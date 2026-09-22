U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan 12h ngày 22/9: Link trực tiếp, nhận định dự đoán

(GLO)- U23 Việt Nam gặp U23 Uzbekistan lúc 12h00 ngày 22/9 trong trận quyết định vé tứ kết ASIAD 2026, với mục tiêu tối thiểu là giành một điểm.

Bốn điểm sau hai lượt giúp U23 Việt Nam nắm quyền tự quyết, nhưng thử thách cuối vòng bảng lại là Uzbekistan - đội toàn thắng, ghi 7 bàn và mới thủng lưới một lần. Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh cần một trận đấu tỉnh táo, kiểm soát tốt thể lực và tận dụng tối đa những cơ hội phản công.

Hình minh họa.

Thời gian, địa điểm U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan

Thông tin Chi tiết Trận đấu U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan Giải đấu Bóng đá nam ASIAD 2026 Vòng đấu Lượt 3 bảng C Thời gian 12h00 ngày 22/9/2026, giờ Việt Nam Địa điểm Paloma Mizuho Stadium, Nagoya, Nhật Bản HLV U23 Việt Nam Đinh Hồng Vinh HLV U23 Uzbekistan Ravshan Khaydarov Trực tiếp VTV6, VTVgo

Lịch thi đấu được công bố trước giải xác nhận hai trận đầu của U23 Việt Nam diễn ra tại Nagoya City Minato Soccer, còn trận gặp Uzbekistan chuyển sang sân Nagoya City Mizuho, hiện mang tên Paloma Mizuho Stadium.

Link xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan

Trận U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan được phát trực tiếp trên VTV6 và nền tảng VTVgo từ 12h00 ngày 22/9.

Xem trực tiếp VTV6 trên VTVgo

Khán giả nên truy cập sớm trước giờ bóng lăn để tránh tình trạng quá tải khi lượng người xem tăng cao.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan

U23 Việt Nam đang đứng trước một bài toán khá rõ ràng: Không thua là chắc chắn đi tiếp.

Sau hai lượt, Uzbekistan dẫn đầu bảng C với 6 điểm và hiệu số +6. Việt Nam đứng thứ hai với 4 điểm, hiệu số +2; Kuwait có một điểm, còn Philippines chưa có điểm. Nếu hòa, Việt Nam kết thúc vòng bảng với ít nhất 5 điểm và không cần quan tâm trận đấu cùng giờ. Nếu thắng, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh vượt Uzbekistan để chiếm ngôi đầu.

Trong trường hợp thất bại, cánh cửa chưa đóng nhưng Việt Nam sẽ phải nhìn sang trận Kuwait - Philippines và tính tới hiệu số. Chính vì thế, mục tiêu hợp lý nhất không phải lao lên tìm bàn thắng bằng mọi giá, mà là giữ trận đấu trong tầm kiểm soát.

Hai trận đầu cho thấy Việt Nam có khả năng cầm bóng khá tốt. Đội kiểm soát khoảng 63% trước Kuwait và 68% trước Philippines. Tuy nhiên, hiệu quả ở 1/3 cuối sân chưa tương xứng với số lần đưa bóng tới khu vực nguy hiểm.

Trận hòa Kuwait là ví dụ rõ nhất. U23 Việt Nam tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng phải chờ tới cuối trận mới có bàn gỡ.

Gặp Philippines, kịch bản tương tự lặp lại trong hiệp một. Đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh làm chủ thế trận nhưng phải chờ đến phút 74 mới được ăn mừng sau pha lập công của Thanh Nhàn. Lê Phát sau đó ấn định chiến thắng 2-0 ở phút 87.

Điểm tích cực là hàng công đã giải tỏa được áp lực.

Thanh Nhàn có bàn thắng đầu tiên tại giải. Lê Phát chứng minh khả năng tạo khác biệt từ ghế dự bị. Ngọc Mỹ, Quốc Việt, Văn Thuận và Xuân Bắc cũng liên tục đặt khung thành Philippines vào tình trạng báo động.

