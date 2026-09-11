Ninh Bình vs Thanh Hóa đá kênh nào, mấy giờ hôm nay?

(GLO)- Trận đấu giữa Ninh Bình vs Thanh Hóa diễn ra lúc 18h00 ngày 11/9 tại sân Ninh Bình. Chủ nhà được đánh giá cao hơn, nhưng đội bóng xứ Thanh đang có tinh thần rất tốt.

Thời gian, địa điểm thi đấu Ninh Bình vs Thanh Hóa

Nội dung Thông tin Trận đấu Ninh Bình vs Thanh Hóa Giải đấu LPBank V.League 1 2026/27 Vòng đấu Vòng 2 Thời gian 18h00 ngày 11/9/2026 Địa điểm Sân vận động Ninh Bình Đội chủ nhà Ninh Bình Đội khách Thanh Hóa Kênh trực tiếp FPT Play, VTV6, MyTV, TV360

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Nhận định trận đấu Ninh Bình vs Thanh Hóa

Ninh Bình bước vào vòng 2 với khí thế rất cao sau màn ra quân có thể xem là lời tuyên bố sức mạnh.

Làm khách tại Lạch Tray, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm từng bị Hải Phòng dẫn 1-0 sau hiệp một. Nhưng chỉ trong 45 phút còn lại, Ninh Bình ghi liền 4 bàn để thắng ngược 4-1.

Người tạo khác biệt lớn nhất là Lucas Vinicius, thường được gọi là Lucao.

Tiền đạo Brazil lập hat-trick trong hiệp hai bằng ba kiểu dứt điểm khác nhau. Anh có tình huống phá bẫy việt vị rồi tâng bóng qua thủ môn, một pha chạy chỗ và dứt điểm một chạm, trước khi hoàn tất cú hat-trick vào những phút cuối.

Đó là dấu hiệu rất tích cực với Ninh Bình.

Mùa trước, đội bóng Cố đô đã sở hữu lực lượng nội binh rất mạnh nhưng có thời điểm thiếu một chân sút đủ khả năng giải quyết trận đấu. Lucao đang cho thấy anh có thể trở thành lời giải cho vấn đề ấy.

Ngoài Lucao, Ninh Bình còn có Nguyễn Lê Phát, Nguyễn Quốc Việt và Fred Friday. Chỉ riêng số phương án trên hàng công đã đem lại cho Chu Đình Nghiêm nhiều lựa chọn hơn phần lớn các đối thủ tại V.League.

Ninh Bình còn có điểm mạnh ở khả năng kiểm soát tuyến giữa.

Nguyễn Đức Chiến, Nguyễn Đức Việt cùng các cầu thủ có khả năng luân chuyển bóng tốt giúp đội chủ nhà không cần phải tấn công quá vội. Họ có thể kiên nhẫn kéo đối phương ra khỏi khối phòng ngự rồi đưa bóng nhanh xuống hai biên hoặc vào khoảng trống phía sau trung vệ.

Sự vắng mặt của Hoàng Đức vì chấn thương rõ ràng là tổn thất lớn.

Tiền vệ đội tuyển Việt Nam được xác định phải nghỉ hai vòng đầu mùa do chấn thương cơ khép háng. Tuy nhiên, chiến thắng 4-1 ngay tại Lạch Tray cho thấy Ninh Bình vẫn vận hành tốt dù thiếu ngôi sao số một ở khu trung tuyến.

Đó là tín hiệu đáng ngại với Thanh Hóa.

Đội bóng xứ Thanh cũng bước vào trận này với 3 điểm sau khi thắng SHB Đà Nẵng 3-2 ở vòng đầu.

Thanh Nam mở tỷ số bằng một pha đánh đầu từ tình huống cố định, trước khi Saliou Guindo ghi cú đúp trong hiệp hai. Bàn thắng quyết định ở phút 83 cho thấy tinh thần thi đấu của Thanh Hóa vẫn rất đáng nể dù đội bóng trải qua mùa hè nhiều biến động.

Nếu Ninh Bình mạnh về chiều sâu đội hình, Thanh Hóa lại đáng gờm ở tinh thần.

Đội khách không sở hữu quá nhiều ngôi sao, nhưng họ có một nhóm cầu thủ trẻ giàu năng lượng, sẵn sàng pressing và tranh chấp quyết liệt. Đây là kiểu đối thủ có thể khiến Ninh Bình gặp khó nếu đội chủ nhà nhập cuộc quá chậm.

Saliou Guindo là cái tên Ninh Bình phải đặc biệt để mắt.

