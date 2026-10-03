U23 Trung Quốc vs U23 Uzbekistan 13h ngày 3/10: Đại chiến tranh HCĐ ASIAD

(GLO)- U23 Trung Quốc gặp U23 Uzbekistan lúc 13h00 ngày 3/10 trong trận tranh HCĐ ASIAD 2026. Thể lực, khả năng phòng ngự và những pha chuyển trạng thái có thể quyết định cuộc đấu.

U23 Trung Quốc vừa trải qua thất bại 1-2 trước Hàn Quốc sau khi từng dẫn bàn, còn Uzbekistan bị Nhật Bản loại sau 120 phút cùng loạt luân lưu kéo dài tới lượt thứ 10. Hai đội bước vào trận cuối tại ASIAD với trạng thái rất khác nhau, nhưng đều chỉ còn cách một tấm huy chương đúng 90 phút hoặc hơn.

Hình minh họa.

Thời gian, địa điểm U23 Trung Quốc vs U23 Uzbekistan

Thông tin Chi tiết Trận đấu U23 Trung Quốc vs U23 Uzbekistan Giải đấu Bóng đá nam ASIAD 2026 Vòng đấu Tranh huy chương đồng Thời gian 13h00 ngày 3/10/2026, giờ Việt Nam Giờ địa phương 15h00 tại Nhật Bản Địa điểm Toyota Stadium Thành phố Toyota, Aichi, Nhật Bản Trực tiếp VTV6

Lịch thi đấu cập nhật trong sáng 3/10 xác nhận trận tranh HCĐ diễn ra lúc 13h00 giờ Việt Nam. Dữ liệu trận đấu mới nhất ghi địa điểm là Toyota Stadium, nơi cũng tổ chức trận chung kết nam giữa U23 Hàn Quốc và U23 Nhật Bản vào cuối ngày.

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Tại Việt Nam, U23 Trung Quốc - U23 Uzbekistan được phát trực tiếp trên VTV6 lúc 13h00.

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Nhận định U23 Trung Quốc vs U23 Uzbekistan

U23 Trung Quốc đã tiến rất gần trận chung kết. Trước Hàn Quốc ở bán kết, Wang Yudong tận dụng đường chuyền của Mao Weijie để thoát xuống ghi bàn mở tỷ số. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Antonio Puche không bảo toàn được lợi thế và nhận hai bàn thua bằng những tình huống không chiến, qua đó thua 1-2.

Dù vậy, việc lọt vào top 4 vẫn đánh dấu một giải đấu tiến bộ rõ rệt của Trung Quốc. Họ thắng Triều Tiên 2-1 rồi hòa Iran và UAE cùng tỷ số 0-0 để đứng đầu bảng B. Đến tứ kết, Trung Quốc thắng Thái Lan 3-0 dù Wang Yudong không thi đấu vì án treo giò.

Điểm mạnh của Trung Quốc vẫn nằm ở cấu trúc phòng ngự khá chặt. Trước bán kết, họ mới nhận một bàn thua sau bốn trận ASIAD. Bộ khung có Li Hao trong khung thành, Zhu Chenjie và Peng Xiao ở trung tâm hàng thủ cùng Wu Xi phía trước giúp đội bóng duy trì cự ly tương đối tốt.

Khả năng phản công cũng được nâng lên đáng kể khi Wang Yudong trở lại. Tiền đạo trẻ không cần quá nhiều cơ hội để tạo khác biệt. Bàn thắng trước Hàn Quốc đến từ đúng cách chơi Trung Quốc muốn triển khai: Zhang Yuning làm điểm tựa, bóng được đưa nhanh ra khoảng trống và Wang Yudong sử dụng tốc độ phá hàng thủ đối phương.

Nhưng trận bán kết cũng để lại một tổn thất đáng kể. Mao Weijie bị đau ở phút 67 và phải rời sân bằng cáng. Kết quả kiểm tra xác định cầu thủ chạy cánh này bị tổn thương dây chằng cổ chân trái và sẽ không thể dự trận tranh HCĐ.

Sự vắng mặt của Mao Weijie ảnh hưởng cả hai chiều. Anh không chỉ tham gia tấn công mà còn thường xuyên lùi xuống giúp Trung Quốc chuyển từ 4-4-2 sang cấu trúc phòng ngự thấp hơn. Mutallep Iminqari là phương án dễ được lựa chọn nhất để thay thế.

Uzbekistan bước vào trận đấu với vấn đề khác: thể lực.

Đội bóng Trung Á phải trải qua 120 phút trước Nhật Bản ở bán kết. Bakhromov mở tỷ số ngay phút thứ 9, sau đường kiến tạo của Saidkhon Khamidov, trước khi Nhật Bản gỡ hòa ở phút 88. Hai đội tiếp tục đá hiệp phụ rồi thực hiện tới 10 lượt luân lưu mỗi bên, Uzbekistan cuối cùng thua 8-9 ở loạt sút.

