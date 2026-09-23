U23 Trung Quốc vs U23 UAE, 12h30 ngày 23/9: Vé tứ kết trong tầm tay

(GLO)- U23 Trung Quốc gặp U23 UAE lúc 12h30 ngày 23/9 trong trận quyết định vé tứ kết bảng B ASIAD 2026, với lợi thế lớn thuộc về đội bóng Đông Á.

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Bốn điểm sau hai lượt giúp U23 Trung Quốc nắm quyền tự quyết, trong khi UAE chỉ có một điểm và không còn nhiều lựa chọn ngoài việc tấn công tìm chiến thắng. Chính sự trái ngược về mục tiêu có thể tạo nên thế trận đặc biệt: Trung Quốc chờ thời cơ, UAE buộc phải đẩy cao và chấp nhận rủi ro.

Hình minh họa.

Thời gian, địa điểm U23 Trung Quốc vs U23 UAE

Thông tin Chi tiết Trận đấu U23 Trung Quốc vs U23 UAE Giải đấu Bóng đá nam ASIAD 2026 Vòng đấu Lượt 3 bảng B Thời gian 12h30 ngày 23/9/2026, giờ Việt Nam Địa điểm Toyota Stadium, Aichi, Nhật Bản HLV U23 Trung Quốc Antonio Puche Trực tiếp tại Việt Nam Chưa xác nhận kênh riêng

Thời gian 12h30 theo giờ Việt Nam tương ứng 14h30 tại Nhật Bản. Lịch ASIAD và dữ liệu trận đấu đều xác nhận đây là trận cuối vòng bảng B.

Link xem trực tiếp U23 Trung Quốc vs U23 UAE

Tại thời điểm cập nhật sáng 23/9, các lịch phát sóng trong nước chưa ghi VTV6 hoặc VTV7 cho trận U23 Trung Quốc - U23 UAE. VTV hiện ưu tiên các trận có U23 Việt Nam và một số sự kiện khác của ASIAD.

Tại Trung Quốc, trận đấu được xếp trên nền tảng 央视频/Yangshipin, hệ thống trực tuyến của CCTV dành cho ASIAD. Việc xem có thể phụ thuộc khu vực địa lý.

Theo dõi ASIAD trên Yangshipin

Nhận định U23 Trung Quốc vs U23 UAE

U23 Trung Quốc đang có một giải đấu khá đúng với hình ảnh của họ tại U23 châu Á đầu năm: không quá hoa mỹ nhưng cực kỳ khó bị đánh bại.

Trận mở màn, đội bóng của Antonio Puche bị U23 Triều Tiên dẫn trước nhưng vẫn ngược dòng thắng 2-1. Zhang Yuning gỡ hòa, còn Wu Xi ghi bàn quyết định trong hiệp hai.

Đến lượt thứ hai, Trung Quốc chuyển sang một bộ mặt khác.

Trước U23 Iran được đánh giá rất cao, họ chủ động giữ cự ly đội hình chặt, không lao vào cuộc đua kiểm soát bóng và bảo vệ thành công tỷ số 0-0. Sau hai trận, Trung Quốc có 4 điểm, ghi hai bàn và mới thủng lưới một lần.

Đây chính là nền tảng khiến họ có lợi thế lớn trước UAE.

U23 Trung Quốc không cần thắng. Một điểm là đủ để đội bóng Đông Á chắc chắn lọt vào tứ kết.

Trong khi đó, UAE rơi vào thế hoàn toàn ngược lại.

Họ thua Iran 1-3 ở trận đầu và hòa Triều Tiên 0-0 ở lượt hai. Một điểm sau hai trận đồng nghĩa đại diện Tây Á phải thắng Trung Quốc nếu muốn giữ cơ hội đi tiếp.

Điều này có thể quyết định cách hai đội nhập cuộc.

Trung Quốc đủ điều kiện kiên nhẫn, phòng ngự có tổ chức rồi chờ UAE để lộ khoảng trống.

