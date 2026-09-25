U23 Việt Nam đấu U23 Hàn Quốc lúc mấy giờ, xem trực tiếp ở kênh nào?

(GLO)- U23 Việt Nam gặp U23 Hàn Quốc lúc 17h30 ngày 25/9 ở tứ kết ASIAD 2026. Xuân Bắc chấn thương, trong khi đối thủ sở hữu lực lượng mạnh với nhiều cầu thủ đang chơi tại châu Âu.

Tám tháng sau màn so tài nghẹt thở tại U23 châu Á, U23 Việt Nam lại đứng trước U23 Hàn Quốc trong một trận đấu loại trực tiếp. Tuy nhiên, cuộc tái đấu tại ASIAD 2026 có độ khó lớn hơn đáng kể khi đội bóng xứ kim chi mang tới Nhật Bản lực lượng giàu chiều sâu, trong khi thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh phải tính toán kỹ từng vị trí để chống lại sức ép của đối phương.

Hình minh họa.

U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc đá lúc mấy giờ, ở đâu?

Nội dung Thông tin Trận đấu U23 Hàn Quốc vs U23 Việt Nam Giải đấu Bóng đá nam ASIAD 2026 Vòng đấu Tứ kết Thời gian 17h30 ngày 25/9/2026, giờ Việt Nam Địa điểm Nagoya City Minato Soccer Field, Nagoya, Nhật Bản Trực tiếp VTV6, VTVgo

Lịch thi đấu được cập nhật trong sáng 25/9, với giờ bóng lăn lúc 17h30. Các thông tin từ đoàn thể thao Việt Nam tại Nhật Bản ghi nhận địa điểm thi đấu là Nagoya City Minato Soccer Field.

Link xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc

Khán giả có thể theo dõi trận U23 Hàn Quốc vs U23 Việt Nam trực tiếp trên VTV6 và nền tảng VTVgo từ 17h30 ngày 25/9.

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Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc

Nếu chỉ nhìn vào cuộc đối đầu gần nhất, U23 Việt Nam có lý do để bước vào trận tứ kết với sự tự tin. Hồi tháng 1/2026, hai đội hòa 2-2 sau 120 phút trong trận tranh hạng Ba U23 châu Á, trước khi Việt Nam thắng 7-6 ở loạt sút luân lưu.

Nhưng ASIAD 2026 là một câu chuyện khác.

U23 Hàn Quốc bước vào giải với đội hình có chất lượng cao hơn đáng kể. Họ toàn thắng hai trận tại bảng D, lần lượt vượt qua Qatar 4-1 và Saudi Arabia 2-0, ghi 6 bàn và mới nhận một bàn thua. Đáng chú ý, đội bóng của HLV Lee Min Sung có 9 cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu và sử dụng đủ ba suất quá tuổi.

Bae Jun-ho, Yang Min-hyuk, Kim Ji-soo, Eom Ji-sung hay Yang Hyun-jun giúp Hàn Quốc có nhiều phương án xử lý ở tốc độ cao. Trong trận thắng Qatar 4-1, riêng Eom Ji-sung lập hat-trick, cho thấy khả năng khai thác khoảng trống ở một phần ba sân cuối cùng của đội bóng này.

Với U23 Việt Nam, vòng bảng mang đến cả tín hiệu tích cực lẫn những vấn đề cần giải quyết. Đội hòa Kuwait 1-1, thắng Philippines 2-0 rồi thua Uzbekistan 0-2, giành 4 điểm và đứng nhì bảng C. Ba trận đấu cho thấy đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh có thể chơi chắc chắn khi giữ được cự ly, nhưng gặp nhiều khó khăn nếu bị đối phương pressing mạnh và ép phải triển khai bóng từ phần sân nhà.

Trước Hàn Quốc, việc cố gắng đôi công sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro. Việt Nam nhiều khả năng chủ động hạ thấp đội hình, ưu tiên quân số ở khu vực trước vòng cấm rồi tìm cơ hội phản công bằng tốc độ của Thanh Nhàn và Ngọc Mỹ.

Hai hành lang biên cũng có thể trở thành điểm nóng. Hàn Quốc có khả năng luân chuyển bóng nhanh, liên tục đưa cầu thủ vào khoảng trống giữa hậu vệ biên và trung vệ. Vì thế Phi Hoàng, Minh Phúc cùng bộ ba trung vệ cần duy trì khoảng cách hợp lý, tránh bị kéo giãn đội hình.

