U23 Kuwait vs U23 Uzbekistan, 17h ngày 18/9: Khó cản sức mạnh Trung Á

(GLO)- U23 Kuwait đối đầu U23 Uzbekistan lúc 17h00 ngày 18/9, trận đấu có thể tạo bước ngoặt trong cuộc đua giành vé đi tiếp tại bảng C ASIAD 2026.

Sau trận ra quân với những kết quả trái ngược, U23 Kuwait và U23 Uzbekistan bước vào cuộc đối đầu mang ý nghĩa quan trọng với cục diện bảng C.

Kuwait cần thêm điểm để nuôi hy vọng đi tiếp, trong khi Uzbekistan hướng tới chiến thắng thứ hai liên tiếp nhằm củng cố vị trí dẫn đầu.

Hình minh họa.

Thời gian, địa điểm U23 Kuwait vs U23 Uzbekistan

Thông tin Chi tiết Trận đấu U23 Kuwait vs U23 Uzbekistan Giải đấu Bóng đá nam ASIAD 2026 Vòng đấu Lượt trận thứ hai bảng C Thời gian 17h00 ngày 18/9/2026 Địa điểm Minato Soccer Stadium, Nagoya, Nhật Bản HLV U23 Kuwait David Dóniga HLV U23 Uzbekistan Ravshan Khaydarov

Lịch thi đấu cập nhật trong sáng 18/9 xác nhận trận đấu bắt đầu lúc 17h00 theo giờ Việt Nam.

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Tại thời điểm cập nhật sáng 18/9, lịch truyền hình trong nước chưa công bố kênh phát trực tiếp riêng cho trận U23 Kuwait vs U23 Uzbekistan.

Có thể theo dõi tỷ số, đội hình và diễn biến trực tiếp trận đấu tại các trang dữ liệu bóng đá cập nhật theo thời gian thực.

Nhận định U23 Kuwait vs U23 Uzbekistan

Hai đội bước vào lượt trận thứ hai với trạng thái hoàn toàn khác nhau.

U23 Uzbekistan đang đứng đầu bảng C sau chiến thắng 5-1 trước U23 Philippines. Không chỉ có 3 điểm, đội bóng Trung Á còn tạo được hiệu số +4 và cho thấy khả năng tấn công đa dạng ngay trong trận ra quân. U23 Kuwait có 1 điểm sau trận hòa U23 Việt Nam 1-1.

Nhìn vào tỷ số, một điểm trước Việt Nam là kết quả tích cực với Kuwait. Tuy nhiên, diễn biến trên sân cho thấy đội bóng Tây Á đã phải chống đỡ trong phần lớn thời gian. U23 Việt Nam liên tục tạo cơ hội, nhiều lần đưa bóng trúng cột dọc và xà ngang trước khi Ngọc Mỹ gỡ hòa ở phút 80.

Kuwait đã cho thấy điểm mạnh rõ nhất: khả năng chịu sức ép, giữ cự ly phòng ngự và tận dụng những tình huống cố định. Bàn thắng của Omar Al-Matar trước Việt Nam đến từ một tình huống bóng chết ở cuối hiệp hai.

Nhưng trước Uzbekistan, mức độ thử thách sẽ lớn hơn.

Ở trận mở màn, Uzbekistan kiểm soát khoảng 68% thời lượng bóng, tung ra 24 pha dứt điểm, trong đó 13 lần đưa bóng trúng mục tiêu. Đáng chú ý, năm bàn thắng được chia cho nhiều cầu thủ thay vì phụ thuộc vào một chân sút duy nhất.

Mukhammadali Urinboev mở tỷ số, Saidumarkhon Saidnurullaev lập cú đúp, trước khi Ruziboy Fayzullaev và Mukhammadali Reimov tiếp tục lập công. Điều này cho thấy Uzbekistan có thể tạo sức ép từ nhiều hướng và duy trì cường độ ngay cả khi thay người.

Kuwait nhiều khả năng không lựa chọn đôi công. Đội bóng của HLV David Dóniga có cơ sở để kéo thấp đội hình, thu hẹp không gian trước vòng cấm và tìm cơ hội phản công hoặc tận dụng bóng chết.