Nhưng Uzbekistan ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.

Uzbekistan mạnh ở khả năng tăng tốc

Uzbekistan đã giải quyết hai lượt đầu khá gọn gàng.

Họ thắng Philippines 5-1 rồi vượt qua Kuwait 2-0. Bảy bàn thắng sau hai trận biến Uzbekistan thành đội có hàng công hiệu quả nhất bảng C.

Điểm đáng ngại không chỉ là số bàn.

Uzbekistan có khả năng chuyển trạng thái rất nhanh. Khi giành bóng, các tiền vệ không mất quá nhiều đường chuyền ngang mà lập tức tìm khoảng trống giữa hậu vệ biên và trung vệ đối phương.

Trước Philippines, đội bóng Trung Á chỉ dẫn 1-0 sau hiệp một nhưng ghi thêm bốn bàn sau giờ nghỉ. Điều đó cho thấy khả năng duy trì cường độ và khai thác sự xuống sức của đối phương rất tốt.

Đây chính là điều U23 Việt Nam phải đặc biệt cảnh giác.

Nhiều trụ cột đã thi đấu với số phút rất lớn. Cao Văn Bình, Phạm Lý Đức, Lê Nguyên Hoàng và Phạm Minh Phúc đều chơi trọn 180 phút sau hai lượt; Đức Anh, Quốc Cường và Xuân Bắc cũng nằm trong nhóm hoạt động với cường độ cao.

Nếu Việt Nam pressing liên tục ngay từ đầu, nguy cơ hụt hơi sau phút 60 là rất rõ.

Việt Nam không nhất thiết phải tranh quyền kiểm soát bóng

Trước Kuwait và Philippines, U23 Việt Nam là đội chủ động cầm bóng. Gặp Uzbekistan, cách tiếp cận có thể cần thay đổi.

Việt Nam không có lý do phải biến trận đấu thành cuộc đua kiểm soát bóng.

Một khối đội hình trung bình, giữ khoảng cách giữa ba tuyến đủ ngắn sẽ hợp lý hơn. Uzbekistan có thể được phép luân chuyển bóng ở những khu vực ít nguy hiểm, nhưng phải bị hạn chế không gian khi đưa bóng tới khoảng 30 m cuối sân.

Xuân Bắc và Quốc Cường sẽ rất quan trọng.

Hai tiền vệ này cần giữ vị trí thay vì cùng lao lên. Nếu họ để khoảng trống trước hàng phòng ngự, Uzbekistan đủ kỹ thuật để đưa bóng xuyên qua chỉ bằng một hoặc hai nhịp xử lý.

Khi giành được bóng, Việt Nam cần chuyển trạng thái nhanh.

Thanh Nhàn là cầu thủ rất phù hợp cho phương án này.

Tốc độ của chân sút sinh năm 2003 đã được thể hiện ở bàn thắng trước Philippines. Nếu hàng thủ Uzbekistan dâng cao, những đường chuyền sớm vào khoảng trống có thể giúp Thanh Nhàn tạo ra tình huống một đấu một.

Uzbekistan có thể xoay tua đội hình

Một thuận lợi dành cho Việt Nam là đối thủ đã chắc suất tứ kết.

Uzbekistan có 6 điểm và chắc chắn nằm trong hai vị trí đầu bảng, nên HLV Ravshan Khaydarov có cơ sở để giảm tải một số trụ cột trước vòng knock-out.

Những cầu thủ như Mukhammadali Urinboev, Saidumarkhon Saidnurullaev hay Sardorbek Bakhromov đã hoạt động khá nhiều trong hai lượt đầu.

Không loại trừ khả năng một vài người được giữ trên ghế dự bị.

Nhưng điều đó không đồng nghĩa Uzbekistan trở nên dễ chơi.

Chiều sâu của họ khá tốt. Những cầu thủ dự bị vẫn được đào tạo trong hệ thống bóng đá trẻ có tính tổ chức cao và đủ khả năng duy trì cách chơi của đội.

