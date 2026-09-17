U23 Việt Nam vào thế 'tử chiến' U23 Philippines: Mệnh lệnh phải thắng

Ảnh: Minh Huy.

Chiều 15-9, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh chia điểm với U23 Kuwait. "Các chiến binh sao vàng" chơi áp đảo, tạo ra loạt cơ hội trước U23 Kuwait nhưng không tận dụng thành công. Phút 80, đối thủ bất ngờ mở tỷ số từ pha dàn xếp bóng bổng. Cũng chính từ tình huống bóng bổng, Ngọc Mỹ ghi bàn gỡ hòa cho U23 Việt Nam.

Cục diện căng thẳng ở bảng đấu

Thầy trò ông Đinh Hồng Vinh được đánh giá vượt trội U23 Kuwait, do đó giành kết quả hòa là tỷ số thất vọng. Chúng ta tự đưa mình vào thế khó khi sẽ gặp U23 Philippines và U23 Uzbekistan ở 2 trận còn lại. Trước mắt, U23 Việt Nam chạm trán U23 Philippines ở trận tiếp theo và bắt buộc giành chiến thắng.

Ở lượt trận một, U23 Uzbekistan hủy diệt U23 Philippines. Theo kịch bản tốt nhất cho U23 Việt Nam ở lượt trận 2, chúng ta thắng U23 Philippines và U23 Uzbekistan hạ U23 Kuwait. Khi đó, U23 Việt Nam có 4 điểm, vươn lên xếp thứ 2 sau U23 Uzbekistan (sẽ đi tiếp với 6 điểm trong tay). U23 Philippines giậm chân tại chỗ với thành tích 0 điểm.

Đến lượt trận cuối cùng, U23 Việt Nam đại chiến U23 Uzbekistan. Chỉ cần hòa U23 Uzbekistan, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh chắc chắn đi tiếp. Còn khi để thua U23 Uzbekistan, chúng ta vẫn sáng cửa đi tiếp trong trường hợp U23 Philippines thắng U23 Kuwait hoặc dựa vào hiệu số phụ để phân định thứ hạng với U23 Kuwait.

Trong trường hợp U23 Việt Nam thắng U23 Philippines, tinh thần của chúng ta lên cao và hoàn toàn tự tin để hướng đến trận tranh vị trí nhất bảng với U23 Uzbekistan.

Nhìn chung, mục tiêu mang tính sống còn của U23 Việt Nam tại vòng bảng Asiad 20 là phải thắng U23 Philippines. Khi chia điểm với đối thủ, chúng ta tự đưa mình vào thế khó vì phải gặp U23 Uzbekistan ở lượt cuối - nơi rủi ro thất bại khá cao. Còn khi U23 Việt Nam thua U23 Philippines, cánh cửa đi tiếp sẽ cực hẹp.

U23 Việt Nam phải thắng ở trận tiếp theo. Ảnh: Minh Huy.

U23 Việt Nam cần chỉnh lại thước ngắm

"Các chiến binh sao vàng" phải chia điểm trước U23 Kuwait. Tuy nhiên, nhìn vào thế trận, chúng ta có cơ sở để đặt niềm tin vào Thanh Nhàn và các đồng đội. U23 Việt Nam đã triển khai thế trận mạch lạc, thực hiện nhiều mảng miếng tấn công và tạo ra hơn 20 cơ hội. U23 Việt Nam có ít nhất 5 cơ hội mười mươi ở trận này, vấn đề chỉ là khâu dứt điểm kém.

Khung thành của U23 Kuwait như một vận đen đeo bám cầu thủ U23 Việt Nam. Lê Phát dứt điểm dội cột, xà liên tiếp trong một pha bóng. Thanh Nhàn một lần sút dội cột ở góc hẹp. Đến những giây cuối cùng, Văn Thuận dứt điểm đưa bóng dội xà. Sau trận này, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh cần chấn chỉnh lại khâu dứt điểm vì những cuộc đấu U23 Philippines, U23 Uzbekistan sẽ không tạo nhiều cơ hội rõ ràng như vậy.

Về cơ bản, bộ khung tối ưu của U23 Việt Nam tại giải đấu năm nay đã định rõ. Lê Phát, Quốc Việt, Việt Cường và Thanh Nhàn là bộ tứ tấn công chủ lực, bên cạnh sự hỗ trợ từ những pha dâng cao thường xuyên và trực diện của Phi Hoàng. Nhìn vào thế trận trước U23 Kuwait, U23 Việt Nam tấn công mạnh nhất ở trục cánh trái, xoay quanh Phi Hoàng, Việt Cường và Quốc Việt.

"Các chiến binh sao vàng" đã xoay chuyển linh hoạt các đấu pháp tấn công nhằm gây bất ngờ cho U23 Kuwait. Trong 20 phút đầu trận, chúng ta phụ thuộc khá nhiều vào các tình huống tạt bóng và căng ngang của Phi Hoàng, Minh Phúc. Khi U23 Kuwait phòng ngự co cụm, U23 Việt Nam chuyển hướng thực hiện những đường chuyền dài, đâm thẳng lên trên cho Quốc Cường và Thanh Nhàn xâm nhập khu vực cấm địa.

Điểm sáng tiếp theo trong cách chơi của U23 Việt Nam nằm ở khả năng triển khai bóng bổng. Có ít nhất 4 tình huống cơ hội lớn được U23 Việt Nam tạo ra từ quả tạt và một bàn của Ngọc Mỹ là quá ít cho "Các chiến binh sao vàng". Khi Đình Bắc không hiện diện ở Asiad 20, U23 Việt Nam vẫn có nhiều ngòi nổ tấn công tạo đột biến tốt và đây là tín hiệu tích cực.

Vì thế trận lấn lướt U23 Kuwait, U23 Việt Nam xao nhãng trong phòng ngự và để thủng lưới đáng tiếc. Bên cạnh đó, U23 Việt Nam đối mặt thêm ít nhất 2 cơ hội mười mươi của U23 Kuwait khởi nguồn từ những tình huống đối thủ chuyền ra điểm mù của trung vệ. Đó là những điểm yếu mà HLV Đinh Hồng Vinh phải khắc phục nhanh chóng trước khi chạm trán U23 Philippines - đối thủ cũng phụ thuộc nhiều vào đường bóng dài và tận dụng các pha không chiến.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Philippines diễn ra lúc 13h30 ngày 18-9. Ngày 22-9, lúc 12h00, U23 Việt Nam đụng độ U23 Uzbekistan.

Cục diện ở bảng C.

Theo Hương Ly (TPO)