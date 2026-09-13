Nhận định Levante vs Barcelona, 21h15 ngày 13/9: 'Cơn cuồng phong' Catalonia chưa dừng lại

Nhận định bóng đá Levante vs Barcelona, 21h15 ngày 13/9, vòng 5 La Liga 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Barcelona đang như “cơn cuồng phong” ở La Liga với chuỗi 4 trận toàn thắng.

Làm khách của Levante tối nay, thầy trò Hansi Flick tiếp tục hướng tới mục tiêu 3 điểm để củng cố vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng.

Nhận định trước trận Levante vs Barcelona

Barcelona đang khởi đầu mùa giải 2026/27 theo cách không thể ấn tượng hơn. Đoàn quân của HLV Hansi Flick duy trì phong độ thăng hoa với 5 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường.

Ở sân chơi Champions League giữa tuần qua, nhà đương kim vô địch Tây Ban Nha dễ dàng đè bẹp Feyenoord với tỷ số 5-1 trên sân Camp Nou. Tính riêng tại La Liga, Blaugrana thu về 12 điểm tuyệt đối sau 4 vòng đấu, ghi tới 17 bàn thắng và chễm chệ trên đỉnh bảng xếp hạng.

Barca đang thắng như chẻ tre tại La Liga.

Sức mạnh tấn công của Barcelona ở giai đoạn đầu mùa giải này cực kỳ đáng sợ. Họ liên tục đè bẹp các đối thủ với những tỷ số đậm như thắng Elche 5-0, Athletic Bilbao 2-0, Rayo Vallecano 5-2 và Valencia 5-0.

Tổng cộng, hàng công của Flick đã chọc thủng lưới các đối thủ 22 lần chỉ sau 5 trận chính thức trên mọi đấu trường (riêng tại La Liga là 17 lần). Không chỉ bùng nổ ở tuyến trên, HLV Hansi Flick còn bày tỏ sự hài lòng về cấu trúc phòng ngự lẫn sự tiến bộ vượt bậc của trung vệ trẻ Pau Cubarsi hay sự ổn định của thủ thành Joan Garcia.

Với đội hình đang đạt điểm rơi phong độ, Barcelona tự tin hướng đến việc giành điểm số tối đa ở 3 vòng đấu La Liga sắp tới gặp Levante, Racing de Santander và Sevilla trước khi bước vào đợt tập trung đội tuyển quốc gia. Và mục tiêu đầu tiên của “cơn cuồng phong” đến từ xứ Catalonia chính là sân Ciutat de Valencia, thánh địa của Levante.

Đội chủ nhà Levante bước vào mùa giải mới với mục tiêu duy trì sự ổn định sau khi cán đích ở vị trí thứ 16 mùa trước. Dù đã chia tay một số trụ cột trong kỳ chuyển nhượng hè như Carlos Espi hay Kareem Tunde, HLV Luis Castro vẫn giúp đội bóng xứ Valencia giữ được sự chủ động. Sau trận thua 0-3 trước Espanyol ở ngày ra quân, Levante đã nhanh chóng đứng dậy khi thu về 5 điểm ở 3 vòng đấu tiếp theo.

Đáng chú ý, "Những chú ếch" từng gây bất ngờ lớn khi đè bẹp Real Betis với tỷ số 5-2, trước khi cầm hòa Osasuna và Malaga. HLV Luis Castro đã lên tiếng khẳng định các học trò của ông sẵn sàng thi đấu với tinh thần cao nhất để cản bước nhà đương kim vô địch.

Dù biết rõ khoảng cách về trình độ, Levante vẫn tỏ ra khá cứng cỏi. “Barca là một trong những đội bóng hay nhất thế giới hiện nay. Nhưng chúng tôi luôn tâm niệm, mọi trận đấu đều bắt đầu bằng tỷ số 0-0 và giữa 11 cầu thủ với 11 cầu thủ”, HLV Luis Castro của đội chủ nhà tự tin phát biểu trong buổi họp báo trước trận.

Phong độ, lịch sử đối đầu Levante vs Barcelona

Lịch sử đối đầu đang nghiêng hoàn toàn về phía đội khách. Trong 47 lần đụng độ gần nhất trên mọi đấu trường, Levante chỉ giành vỏn vẹn 6 chiến thắng trước Barcelona. Cả 4 cuộc chạm trán gần đây nhất giữa hai đội đều kết thúc với phần thắng thuộc về gã khổng lồ xứ Catalonia.

