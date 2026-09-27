Đội bóng đá U10 Sao Việt giành vé vào chung kết toàn quốc Lotteria Challenge Cup 2026

(GLO)- Đội bóng đá U10 của Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt (tỉnh Gia Lai) vừa giành chức vô địch Lotteria Challenge Cup 2026 khu vực Đà Nẵng, qua đó giành suất tham dự Vòng chung kết toàn quốc tại TP. Hồ Chí Minh vào ngày 17-10.

Vòng loại khu vực Đà Nẵng có 8 đội tham gia, chia làm 2 bảng thi đấu vòng tròn tính điểm. 2 đội nhất và nhì bảng giành vé vào bán kết. Trận chung kết là cuộc so tài giữa U10 Sao Việt và đối thủ đến từ Trường Tiểu học Dũng sĩ Thanh Khê (Đà Nẵng).

Các cầu thủ nhí Gia Lai đã thi đấu tự tin, đoàn kết, thể hiện khả năng phối hợp tốt trong các trận đấu để giành chiến thắng 5-1; qua đó trở thành nhà vô địch khu vực Đà Nẵng và nhận học bổng trị giá 30 triệu đồng.

Đội bóng đá U10 của Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt giành cúp vô địch khu vực Đà Nẵng, Giải bóng đá Lotteria Challenge Cup 2026. Ảnh: ĐVCC

U10 Sao Việt cũng là đội bóng U10 duy nhất của tỉnh Gia Lai tham dự Lotteria Challenge Cup năm nay. Việc giành quyền vào Vòng chung kết toàn quốc giúp các cầu thủ nhí tiếp tục có cơ hội tranh tài với những đội bóng xuất sắc từ các khu vực khác trên cả nước.

Năm 2026 là lần thứ 13 giải bóng đá Lotteria Challenge Cup được tổ chức. Các vòng đấu khu vực diễn ra tại Hà Nội, Hạ Long, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ.

Vòng chung kết toàn quốc dự kiến diễn ra ngày 17-10 tại TP. Hồ Chí Minh. Giải thưởng cho đội vô địch toàn quốc có giá trị lên đến 50 triệu đồng.