Vấn đề là Kuwait khó có thể phòng ngự trong suốt 90 phút mà không để lộ khoảng trống. Việt Nam đã tìm được rất nhiều cơ hội dù thiếu chính xác trong khâu kết thúc. Uzbekistan lại sở hữu khả năng chuyển hóa cơ hội tốt hơn ở lượt trận đầu tiên.

Nếu có bàn thắng sớm, Uzbekistan sẽ càng dễ triển khai lối chơi. Khi đó Kuwait buộc phải đẩy đội hình lên và những khoảng trống phía sau hàng tiền vệ có thể trở thành khu vực đội bóng Trung Á tập trung khai thác.

Thông tin lực lượng U23 Kuwait vs U23 Uzbekistan

U23 Kuwait hiện không ghi nhận án treo giò hay trường hợp vắng mặt đáng chú ý trước trận. Bộ khung đá chính trước Việt Nam vì thế có thể tiếp tục được HLV David Dóniga sử dụng.

Omar Al-Matar là cái tên cần chú ý sau khi ghi bàn vào lưới U23 Việt Nam. Những cầu thủ như Ahmed Boudi, Montaser Abdul Salam, Muath Al-Asaimi và Nasser Khader cũng nằm trong nhóm nhân sự có khả năng tiếp tục đá chính.

Bên phía Uzbekistan, Khusniddin Alikulov được thông tin có khả năng vắng mặt vì chấn thương. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Ravshan Khaydarov vẫn sở hữu lực lượng khá dày.

Saidumarkhon Saidnurullaev đang đạt phong độ cao sau cú đúp trước Philippines. Mukhammadali Urinboev và Ruziboy Fayzullaev cũng đã có bàn ở lượt đầu, trong khi Uzbekistan còn những phương án thay người có khả năng tạo ảnh hưởng ngay lập tức.

Kết quả 5 trận gần nhất của U23 Kuwait

Ngày Trận đấu Kết quả 15/9/2026 U23 Việt Nam - U23 Kuwait 1-1 11/12/2025 U23 Bahrain - U23 Kuwait 1-2 8/12/2025 U23 Kuwait - U23 Saudi Arabia 0-1 5/12/2025 U23 Qatar - U23 Kuwait 3-0 9/9/2025 U23 Nhật Bản - U23 Kuwait 6-1

Trong 5 trận gần nhất được hệ thống dữ liệu U23 ghi nhận, Kuwait thắng 1, hòa 1 và thua 3. Đội ghi 4 bàn nhưng nhận tới 12 bàn thua.

Điểm đáng lưu ý là khoảng thời gian giữa các trận đấu quốc tế của U23 Kuwait khá dài. Vì thế, những kết quả từ năm 2025 chỉ nên được dùng để tham khảo xu hướng, trong khi trận hòa Việt Nam tại ASIAD 2026 phản ánh sát hơn trạng thái hiện tại của đội.

Kết quả 5 trận gần nhất của U23 Uzbekistan

Ngày Trận đấu Kết quả 15/9/2026 U23 Uzbekistan - U23 Philippines 5-1 10/9/2026 U23 Trung Quốc - U23 Uzbekistan 2-0 9/6/2026 U21 Mỹ - U23 Uzbekistan 0-1 5/6/2026 U23 Uzbekistan - U21 Nhật Bản 0-1 30/3/2026 U21 Albania - U23 Uzbekistan 3-2

Uzbekistan không có chuỗi kết quả quá áp đảo trước khi ASIAD khởi tranh, nhưng chiến thắng 5-1 trước Philippines cho thấy đội đã bước vào giải với trạng thái tấn công rất khác.

Sự khác biệt còn nằm ở khả năng ghi bàn. Sau giai đoạn có những trận đấu giao hữu khó khăn, Uzbekistan đã tìm được năm bàn ngay trong 90 phút đầu tiên tại ASIAD.