Barca (trước) đã thắng cả 4 lần đụng độ gần nhất với Levante.

Dẫu vậy, sân Ciutat de Valencia của Levante chưa bao giờ là điểm đến dễ dàng với Barca, bởi cả 6 trận thua của họ trước Levante trong lịch sử đều diễn ra trên sân đấu này. Lần gần nhất hai đội gặp nhau tại đây vào tháng 5/2021, hai bên đã rượt đuổi tỷ số nghẹt thở và hòa nhau 3-3.

Chiến thuật dâng cao hàng thủ của HLV Hansi Flick đang mang lại hiệu quả bàn thắng tối đa, nhưng nó cũng để lộ những khoảng trống mà Levante có thể khai thác thông qua các đợt phản công nhanh. Bản thân HLV Hansi Flick cũng đánh giá cao sự nguy hiểm của đội chủ nhà khi nhận định Levante là tập thể tổ chức tốt, biết cách vận hành lối chơi tấn công sắc bén như đã thể hiện trước Real Betis.

Dẫu vậy, với chiều sâu đội hình vượt trội cùng nguồn năng lượng dồi dào từ các nhân tố trẻ lẫn kinh nghiệm của các trụ cột, Barcelona vẫn nắm giữ quá nhiều lợi thế. Việc kiểm soát hoàn toàn khu vực trung tuyến và duy trì áp lực liên tục sẽ là chìa khóa để đội khách làm chủ cuộc chơi, từ đó hướng đến chiến thắng.

Thông tin lực lượng Levante vs Barcelona

Về mặt lực lượng, Levante gặp tổn thất không nhỏ khi tiền đạo Karl Etta Eyong vắng mặt vì chấn thương đùi, bên cạnh trường hợp chấn thương của Alex Primo. HLV Luis Castro nhiều khả năng sẽ đặt niềm tin vào Roger Brugue ở hành lang phải – người đã có 2 bàn thắng sau 3 trận mùa này.

Ivan Romero sẽ tiếp tục đảm nhận vai trò chủ công trên hàng tiền đạo, hỗ trợ ngay phía sau là tiền vệ Enzo Bardeli cùng sự xuất hiện của Oriol Rey và Jon Olasagasti ở tuyến giữa. Về cơ bản, đó là tất cả những gì tốt nhất mà Levante đang có, dù không ai trong số những cầu thủ này tiệm cận đẳng cấp của những tên tuổi đá chính bên phía Barca.

Đối với đội khách, danh sách chấn thương của họ chỉ có 2 cái tên đáng chú ý là Frenkie de Jong và Roony Bardghji. Trung vệ Eric Garcia gặp chấn thương vùng mặt ở trận gặp Valencia nhưng có thể ra sân với mặt nạ bảo vệ ở chuyến làm khách này.

Yamal sẽ tiếp tục là ác mộng với Levante sau khi đóng góp 3 pha kiến tạo ở 2 lần đụng độ gần nhất với đối thủ này.

Sau trận đấu với Feyenoord ở Champions League, HLV Hansi Flick dự kiến sẽ thực hiện một số sự xoay tua nhờ chiều sâu lực lượng đáng mơ ước so với đối thủ. Những nhân tố đang đạt phong độ cao như Fermin Lopez và Anthony Gordon – người được nghỉ ngơi ở trận đấu giữa tuần – nhiều khả năng sẽ góp mặt trong đội hình xuất phát.

Với bộ ba tấn công Lamine Yamal, Raphinha và Anthony Gordon, những người đã góp dấu giày vào 15 bàn thắng kể từ đầu mùa (10 bàn, 5 kiến tạo), Barca chắc chắn sẽ đem đến bão giông với khung thành của thủ môn Ryan bên phía Levante tối nay. Đội bóng xứ Valencia chưa từng nhận về dưới 3 bàn thua trong 5 lần gần nhất đụng độ Barca và có lẽ trận này cũng không phải ngoại lệ.

Đội hình dự kiến Levante vs Barcelona Levante: Ryan; Perez, Dela, Mandi, Sanchez; Rey; Brugue, Bardeli, Olasagasti, Fernandez; Romero Barcelona: Joan Garcia; Eric Garcia, Cubarsi, Martin, Espart; Fermin, Rodri, Pedri; Yamal, Raphinha, Gordon Dự đoán tỷ số: Levante 1 - 4 Barcelona

Theo Nguyễn Khánh (TPO)