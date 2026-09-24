Myanmar vs Timor Leste 19h ngày 24/9: Ai chiếm lợi thế ở bảng B?

(GLO)- Myanmar đối đầu Timor Leste lúc 19h00 ngày 24/9 ở lượt mở màn bảng B Division 2 FIFA ASEAN Cup 2026, trận đấu có ý nghĩa lớn trong cuộc đua ngôi đầu.

Myanmar bước vào FIFA ASEAN Cup 2026 với vị thế nhỉnh hơn Timor Leste, nhưng đây không phải trận đấu mà thầy trò HLV Jørn Andersen có thể chủ quan. Đối thủ sở hữu nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài và vẫn có những nhân tố tấn công đủ khả năng tạo ra bất ngờ.

Quan trọng hơn, bảng B Division 2 chỉ gồm Myanmar, Timor Leste và Campuchia, trong khi chỉ đội đứng đầu giành quyền vào chung kết. Điều đó khiến ba điểm ở trận ra quân trở nên đặc biệt giá trị.

Hình minh họa.

Thời gian, địa điểm Myanmar vs Timor Leste

Thông tin Chi tiết Trận đấu Myanmar vs Timor Leste Giải đấu FIFA ASEAN Cup 2026 Vòng đấu Division 2 - Bảng B, lượt 1 Thời gian 19h00 ngày 24/9/2026, giờ Việt Nam Giờ Hong Kong 20h00 Địa điểm Mong Kok Stadium, Hong Kong (Trung Quốc) Các đội bảng B Myanmar, Timor Leste, Campuchia

Myanmar sẽ gặp Campuchia ở lượt đấu tiếp theo ngày 27/9. Với thể thức chỉ chọn đội đầu bảng vào chung kết Division 2, việc đánh rơi điểm trước Timor Leste có thể khiến Myanmar chịu áp lực rất lớn ở trận còn lại.

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Theo lịch phát sóng cập nhật sáng 24/9, trận Myanmar vs Timor Leste được phát trực tiếp trên LaoTV từ 19h00.

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Ngoài ra, diễn biến, đội hình chính thức và các thông số trận đấu được cập nhật trước giờ bóng lăn.

Nhận định Myanmar vs Timor Leste

Myanmar vừa có một kỳ ASEAN Championship 2026 khá đặc biệt. Họ thua Malaysia 1-2 và Thái Lan 0-2, nhưng lại thắng Philippines 4-1 và đè bẹp Lào 7-2. Đội bóng của HLV Jørn Andersen cho thấy khả năng tấn công tốt khi gặp những đối thủ không vượt trội về chất lượng.

Điểm đáng chú ý nằm ở cách Myanmar chơi dưới thời chiến lược gia người Na Uy. Họ không chỉ chờ phản công mà sẵn sàng cầm bóng, đẩy đội hình lên cao và tìm cách đưa bóng nhanh tới nhóm tiền đạo.

Than Paing là một trong những cầu thủ đáng chú ý nhất trên hàng công. Phía sau anh, Myanmar còn có Kyaw Min Oo giàu kinh nghiệm ở trung tuyến và Lwin Moe Aung với khả năng tạo đột biến. Chính ba cái tên này được đánh giá là những nhân tố quan trọng của Myanmar tại giải lần này.

Tuy nhiên, Myanmar không có lực lượng mạnh nhất. Maung Maung Lwin và Hein Phyo Win gặp vấn đề chấn thương và không nằm trong những lựa chọn của HLV Andersen cho giải đấu. Đây là tổn thất đáng kể, nhất là trường hợp Maung Maung Lwin khi anh có khả năng tạo khác biệt ở một phần ba sân đối phương.

Timor Leste ở chiều ngược lại có một đội hình khá thú vị. Danh sách dự FIFA ASEAN Cup 2026 có những cầu thủ chơi bóng tại Australia, Bồ Đào Nha, Malta, Croatia, Bắc Ireland, Indonesia và Malaysia. Điều đó tạo cho HLV Ze Pedro nhiều lựa chọn hơn so với những thế hệ trước.