Một yếu tố khác có thể quyết định trận đấu là 20-25 phút đầu. Nếu U23 Việt Nam không để thủng lưới sớm và khiến đối phương phải kiên nhẫn hơn trong khâu triển khai, áp lực lên Hàn Quốc sẽ tăng dần. Khi đó, những tình huống cố định hoặc phản công nhanh có thể trở thành cơ hội đáng giá với đội bóng áo đỏ.

Thông tin lực lượng U23 Việt Nam

Tin không vui đến với U23 Việt Nam trước giờ thi đấu khi Nguyễn Xuân Bắc gặp chấn thương. Tiền vệ này nhiều khả năng không thể xuất phát, khiến HLV Đinh Hồng Vinh phải điều chỉnh khu trung tuyến. Nguyễn Quang Vinh đang là phương án được tính tới để đá cạnh Nguyễn Thái Quốc Cường.

Cao Văn Bình vẫn là lựa chọn số một trong khung thành. Phía trên, bộ ba Đức Anh - Nguyên Hoàng - Lý Đức nhiều khả năng tiếp tục được sử dụng. Phi Hoàng và Minh Phúc phụ trách hai hành lang, trong khi Quốc Việt, Thanh Nhàn và Ngọc Mỹ tạo thành bộ ba tấn công.

Sự thiếu vắng Xuân Bắc ảnh hưởng đáng kể đến khả năng thoát pressing và chuyển bóng từ giữa sân. Quang Vinh có thể giúp tăng khả năng tranh chấp và bảo vệ hàng phòng ngự, nhưng Quốc Cường sẽ phải đảm nhận nhiều hơn vai trò đưa bóng lên tuyến trên.

Thông tin lực lượng U23 Hàn Quốc

U23 Hàn Quốc có chiều sâu lực lượng rất đáng chú ý. Ngoài nhóm cầu thủ thi đấu trong nước, đội hình ASIAD còn có Bae Jun-ho, Kim Ji-soo, Yang Min-hyuk, Park Seung-soo, Yang Hyun-jun và Eom Ji-sung - những gương mặt thuộc các CLB châu Âu.

Bae Jun-ho là một trong những cái tên đáng chú ý nhất. Tiền vệ này từng góp mặt trong đội hình tuyển Hàn Quốc dự World Cup 2026. Trong khi đó, Eom Ji-sung đã ghi dấu ấn mạnh ở vòng bảng, còn Yang Min-hyuk mang đến tốc độ và khả năng đột phá.

Điểm đáng ngại với Việt Nam không chỉ nằm ở đội hình xuất phát của Hàn Quốc mà còn ở ghế dự bị. Trong trận thắng Saudi Arabia, Bae Jun-ho được đưa vào sân ở hiệp hai, cho thấy HLV Lee Min Sung có thể thay đổi chất lượng hàng công mà không làm giảm đáng kể sức ép.

Kết quả 5 trận gần nhất của U23 Việt Nam

Ngày Trận đấu Kết quả 22/9/2026 U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan 0-2 18/9/2026 U23 Philippines vs U23 Việt Nam 0-2 15/9/2026 U23 Việt Nam vs U23 Kuwait 1-1 31/3/2026 U23 Trung Quốc vs U23 Việt Nam 1-0 28/3/2026 U23 Thái Lan vs U23 Việt Nam 1-0

Trong 5 trận gần nhất, U23 Việt Nam thắng 1, hòa 1 và thua 3. Đáng chú ý, đội chỉ ghi 3 bàn nhưng cũng có hai trận giữ sạch lưới hoặc chỉ nhận tối đa một bàn thua trước khi gặp Uzbekistan.

Kết quả 5 trận gần nhất của U23 Hàn Quốc

Ngày Trận đấu Kết quả 22/9/2026 U23 Hàn Quốc vs U23 Saudi Arabia 2-0 15/9/2026 U23 Qatar vs U23 Hàn Quốc 1-4 9/6/2026 U23 Hàn Quốc vs U23 Kyrgyzstan 0-1 6/6/2026 U23 Thái Lan vs U23 Hàn Quốc 2-3 2/6/2026 U23 Hàn Quốc vs U23 UAE 1-1

U23 Hàn Quốc thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Riêng hai trận tại ASIAD, đội bóng này toàn thắng, ghi 6 bàn và chỉ lọt lưới một lần.