Mức tiêu hao của Uzbekistan không nhỏ. Sáu cầu thủ ở hàng phòng ngự và tiền vệ cùng Tulkinbekov phải chơi trọn 120 phút, trong khi thủ môn Samandar Muratbaev cũng trải qua toàn bộ loạt luân lưu. Saidumarkhon Saidnurullaev thậm chí phải rời sân từ phút 13-14 vì chấn thương.

Đổi lại, Uzbekistan đã chứng minh họ có khả năng chơi rất khó chịu trước những đội thích kiểm soát bóng. Trong hiệp một gặp Nhật Bản, đội bóng của HLV Ravshan Khaydarov phòng ngự tốt và chuyển trạng thái nhanh, khiến chủ nhà gần như không tạo được cơ hội rõ ràng trong hơn nửa giờ đầu.

Bakhromov là cầu thủ Trung Quốc phải đặc biệt chú ý. Tiền vệ này hoạt động rộng, có khả năng dứt điểm từ tuyến hai và vừa ghi bàn vào lưới Nhật Bản. Bên cạnh đó, Urinboev có kỹ thuật và khả năng giữ bóng, còn Tulkinbekov, Jumaev hay Fayzullaev giúp Uzbekistan lên bóng với tốc độ khá cao.

Có một chi tiết khiến cuộc đấu thêm thú vị: Trung Quốc đã hai lần vượt qua chính Uzbekistan trong năm 2026.

Tại tứ kết U23 châu Á tháng 1, hai đội hòa 0-0 sau 120 phút dù Uzbekistan kiểm soát bóng hơn 70% và có tới 28 pha dứt điểm. Trung Quốc sau đó thắng 4-2 trên chấm luân lưu nhờ màn trình diễn nổi bật của thủ môn Li Hao.

Ngày 10/9, hai đội tái đấu trong trận giao hữu trước ASIAD và Trung Quốc thắng 2-0. Wu Xi cùng Kuai Jiwen là những cầu thủ ghi bàn.

Những kết quả này mang lại sự tự tin cho Trung Quốc, nhưng không đồng nghĩa Uzbekistan là đối thủ dễ chơi. Ở tứ kết U23 châu Á, chính Uzbekistan mới là đội kiểm soát trận đấu và tạo ra nhiều cơ hội hơn. Việc Trung Quốc đi tiếp chủ yếu nhờ phòng ngự kiên cường cùng khả năng của Li Hao.

Trận đấu chiều 3/10 vì thế có thể diễn ra theo cách khá giống cuộc gặp hồi tháng 1: Uzbekistan kiểm soát bóng nhiều hơn, còn Trung Quốc ưu tiên tổ chức phòng ngự rồi phản công.

Khác biệt lớn nhất là tình trạng thể lực. Trung Quốc đá 90 phút ở bán kết sớm hơn khoảng 4 tiếng rưỡi, trong khi Uzbekistan phải thi đấu thêm 30 phút hiệp phụ và 10 lượt luân lưu. Khoảng thời gian hồi phục chưa đầy ba ngày có thể khiến đội bóng Trung Á giảm cường độ từ giữa hiệp hai.

Nếu Trung Quốc giữ được tỷ số cân bằng trong khoảng 60 phút đầu, tốc độ của Wang Yudong, Kuai Jiwen hoặc Mutallep từ ghế dự bị có thể trở thành yếu tố quan trọng.

Thông tin lực lượng U23 Trung Quốc vs U23 Uzbekistan

U23 Trung Quốc chắc chắn mất Mao Weijie. Liên đoàn bóng đá Trung Quốc xác nhận cầu thủ này bị tổn thương dây chằng cổ chân trái sau trận bán kết và dự kiến không thể tham dự trận tranh HCĐ.

Wang Yudong, Zhang Yuning, Wu Xi, Zhu Chenjie, Li Hao, Peng Xiao, Hu Hetao và Xu Bin vẫn nằm trong những lựa chọn chủ chốt. Trung Quốc cũng có Kuai Jiwen, Xiang Yuwang, Behram Abduweli, Yimulan Maimaiti và Mutallep Iminqari cho những phương án thay đổi thế trận.

U23 Uzbekistan chưa có thông báo chính thức về việc Saidnurullaev chắc chắn nghỉ trận, nhưng tiền vệ 21 tuổi phải rời sân bằng cáng rất sớm ở bán kết nên khả năng ra sân cần chờ kiểm tra cuối cùng. Nurlan Ibraimov là người thay anh trước Nhật Bản.

Một vấn đề khác là thể lực của Uzbekistan. Muratbaev, Khamidov, Murtazayev, Rizakulov và nhiều cầu thủ khác vừa phải đá 120 phút. HLV Khaydarov có thể buộc phải xoay vòng nhiều hơn so với đội hình ở bán kết.