Hai cái tên cần đặc biệt chú ý là Joao Pedro và Zion Cruz. Joao Pedro có khả năng tạo đột biến từ biên, trong khi Zion Cruz sở hữu tốc độ và khả năng xâm nhập khu vực cấm địa.

Bài toán của Timor Leste nằm ở khả năng duy trì cấu trúc phòng ngự. Tại ASEAN Championship vừa qua, họ thua cả bốn trận vòng bảng, không ghi bàn và nhận tới 15 bàn thua. Việt Nam từng thắng Timor Leste 7-0, Indonesia thắng 3-0, Singapore thắng 2-0 còn Campuchia thắng 3-0.

Dẫu vậy, không thể xem Timor Leste là đội chỉ biết phòng ngự. Trước ASEAN Championship, họ từng thắng Brunei 3-0 và 3-1 trong hai lượt play-off. Những trận đấu đó cho thấy khi gặp đối thủ có trình độ tương đồng, Timor Leste vẫn có khả năng triển khai tấn công khá hiệu quả.

Thông tin lực lượng Myanmar vs Timor Leste

Myanmar chịu ảnh hưởng đáng kể bởi chấn thương của Maung Maung Lwin và Hein Phyo Win. HLV Jørn Andersen vì thế bổ sung một số gương mặt trẻ như Kaung Khant Kyaw, Moe Swe và Pyaet Sone Aung.

Bộ khung của Myanmar vẫn còn Zin Nyi Nyi Aung trong khung thành, Soe Moe Kyaw ở hàng thủ, Kyaw Min Oo ở tuyến giữa cùng Lwin Moe Aung, Than Paing và Win Naing Tun trên hàng công.

Timor Leste chưa ghi nhận trường hợp vắng mặt quan trọng trước trận. HLV Ze Pedro có trong tay những cầu thủ đáng chú ý như Dylan Niski, Eric Silva, Liam Farrugia, Claudio Osorio, Tristan Arrarte, Zion Cruz, Paulo Gali, Zenivio Mota và Joao Pedro.

Kết quả 5 trận gần nhất của Myanmar

Ngày Trận đấu Tỷ số 08/8/2026 Thái Lan - Myanmar 2-0 04/8/2026 Myanmar - Lào 7-2 28/7/2026 Philippines - Myanmar 1-4 25/7/2026 Myanmar - Malaysia 1-2 18/7/2026 Việt Nam - Myanmar 4-0

Myanmar thắng 2 và thua 3 trong năm trận gần nhất. Điều đáng chú ý là đội bóng này ghi tới 11 bàn trong hai chiến thắng trước Philippines và Lào nhưng lại không ghi được bàn nào khi gặp Việt Nam và Thái Lan.

Điều đó phần nào phản ánh đặc điểm của Myanmar hiện tại: họ có thể gây sức ép rất mạnh khi gặp đối thủ vừa tầm hoặc yếu hơn, nhưng hiệu quả giảm rõ rệt trước những đội có khả năng kiểm soát không gian tốt.

Kết quả 5 trận gần nhất của Timor Leste

Ngày Trận đấu Tỷ số 03/8/2026 Campuchia - Timor Leste 3-0 31/7/2026 Timor Leste - Indonesia 0-3 27/7/2026 Singapore - Timor Leste 2-0 24/7/2026 Timor Leste - Việt Nam 0-7 09/6/2026 Timor Leste - Brunei 3-1

Timor Leste thắng 1 và thua 4 trong năm trận gần nhất. Đáng lo hơn, họ không ghi được bàn trong bốn trận gần đây và nhận tổng cộng 15 bàn thua.