UAE lại khó kéo thấp đội hình trong suốt 90 phút.

Càng về cuối trận, nếu tỷ số vẫn hòa, đội bóng Tây Á càng phải đưa nhiều cầu thủ lên phía trước. Đó chính là thời điểm Wang Yudong, Baihelamu Abuduwaili hoặc Zhang Yuning có thể khai thác khoảng trống phản công.

Kinh nghiệm của bộ ba quá tuổi là lợi thế của Trung Quốc

Trung Quốc mang tới ASIAD ba cầu thủ quá tuổi là Wu Xi, Zhang Yuning và Zhu Chenjie.

Đây không phải những sự bổ sung mang tính hình thức.

Hai trong số ba người đã trực tiếp quyết định trận thắng Triều Tiên: Zhang Yuning ghi bàn gỡ hòa trước khi kiến tạo để Wu Xi lập công.

Zhu Chenjie lại giúp hàng phòng ngự có thêm sự ổn định.

Trước Iran, Trung Quốc chịu sức ép nhưng vẫn giữ được cấu trúc rất tốt. Li Hao trong khung thành, Zhu Chenjie, Liu Haofan cùng các hậu vệ trẻ không để đối thủ tạo ra nhiều cơ hội thực sự rõ ràng.

Trong một trận đấu mang tính quyết định, kinh nghiệm này có thể trở thành lợi thế lớn.

UAE có nhiều cầu thủ giàu tốc độ nhưng nhìn chung đội hình trẻ hơn và chưa cho thấy khả năng kiểm soát những thời điểm khó khăn tốt như Trung Quốc.

Zhang Yuning là điểm đến quan trọng nhất

Zhang Yuning nhiều khả năng tiếp tục đá cao nhất trên hàng công.

Tiền đạo này không chỉ nguy hiểm ở khâu dứt điểm.

Khả năng làm tường và giữ bóng của anh giúp Trung Quốc đưa đội hình lên cao mà không cần triển khai quá nhiều đường chuyền.

Đây là cách chơi đặc biệt phù hợp khi UAE buộc phải tấn công.

Chỉ cần một đường chuyền trực diện cho Zhang Yuning, Trung Quốc có thể thoát khỏi sức ép và đưa Wang Yudong hoặc Mao Weijie tham gia phản công.

UAE vì thế không thể đẩy cả hai hậu vệ biên lên cùng lúc.

Nếu để Zhang Yuning nhận bóng trong tư thế thuận lợi, hàng phòng ngự đội Tây Á rất dễ bị kéo giãn.

Wang Yudong có thể là mũi phản công nguy hiểm

Nếu Zhang Yuning là điểm tựa, Wang Yudong lại là một trong những cầu thủ có khả năng tạo đột biến tốt nhất của U23 Trung Quốc.

Khả năng di chuyển rộng, tốc độ và kỹ thuật cá nhân giúp Wang phù hợp với những trận đấu đối thủ phải dâng cao.

Trung Quốc không nhất thiết phải đưa quá nhiều người vào phần sân UAE.

Chỉ cần giữ được hai hoặc ba cầu thủ tốc độ phía trên, đội bóng Đông Á vẫn đủ sức tạo ra mối đe dọa trong các tình huống chuyển trạng thái.

Đây có thể là bài toán rất khó với UAE từ giữa hiệp hai.

UAE phải giải quyết bài toán ghi bàn

Hai lượt đầu cho thấy vấn đề lớn nhất của UAE không chỉ nằm ở phòng ngự.

Họ mới ghi một bàn, do Mansoor Al-Menhali thực hiện trong thất bại 1-3 trước Iran. Trận gặp Triều Tiên sau đó kết thúc 0-0.

UAE đã có những giai đoạn tạo sức ép nhưng khả năng xử lý ở khu vực cuối sân chưa đủ sắc.