5 trận gần nhất của U23 Trung Quốc

Ngày Trận đấu Kết quả 30/9/2026 U23 Hàn Quốc - U23 Trung Quốc 2-1 26/9/2026 U23 Trung Quốc - U23 Thái Lan 3-0 23/9/2026 U23 Trung Quốc - U23 UAE 0-0 20/9/2026 U23 Iran - U23 Trung Quốc 0-0 16/9/2026 U23 Trung Quốc - U23 Triều Tiên 2-1

U23 Trung Quốc thắng 2, hòa 2 và thua 1 trong 5 trận tại ASIAD. Đáng chú ý, họ giữ sạch lưới ba trận liên tiếp trước khi bị Hàn Quốc ghi hai bàn ở bán kết.

5 trận gần nhất của U23 Uzbekistan

Ngày Trận đấu Kết quả 30/9/2026 U23 Uzbekistan - U23 Nhật Bản 1-1, thua luân lưu 8-9 25/9/2026 U23 Uzbekistan - U23 Saudi Arabia 3-0 22/9/2026 U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan 0-2 18/9/2026 U23 Kuwait - U23 Uzbekistan 0-2 15/9/2026 U23 Uzbekistan - U23 Philippines 5-1

Uzbekistan chưa thua trong thời gian thi đấu chính thức tại ASIAD: thắng 4 và hòa Nhật Bản sau 120 phút. Họ ghi 13 bàn và nhận 2 bàn trong 5 trận.

Đối đầu U23 Trung Quốc vs U23 Uzbekistan gần nhất

Ngày Trận đấu Kết quả 10/9/2026 U23 Trung Quốc - U23 Uzbekistan 2-0 17/1/2026 U23 Uzbekistan - U23 Trung Quốc 0-0, Trung Quốc thắng luân lưu 4-2

Hai lần gặp nhau gần nhất trong năm 2026 đều mang lại kết quả thuận lợi cho Trung Quốc. Trận đáng chú ý nhất là tứ kết U23 châu Á: Uzbekistan tạo thế trận lấn lướt nhưng không thể ghi bàn trong 120 phút trước khi thất bại ở loạt sút luân lưu.

Xét rộng hơn các cuộc đối đầu ở cấp U23, Uzbekistan từng có ưu thế trong những giai đoạn trước. Bởi vậy, hai chiến thắng gần đây của Trung Quốc phản ánh sự tiến bộ của thế hệ hiện tại hơn là một ưu thế lịch sử tuyệt đối.

Đội hình U23 Trung Quốc vs U23 Uzbekistan dự kiến

U23 Trung Quốc (4-4-2): Li Hao; Liu Haofan, Peng Xiao, Zhu Chenjie, Yang Xi; Hu Hetao, Wu Xi, Xu Bin, Mutallep Iminqari; Wang Yudong, Zhang Yuning.

Bộ khung này dựa trên đội hình đá bán kết với Hàn Quốc. Thay đổi đáng chú ý nhất là Mutallep có thể thế chỗ Mao Weijie ở hành lang phải. Kuai Jiwen và Xiang Yuwang cũng có khả năng được sử dụng nếu HLV Antonio muốn giảm tải cho Zhang Yuning hoặc tăng tốc độ ở hàng công.

U23 Uzbekistan (3-4-3): Samandar Muratbaev; Saidkhon Khamidov, Dilshod Murtazayev, Giyosjon Rizakulov; Ro'ziboy Fayzullaev, Sardorbek Bakhromov, Nurlan Ibraimov, Ollabergan Karimov; Asilbek Jumaev, Muhammadali Urinboev, Azizbek Tulkinbekov.

Nếu Saidnurullaev kịp hồi phục, anh vẫn có khả năng trở lại tuyến giữa. Tuy nhiên, việc phải rời sân sớm ở bán kết khiến Ibraimov hiện là phương án an toàn hơn cho đội hình dự kiến.

Đội hình chính thức thường được công bố khoảng một giờ trước giờ bóng lăn.

Dự đoán tỷ số U23 Trung Quốc vs U23 Uzbekistan

Đây là trận đấu khá cân bằng nếu xét chất lượng chuyên môn. Uzbekistan tổ chức tấn công tốt hơn và có khả năng kiểm soát bóng, trong khi Trung Quốc cho thấy họ rất thoải mái khi được chơi phòng ngự phản công.

Thể lực có thể là biến số quan trọng nhất. Uzbekistan vừa trải qua 120 phút cùng loạt luân lưu kéo dài, còn Trung Quốc được nghỉ nhiều hơn và không phải đá hiệp phụ ở bán kết.

Trung Quốc lại thiếu Mao Weijie, một mắt xích quan trọng trong khả năng chuyển trạng thái. Vì vậy, họ khó tái hiện đầy đủ cách phản công từng giúp Wang Yudong ghi bàn vào lưới Hàn Quốc.

Uzbekistan có thể kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng phải tìm cách giải quyết bài toán Li Hao và hàng phòng ngự Trung Quốc, điều họ từng không làm được trong 120 phút ở U23 châu Á.

Khả năng trận đấu được định đoạt với cách biệt tối thiểu là khá cao.