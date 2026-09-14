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Highlight: HAGL lại gục ngã, Hải Phòng thắng đậm tại Pleiku

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(GLO)- HAGL tiếp tục trắng tay khi để Hải Phòng ngược dòng thắng 3-1 ngay trên sân Pleiku, qua đó chìm sâu ở nhóm cuối bảng.

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