Junior Ndiaye được kỳ vọng tạo sức mạnh ở phía trên, trong khi Yahya Alghassani và Al-Menhali có thể hoạt động xung quanh.

Tuy nhiên, nếu UAE quá vội vàng, họ rất dễ rơi vào đúng kịch bản Trung Quốc mong muốn.

Đội bóng của Puche đã chứng minh họ đủ kiên nhẫn để phòng ngự trong thời gian dài.

UAE có một lợi thế từ lịch sử đối đầu

Phong độ hiện tại nghiêng về Trung Quốc nhưng lịch sử lại khá có lợi cho UAE.

Hai đội đã gặp nhau 7 lần trong dữ liệu U23 kể từ năm 2016. UAE thắng 4, Trung Quốc thắng 2 và một trận hòa.

Tuy nhiên, hai lần đối đầu gần nhất lại cho thấy xu hướng đã thay đổi.

Ở vòng loại U23 châu Á tháng 9/2023, hai đội hòa 0-0. Đến U23 châu Á 2024, Trung Quốc đánh bại UAE 2-1.

Điều này phản ánh sự tiến bộ của thế hệ Trung Quốc hiện tại.

Thông tin lực lượng U23 Trung Quốc vs U23 UAE

U23 Trung Quốc hiện chưa ghi nhận tổn thất mới đáng chú ý.

Li Hao, Hu Hetao, Liu Haofan, Zhu Chenjie, He Yiran, Yang Xi, Xu Bin, Wu Xi, Mao Weijie, Wang Yudong và Zhang Yuning đều nằm trong bộ khung được sử dụng ở lượt đấu trước.

UAE cũng chưa có thông báo chính thức về ca chấn thương nghiêm trọng trước giờ bóng lăn.

Một số dữ liệu có khác biệt về tình trạng thẻ của Khamis Al-Mansoori, vì vậy khả năng đá chính của hậu vệ này cần chờ danh sách chính thức.

Các cầu thủ đáng chú ý còn lại gồm Khaled Tawhid, Yousif Al-Marzooqi, Mubarak Zamah, Solomon Sosu, Junior Ndiaye, Yahya Alghassani và Mansoor Al-Menhali.

Kết quả 5 trận gần nhất của U23 Trung Quốc

Ngày Trận đấu Kết quả 20/9/2026 U23 Iran - U23 Trung Quốc 0-0 16/9/2026 U23 Trung Quốc - U23 Triều Tiên 2-1 10/9/2026 U23 Trung Quốc - U23 Uzbekistan 2-0 15/6/2026 U23 Trung Quốc - U23 Hong Kong 3-0 12/6/2026 U23 Trung Quốc - U23 Hong Kong 4-0

U23 Trung Quốc thắng 4, hòa 1 trong 5 trận gần nhất, ghi 11 bàn và chỉ thủng lưới một lần.

Đáng chú ý, họ giữ sạch lưới 4 trong 5 trận.

Phong độ phòng ngự này là cơ sở lớn để Trung Quốc tin vào mục tiêu ít nhất một điểm.

Kết quả 5 trận gần nhất của U23 UAE

Ngày Trận đấu Kết quả 20/9/2026 U23 Triều Tiên - U23 UAE 0-0 16/9/2026 U23 UAE - U23 Iran 1-3 9/6/2026 U23 Thái Lan - U23 UAE 2-5 6/6/2026 U23 Kyrgyzstan - U23 UAE 1-1 3/6/2026 U23 Hàn Quốc - U23 UAE 1-1

UAE thắng 1, hòa 3 và thua 1 trong 5 trận gần nhất.

Chuỗi kết quả không quá tệ, nhưng hai trận tại ASIAD cho thấy hiệu quả ghi bàn giảm rõ rệt so với các trận giao hữu tháng 6.