Việt Nam vì thế không thể xây dựng kế hoạch dựa trên giả định Uzbekistan sẽ “giữ chân”.

U23 Việt Nam mất ít quân nhưng phải tính bài toán thể lực

U23 Việt Nam hiện chưa ghi nhận chấn thương mới nghiêm trọng sau trận thắng Philippines.

Đội có đủ những nhân tố chính như Văn Bình, Lý Đức, Nguyên Hoàng, Đức Anh, Xuân Bắc, Quốc Cường, Thanh Nhàn, Quốc Việt, Ngọc Mỹ, Văn Thuận và Lê Phát.

Vấn đề lớn hơn nằm ở số phút thi đấu.

HLV Đinh Hồng Vinh mới sử dụng 16 trong số 23 cầu thủ sau hai lượt. Điều đó khiến một nhóm trụ cột phải hoạt động liên tục.

Vì vậy, những sự thay đổi trong hiệp hai có thể quyết định trận đấu.

Văn Thuận và Lê Phát đã chứng minh họ có thể tạo ra khác biệt từ ghế dự bị. Nếu Việt Nam giữ được tỷ số cân bằng tới phút 60, việc tung những cầu thủ còn sung sức vào sân có thể giúp đội đứng vững trước giai đoạn Uzbekistan thường tăng tốc.

Thông tin lực lượng U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan

U23 Việt Nam: Chưa ghi nhận ca chấn thương mới đáng chú ý. Các trụ cột đều có thể thi đấu, nhưng ban huấn luyện phải cân nhắc vấn đề thể lực do nhiều cầu thủ đã đá từ 160 đến 180 phút.

U23 Uzbekistan: Ruziboy Fayzullaev chắc chắn vắng mặt sau khi nhận hai thẻ vàng trong trận thắng Kuwait 2-0 và bị truất quyền thi đấu. Đây là tổn thất đáng chú ý bởi Fayzullaev có tốc độ, kỹ thuật và khả năng gây đột biến ở tuyến trên.

Uzbekistan cũng có khả năng chủ động xoay tua một số vị trí do đã giành vé tứ kết.

Kết quả 5 trận gần nhất của U23 Việt Nam

Ngày Trận đấu Kết quả 18/9/2026 U23 Philippines - U23 Việt Nam 0-2 15/9/2026 U23 Việt Nam - U23 Kuwait 1-1 31/3/2026 U23 Trung Quốc - U23 Việt Nam 1-0 28/3/2026 U23 Thái Lan - U23 Việt Nam 1-0 25/3/2026 U23 Việt Nam - U23 Triều Tiên 1-1

U23 Việt Nam thắng một, hòa hai và thua hai trong 5 trận gần nhất. Đáng chú ý, đội bất bại tại ASIAD với 4 điểm sau hai lượt.

Kết quả 5 trận gần nhất của U23 Uzbekistan

Ngày Trận đấu Kết quả 18/9/2026 U23 Kuwait - U23 Uzbekistan 0-2 15/9/2026 U23 Uzbekistan - U23 Philippines 5-1 10/9/2026 U23 Trung Quốc - U23 Uzbekistan 2-0 8/6/2026 U23 Uzbekistan - U21 Mỹ 1-0 5/6/2026 U23 Uzbekistan - U21 Nhật Bản 0-1

Uzbekistan thắng 3 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Hai chiến thắng tại ASIAD cho thấy họ đã cải thiện đáng kể so với trận giao hữu thua Trung Quốc trước giải.

Đối đầu U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan gần nhất

Ngày Trận đấu Kết quả 15/11/2025 U22 Uzbekistan - U22 Việt Nam 1-0 23/4/2024 U23 Uzbekistan - U23 Việt Nam 3-0 29/3/2022 U23 Việt Nam - U22 Uzbekistan 0-1 7/8/2018 U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan 1-1 27/1/2018 U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan 1-2

Nếu tính các đội tuyển kế cận U22/U23, Việt Nam chưa thắng Uzbekistan trong 5 cuộc đối đầu gần nhất, hòa một và thua bốn. Cuộc gặp mới nhất ở Panda Cup tháng 11/2025 kết thúc với chiến thắng 1-0 cho Uzbekistan sau bàn thắng sớm của Saidkhon Khamidov.