Đối đầu U23 Kuwait vs U23 Uzbekistan gần nhất

Lần chạm trán gần nhất giữa hai đội diễn ra tại vòng bảng U23 châu Á ngày 20/4/2024.

Ngày Giải đấu Kết quả 20/4/2024 U23 châu Á U23 Kuwait 0-5 U23 Uzbekistan 2021 Vòng loại U23 châu Á U23 Kuwait 1-5 U23 Uzbekistan

Ở trận đấu năm 2024, Uzbekistan kiểm soát tới 73% bóng, tung ra 14 cú sút trúng đích trong khi Kuwait không có pha dứt điểm trúng mục tiêu. Các bàn thắng được ghi bởi Alibek Davronov, Mukhammadkodir Khamraliev, Khozhimat Erkinov, Diyor Kholmatov và Khusain Norchaev.

Như vậy, Uzbekistan toàn thắng hai lần đối đầu U23 gần nhất và đều ghi 5 bàn. Tuy nhiên, lực lượng của hai đội hiện tại đã thay đổi đáng kể nên thống kê này chủ yếu phản ánh khoảng cách truyền thống giữa hai nền bóng đá trẻ.

Đội hình dự kiến U23 Kuwait vs U23 Uzbekistan

U23 Kuwait: Abdulredha Shehab; Hamoud Al-Sanousi, Ahmed Khurshid, Bandar Al-Barazi, Ahmed Boudi; Montaser Abdul Salam, Ali Hassan, Muath Al-Asaimi, Eid Al-Azmi; Omar Al-Matar, Nasser Khader.

U23 Uzbekistan: Samandar Muratbaev; Sardorbek Bakhromov, Asilbek Jumaev, Ollobergan Karimov, Ravshan Khayrullaev; Saidkhon Khamidov, Dilshod Murtazayev, Giyosjon Rizakulov; Saidumarkhon Saidnurullaev, Mukhammadali Urinboev, Ruziboy Fayzullaev.

Đây là đội hình dự kiến trước giờ bóng lăn. Danh sách chính thức thường chỉ được xác nhận sát giờ thi đấu.

Điểm nóng của trận đấu

Khả năng phòng ngự khu vực của Kuwait sẽ là yếu tố đầu tiên cần theo dõi. Nếu đội bóng Tây Á duy trì được khối đội hình thấp và không thủng lưới sớm, trận đấu có thể kéo dài trong thế giằng co.

Uzbekistan vì thế cần kiên nhẫn hơn là chỉ dựa vào tốc độ. Khả năng phối hợp từ biên vào trung lộ và những tình huống xâm nhập của tuyến hai đã hoạt động hiệu quả trước Philippines.

Một điểm khác là bóng cố định. Kuwait đã ghi bàn vào lưới Việt Nam bằng phương án này, nên Uzbekistan không thể chủ quan dù kiểm soát phần lớn thế trận.

Ở chiều ngược lại, khả năng chống sức ép liên tục của Kuwait vẫn là dấu hỏi. Khi Việt Nam đẩy nhanh nhịp độ trong trận ra quân, hàng phòng ngự Kuwait nhiều lần bị đặt vào tình thế phải giải nguy trong vòng cấm.

Nếu Uzbekistan tạo được mật độ tấn công tương tự trận gặp Philippines nhưng vẫn duy trì sự chính xác, sức ép có thể tăng mạnh trong hiệp hai.

Dự đoán tỷ số U23 Kuwait vs U23 Uzbekistan

U23 Kuwait đã chứng minh họ có thể gây khó khăn cho đối thủ bằng một khối phòng ngự thấp. Vì vậy, Uzbekistan có thể không dễ tìm bàn thắng trong những phút đầu.

Tuy nhiên, xét về khả năng tổ chức tấn công, chất lượng nhân sự và chiều sâu đội hình, đại diện Trung Á đang sở hữu nhiều giải pháp hơn. Trận thắng Philippines cũng cho thấy Uzbekistan không giảm cường độ khi đã có lợi thế.

Nếu Kuwait phải rời bỏ thế trận phòng ngự để tìm bàn gỡ, khoảng trống sẽ ngày càng xuất hiện nhiều hơn.