Đối đầu U23 Trung Quốc vs U23 UAE gần nhất

Ngày Giải đấu Kết quả 22/4/2024 U23 châu Á U23 UAE 1-2 U23 Trung Quốc 6/9/2023 Vòng loại U23 châu Á U23 UAE 0-0 U23 Trung Quốc 29/3/2022 Dubai Cup U23 Trung Quốc 0-3 U23 UAE 24/3/2022 Dubai Cup U23 UAE 1-0 U23 Trung Quốc 18/2/2019 Giao hữu U23 UAE 2-1 U23 Trung Quốc

Trong 5 lần gặp gần nhất, Trung Quốc thắng một, hòa một và UAE thắng ba.

Tuy nhiên, cuộc đối đầu mới nhất lại thuộc về Trung Quốc.

Tại U23 châu Á 2024, các bàn của Xie Wenneng và Liu Zhurun giúp Trung Quốc thắng 2-1.

Đội hình dự kiến U23 Trung Quốc vs U23 UAE

U23 Trung Quốc: Li Hao; Hu Hetao, Liu Haofan, Zhu Chenjie, He Yiran, Yang Xi; Xu Bin, Wu Xi; Mao Weijie, Wang Yudong; Zhang Yuning.

U23 UAE: Khaled Tawhid; Mansour Saleh, Yousif Al-Marzooqi, Mackenzie Hunt, Mubarak Zamah; Matar Zaal, Ali Abdulaziz, Solomon Sosu; Yahya Alghassani, Mansoor Al-Menhali; Junior Ndiaye.

Đây là đội hình dự kiến. Trung Quốc nhiều khả năng không thay đổi quá nhiều bộ khung đã giữ sạch lưới Iran.

Điểm nóng Wu Xi - tuyến giữa UAE

Wu Xi có thể trở thành cầu thủ quan trọng nhất về mặt chiến thuật.

Trung Quốc không cần tấn công liên tục nên kinh nghiệm kiểm soát tốc độ của tiền vệ này đặc biệt có giá trị.

Nếu UAE đẩy cao pressing, Wu Xi cần giúp đội nhà vượt lớp áp lực đầu tiên.

Nếu Trung Quốc dẫn bàn, anh lại có thể kéo nhịp trận đấu xuống và buộc UAE phải chạy nhiều hơn.

UAE vì thế khó có thể để Wu Xi thoải mái cầm bóng.

UAE sẽ phải mạo hiểm trong hiệp hai

Nếu hiệp một kết thúc với tỷ số hòa, áp lực gần như hoàn toàn thuộc về UAE.

Một điểm không đủ với đội bóng Tây Á.

Điều đó có nghĩa họ phải dâng hậu vệ biên, đưa thêm tiền vệ vào vòng cấm và chấp nhận khoảng trống phía sau.

Đây chính là thời điểm trận đấu có thể thay đổi.

Trung Quốc không cần nhiều cơ hội. Zhang Yuning có khả năng giữ bóng, còn Wang Yudong cùng các cầu thủ trẻ phía sau đủ tốc độ để phản công.

UAE càng nóng vội, Trung Quốc càng dễ chơi.

Dự đoán tỷ số U23 Trung Quốc vs U23 UAE

Xét về phong độ hiện tại, Trung Quốc đang có nhiều lợi thế.

Họ bất bại 5 trận gần nhất, hàng thủ rất ổn định và đặc biệt không chịu áp lực phải thắng.

UAE lại bước vào sân với bài toán khó hơn: vừa phải tấn công vừa phải tránh để đối thủ phản công.

Lịch sử đối đầu nghiêng về UAE, nhưng thế hệ Trung Quốc hiện tại đã tiến bộ rõ rệt và từng thắng chính đối thủ này ở U23 châu Á 2024.

Khả năng trận đấu giằng co trong hiệp một khá cao. Khi UAE phải tăng tốc sau giờ nghỉ, khoảng trống có thể xuất hiện để Trung Quốc tạo khác biệt.