Tuy nhiên, cần đặt chuỗi kết quả này trong bối cảnh Timor Leste liên tiếp phải gặp Việt Nam, Singapore, Indonesia và Campuchia tại ASEAN Championship. Trước đó, họ đã chơi rất hiệu quả trong hai trận play-off với Brunei.

Thành tích đối đầu Myanmar vs Timor Leste

Ngày Trận đấu Tỷ số 08/12/2021 Myanmar - Timor Leste 2-0 14/10/2014 Myanmar - Timor Leste 0-0 07/10/2012 Myanmar - Timor Leste 2-1 16/12/2004 Myanmar - Timor Leste 3-1

Myanmar chưa từng thua Timor Leste trong bốn lần gặp nhau được thống kê ở cấp đội tuyển quốc gia, với 3 chiến thắng và 1 trận hòa. Tổng tỷ số đối đầu là 7-2 nghiêng về Myanmar.

Lần gần nhất hai đội gặp nhau diễn ra tại ASEAN Championship tháng 12/2021. Myanmar thắng 2-0 nhờ các bàn của Than Paing và Maung Maung Lwin.

Đội hình xuất phát Myanmar vs Timor Leste dự kiến

Myanmar: Zin Nyi Nyi Aung; Zwe Khant Min, Soe Moe Kyaw, Hein Zeyar Lin, Min Phone Khant; Wai Lin Aung, Kyaw Min Oo, Myat Kaung Khant; Lwin Moe Aung, Than Paing, Win Naing Tun.

Timor Leste: Dylan Niski; Olagar Xavier, Eric Silva, Joao Varudo Afonso, Ryan Harris Jom, Liam Farrugia; Claudio Osorio, Tristan Arrarte, Zenivio Mota; Joao Pedro, Zion Cruz.

Đây là đội hình dự kiến dựa trên danh sách đăng ký hiện tại và cách hai đội sử dụng nhân sự ở những trận gần nhất. Đội hình chính thức thường được công bố khoảng một giờ trước khi bóng lăn.

Điểm nóng có thể quyết định trận đấu

Cuộc đối đầu giữa Than Paing và thủ môn Dylan Niski là một trong những điểm đáng chú ý nhất. Myanmar nhiều khả năng kiểm soát bóng nhiều hơn và tạo sức ép thường xuyên quanh khu vực cấm địa Timor Leste, khiến Dylan Niski phải hoạt động với cường độ cao.

Myanmar cũng cần tìm cách khai thác hai biên. Nếu Lwin Moe Aung cùng các cầu thủ chạy cánh kéo giãn được hàng phòng ngự năm người của Timor Leste, khoảng trống dành cho Than Paing ở trung lộ sẽ xuất hiện nhiều hơn.

Timor Leste có thể lựa chọn cách tiếp cận ngược lại: giữ đội hình thấp rồi đưa bóng thật nhanh cho Joao Pedro và Zion Cruz khi Myanmar mất bóng. Đây có thể là con đường khả thi nhất để đội bóng của HLV Ze Pedro tìm kiếm bàn thắng.

Myanmar phải đặc biệt tránh tâm lý nóng vội. Bảng đấu chỉ có ba đội nên hiệu số có thể quan trọng, nhưng ba điểm vẫn là ưu tiên số một.

Dự đoán tỷ số Myanmar vs Timor Leste

Myanmar có lợi thế rõ rệt về kinh nghiệm, khả năng tổ chức thế trận và thành tích đối đầu. Họ cũng đã chứng minh khả năng ghi bàn khi gặp những đối thủ trong khu vực có chất lượng phòng ngự hạn chế, với các chiến thắng 4-1 trước Philippines và 7-2 trước Lào.

Timor Leste có những nhân tố tấn công đáng chú ý và đội hình mang màu sắc quốc tế hơn trước, nhưng hàng thủ vẫn là điểm khiến họ phải lo lắng.

Nếu Myanmar duy trì được sức ép và không để đối thủ có nhiều khoảng trống phản công, khả năng họ giành trọn ba điểm là khá rõ.