Đối đầu U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc gần nhất

Thời gian Giải đấu Kết quả 23/1/2026 U23 châu Á 2026 - tranh hạng Ba U23 Việt Nam 2-2 U23 Hàn Quốc, Việt Nam thắng luân lưu 7-6 5/6/2022 U23 châu Á U23 Việt Nam 1-1 U23 Hàn Quốc 29/8/2018 ASIAD U23 Việt Nam 1-3 U23 Hàn Quốc 11/1/2018 U23 châu Á U23 Hàn Quốc 2-1 U23 Việt Nam

Cuộc gặp gần nhất chắc chắn là ký ức đáng nhớ với bóng đá trẻ Việt Nam. Quốc Việt và Đình Bắc ghi bàn giúp đội hòa 2-2 sau 120 phút, trước khi thắng 7-6 trên chấm 11m để giành hạng Ba U23 châu Á.

Tuy nhiên, không nên lấy kết quả ấy làm thước đo trực tiếp cho trận tứ kết ASIAD. Hàn Quốc hiện có thêm nhóm cầu thủ quá tuổi và nhiều gương mặt chơi bóng ở châu Âu, trong khi nhân sự của U23 Việt Nam cũng đã thay đổi.

Đội hình xuất phát U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc dự kiến

U23 Việt Nam: Cao Văn Bình; Nguyễn Đức Anh, Lê Nguyên Hoàng, Phạm Lý Đức; Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Thái Quốc Cường, Phạm Minh Phúc; Nguyễn Ngọc Mỹ, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Thanh Nhàn.

U23 Hàn Quốc: Kim Joon-hong; Bae Hyun-seo, Choi Seok-hyun, Kim Ji-soo, Shin Min-ha; Lee Gi-hyuk, Lee Hyun-ju, Lee Seung-won; Yang Min-hyuk, Kim Myeong-jun, Eom Ji-sung.

Bộ khung của Hàn Quốc được xây dựng dựa trên đội hình xuất phát ở trận thắng Saudi Arabia 2-0. Bae Jun-ho, Yang Hyun-jun và Park Seung-soo là những phương án chất lượng có thể được sử dụng từ đầu hoặc tung vào sân khi cần tăng tốc độ tấn công.

U23 Việt Nam cần làm gì để tạo bất ngờ?

U23 Việt Nam trước hết cần tránh biến trận đấu thành cuộc đua thể lực và tốc độ. Khi đội hình bị kéo giãn, lợi thế kỹ thuật và khả năng tăng tốc của các cầu thủ Hàn Quốc sẽ được phát huy rõ nhất.

Khối phòng ngự cần di chuyển đồng bộ, đặc biệt ở khoảng trống phía sau hai cầu thủ chạy cánh. Quốc Cường và Quang Vinh cũng phải hạn chế để đối thủ nhận bóng thoải mái ở khu vực trước vòng cấm.

Ở chiều ngược lại, bóng cần được đưa lên phía trên nhanh hơn sau mỗi tình huống đoạt lại quyền kiểm soát. Thanh Nhàn có tốc độ, Ngọc Mỹ có khả năng di chuyển vào khoảng trống, còn Quốc Việt phù hợp với vai trò làm điểm đến ở trung lộ. Nếu ba cầu thủ này bị cô lập, Việt Nam sẽ rất khó giảm sức ép cho tuyến dưới.

Bóng chết cũng là phương án cần được tận dụng. Trong một trận đấu loại trực tiếp mà số cơ hội có thể không nhiều, một quả phạt góc, đá phạt hoặc tình huống bóng hai hoàn toàn có thể thay đổi cục diện.

Dự đoán tỷ số U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc

So với lần gặp nhau tại U23 châu Á hồi tháng 1, Hàn Quốc ở ASIAD có lực lượng mạnh và chiều sâu tốt hơn. Hai chiến thắng trước Qatar và Saudi Arabia cũng cho thấy họ đang đạt trạng thái ổn định trước vòng knock-out.

U23 Việt Nam vẫn có cơ hội nếu giữ được thế trận chặt chẽ, không để đối thủ ghi bàn sớm và kéo trận đấu vào thế giằng co. Tuy nhiên, chấn thương của Xuân Bắc khiến tuyến giữa mất đi một phương án quan trọng trong khả năng giữ và luân chuyển bóng.

Dự đoán: U23 Hàn Quốc 1-0 U23 Việt Nam.

Đây nhiều khả năng không phải trận đấu có cách biệt quá lớn nếu U23 Việt Nam duy trì được sự tập trung. Mấu chốt nằm ở khả năng đứng vững trước những đợt pressing đầu trận và tận dụng được số ít thời cơ phản công xuất hiện.