Ký ức nổi tiếng nhất giữa hai đội vẫn là chung kết U23 châu Á 2018 tại Thường Châu, khi Việt Nam hòa 1-1 sau 90 phút trước khi thua 1-2 trong hiệp phụ.

Đội hình dự kiến U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan

U23 Việt Nam (3-4-3): Cao Văn Bình; Phạm Lý Đức, Lê Nguyên Hoàng, Nguyễn Đức Anh; Phạm Minh Phúc, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Phi Hoàng; Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Ngọc Mỹ, Nguyễn Quốc Việt.

U23 Uzbekistan (4-3-1-2): Maksim Murkaev; Kuvonchbek Khushvaktov, Giyosjon Rizakulov, Saidkhon Khamidov, Dilshod Murtozoev; Azizbek Tulkinbekov, Mukhammedali Reimov, Oybek Urmonjonov; Asilbek Jumaev; Shodiboev, Firdavs Abdurakhmonov.

Đây là phương án dự kiến trước giờ bóng lăn. Uzbekistan có khả năng thay đổi nhiều vị trí do đã chắc vé đi tiếp, trong khi Việt Nam nhiều khả năng vẫn duy trì bộ khung đã chơi tốt trước Philippines.

Thanh Nhàn có thể là chìa khóa phản công

Cách đá của Uzbekistan khiến Thanh Nhàn trở thành một trong những cầu thủ đáng chờ đợi nhất bên phía Việt Nam.

Đối thủ thường đẩy hàng phòng ngự lên tương đối cao nhằm rút ngắn khoảng cách đội hình.

Nếu Việt Nam thoát được lớp pressing đầu tiên, phía sau hàng thủ Uzbekistan sẽ xuất hiện không gian.

Thanh Nhàn có tốc độ để khai thác chính khu vực này.

Thay vì buộc anh nhận bóng quay lưng trước các trung vệ cao lớn, Việt Nam nên tìm những đường chuyền sớm vào phía sau hàng thủ để tiền đạo này phát huy khả năng bứt tốc.

Việt Nam cần đặc biệt cảnh giác sau giờ nghỉ

Uzbekistan thường tăng tốc rất mạnh trong hiệp hai.

Chiến thắng 5-1 trước Philippines là ví dụ rõ nhất khi họ chỉ dẫn 1-0 trong 45 phút đầu nhưng ghi thêm bốn bàn sau giờ nghỉ.

Trong khi đó, thể lực lại là vấn đề Việt Nam phải tính toán.

Việc giữ tỷ số không thôi chưa đủ. Đội cần giữ được cấu trúc và tránh lùi quá sâu trong 20-25 phút cuối.

Nếu để Uzbekistan liên tục đưa bóng vào vòng cấm, sức ép sẽ ngày càng lớn.

Các cầu thủ vào sân từ ghế dự bị vì thế có thể giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

Dự đoán tỷ số U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan

Uzbekistan vẫn được đánh giá cao hơn về thể hình, nền tảng kỹ thuật và chiều sâu đội hình.

Nhưng bối cảnh trận đấu mang đến cơ hội cho Việt Nam.

Uzbekistan đã chắc suất tứ kết, thiếu Ruziboy Fayzullaev và có khả năng xoay tua. Việt Nam lại bước vào sân với mục tiêu rất rõ: một điểm là đủ.

Điều quan trọng là không để áp lực “phải có điểm” khiến đội hình lùi quá thấp.

Nếu Văn Bình cùng hàng phòng ngự duy trì sự tập trung, Xuân Bắc - Quốc Cường kiểm soát tốt khu trung tuyến và Thanh Nhàn tận dụng được những khoảng trống phản công, Việt Nam có cơ sở để đạt mục tiêu.