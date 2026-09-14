Highlight: HAGL lại gục ngã, Hải Phòng thắng đậm tại Pleiku

(GLO)- Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã có một cuộc “đại phẫu” trước mùa giải mới 2026-2027 khi thanh lý toàn bộ ngoại binh. Do đó, đây sẽ là mùa giải rất đáng chờ đợi khi đội bóng phố núi có những quyết định mạnh tay với các nhân sự mới.