hong Kong đội hình trẻ hóa mạnh. FIFA cho biết có 12 cầu thủ chưa từng khoác áo đội tuyển trước giải và chỉ năm cầu thủ từ 25 tuổi trở lên. Một số nhân tố đáng chú ý gồm Damoth Thongkhamsavath, Khonesavanh Keonuchanh, Bounphachan Bounkong và Roman Angot.

Brunei dưới thời HLV Ali Mustafa dựa nhiều vào bộ khung DPMM FC. Azwan Ali Rahman được kỳ vọng đảm nhiệm vai trò tổ chức ở trung tuyến, trong khi Hakeme Yazid Said là một trong những phương án đáng chú ý nhất trên hàng công.

Kết quả 5 trận gần nhất của Lào

Ngày Trận đấu Kết quả 4/8/2026 Myanmar - Lào 7-2 1/8/2026 Lào - Philippines 1-4 28/7/2026 Malaysia - Lào 4-0 25/7/2026 Lào - Thái Lan 0-5 31/3/2026 Nepal - Lào 0-1

Lào thắng 1 và thua 4 trong năm trận gần nhất, ghi 4 bàn nhưng để lọt lưới 20 lần.

Kết quả 5 trận gần nhất của Brunei

Ngày Trận đấu Kết quả 9/6/2026 Timor-Leste - Brunei 3-1 2/6/2026 Brunei - Timor-Leste 0-3 31/3/2026 Bhutan - Brunei 2-1 18/11/2025 Brunei - Lebanon 0-3 14/10/2025 Yemen - Brunei 9-0

Brunei thua cả năm trận gần nhất. Hai thất bại trước Timor-Leste khiến họ không thể góp mặt ở vòng bảng ASEAN Championship 2026.

Thành tích đối đầu Lào vs Brunei gần nhất

Ngày Trận đấu Tỷ số 27/9/2022 Brunei - Lào 1-0 27/3/2022 Lào - Brunei 3-2 14/11/2016 Lào - Brunei 3-2 21/10/2016 Lào - Brunei 4-3 14/10/2014 Lào - Brunei 4-2

Lào thắng 4 trong năm lần chạm trán gần nhất, nhưng trận gần nhất lại chứng kiến Brunei thắng 1-0 trong một trận giao hữu năm 2022. Nếu mở rộng ra bảy cuộc đối đầu được thống kê, Lào thắng sáu trận và Brunei thắng một.

Đáng chú ý, bốn chiến thắng liên tiếp của Lào trước thất bại năm 2022 đều có ít nhất năm bàn thắng. Điều đó cho thấy lịch sử cặp đấu này từng khá cởi mở, dù tính chất trận khai màn lần này có thể khiến cả hai thận trọng hơn.

Đội hình xuất phát Lào vs Brunei dự kiến

Lào: Souksamone Vethita; Phoutthavong Sangvilay, Phahayxay Keomany, Seng Manilay, Phoulaung Vinnavong; Khonesavanh Keonuchanh, Damoth Thongkhamsavath, Chansamone Phetsomphone; Roman Angot, Bounphachan Bounkong, Kydavone Souvanny.

Brunei: Haimie Abdullah Nyaring; Azrin Yusra, Nurikhwan Othman, Wafi Aminuddin, Azhari Yusra; Danish Wafiq, Hanif Farhan Azman, Azwan Ali Rahman; Haziq Kasyful, Abdul Hariz Herman, Hakeme Yazid Said.

Đội hình chính thức dự kiến được công bố khoảng một giờ trước khi trận đấu bắt đầu.

Điểm nóng có thể quyết định trận đấu

Khu vực giữa sân sẽ là nơi Lào cần tạo ưu thế. Khonesavanh có sức trẻ và khả năng luân chuyển bóng, trong khi Azwan Ali Rahman giàu kinh nghiệm, biết cách điều tiết nhịp trận đấu. Nếu Lào khiến Azwan không có thời gian xử lý bóng, Brunei có thể gặp khó trong việc đưa bóng lên cho Hakeme Yazid Said.

Ở chiều ngược lại, Lào không thể dâng đội hình thiếu kiểm soát. Họ đã để lọt lưới 18 bàn chỉ trong bốn trận gần nhất tại ASEAN Championship. Brunei dù không có phong độ tốt vẫn đủ khả năng tận dụng sai lầm khi đối thủ mất bóng ở giữa sân.

Vì vậy, kịch bản dễ hình dung là Lào cầm bóng nhiều hơn nhưng không nhất thiết đẩy tốc độ quá cao từ đầu. Nếu có được bàn mở tỷ số, lợi thế về kỹ thuật và sức trẻ sẽ giúp đội bóng xứ Triệu Voi dễ triển khai trận đấu hơn.

Dự đoán tỷ số Lào vs Brunei

Lào nhỉnh hơn ở khả năng kiểm soát bóng, chất lượng một số cá nhân và thành tích đối đầu. Brunei có ưu thế về tính gắn kết của bộ khung DPMM FC nhưng phong độ quốc tế gần đây không tốt, đặc biệt là khả năng phòng ngự.

Trận đấu có thể không quá một chiều bởi Lào đang trong quá trình trẻ hóa và hàng thủ vẫn tiềm ẩn sai sót. Khả năng Brunei tạo được cơ hội là có, nhưng để duy trì sức ép trong 90 phút là bài toán khó hơn.