Tiền đạo này vừa ghi 2 bàn trước Đà Nẵng và cho thấy khả năng hoạt động rộng khá tốt. Anh không chỉ chờ bóng trong vòng cấm mà còn di chuyển sang hai biên, tạo khoảng trống cho các tiền vệ Thanh Hóa băng lên.

Thanh Nam cũng là mối đe dọa ở những tình huống cố định.

Bàn mở tỷ số trước Đà Nẵng đến từ một quả đá phạt được tổ chức tốt. Khi phải làm khách trước đội mạnh hơn, bóng chết rất có thể tiếp tục là một trong những phương án chính của Thanh Hóa.

Dù vậy, đội khách có một vấn đề lớn: khả năng phòng ngự.

Thanh Hóa thắng Đà Nẵng nhưng vẫn để đối phương ghi 2 bàn. Ở vòng cuối mùa trước, họ từng thua chính Đà Nẵng tới 0-4 và trước đó thất bại 0-2 ngay trên sân nhà trước Ninh Bình.

Nếu để Lucao có nhiều khoảng trống như Đà Nẵng từng có ở vòng đầu, Thanh Hóa rất dễ trả giá.

Ninh Bình cũng đang có lợi thế tâm lý trong đối đầu gần đây.

Mùa trước, họ thắng Thanh Hóa 4-0 trên sân nhà, sau đó tiếp tục thắng 2-0 tại Thanh Hóa. Hai trận đấu ấy phản ánh khá rõ sự thay đổi tương quan lực lượng giữa hai đội.

Trước đây, Thanh Hóa từng có thành tích đối đầu tốt hơn Ninh Bình. Nhưng khi Ninh Bình được đầu tư mạnh và sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia, cán cân đã đảo chiều.

Về thế trận, đội chủ nhà nhiều khả năng kiểm soát bóng nhiều hơn.

Ninh Bình có thể đẩy Thanh Hóa xuống thấp, luân chuyển bóng kiên nhẫn rồi tìm khoảng trống ở hai hành lang. Trong khi đó, đội khách sẽ ưu tiên giữ cự ly, tranh chấp mạnh ở trung tuyến và chờ cơ hội phản công.

Nếu Thanh Hóa giữ được tỷ số 0-0 lâu, sức ép có thể tăng lên với Ninh Bình.

Nhưng nếu đội chủ nhà tìm được bàn thắng sớm, trận đấu sẽ trở nên rất khó với đoàn quân xứ Thanh, bởi họ buộc phải dâng cao và để lộ thêm khoảng trống cho Lucao, Quốc Việt hoặc Lê Phát.

Thông tin lực lượng Ninh Bình vs Thanh Hóa

Ninh Bình chắc chắn chưa có Nguyễn Hoàng Đức.

Tiền vệ sinh năm 1998 gặp chấn thương cơ khép háng khi thi đấu cho đội tuyển và đang trong quá trình phục hồi. Tình trạng tiến triển tốt nhưng anh được dự kiến lỡ cả hai vòng đầu V.League.

Ngoài Hoàng Đức, bộ khung của Ninh Bình vẫn tương đối ổn định.

Đặng Văn Lâm có thể tiếp tục bắt chính. Lucas Turci và Lê Ngọc Bảo là những lựa chọn quan trọng ở hàng phòng ngự, trong khi Đức Chiến giữ vai trò đánh chặn ở tuyến giữa.

Lucas Vinicius gần như chắc chắn đá chính sau cú hat-trick tại Lạch Tray.

Thanh Hóa không ghi nhận tổn thất nghiêm trọng mới trước trận.

HLV Mai Xuân Hợp có thể tiếp tục sử dụng phần lớn đội hình vừa thắng Đà Nẵng. Thanh Diệp bắt chính trong khung thành, Thanh Nam, Ngọc Hà và Đình Huyên là những mắt xích quan trọng ở tuyến dưới.

Saliou Guindo xứng đáng được cân nhắc đá chính sau cú đúp ở vòng mở màn. Odilzhon Abdurakhmanov và Mateo Lovric tiếp tục là những ngoại binh quan trọng trong cách vận hành của đội khách.

Kết quả 5 trận gần nhất của Ninh Bình

Ngày Trận đấu Tỷ số Giải 5/9/2026 Hải Phòng vs Ninh Bình 1-4 V.League 14/6/2026 Ninh Bình vs CA TP.HCM 1-2 Cúp Quốc gia 11/6/2026 Ninh Bình vs Thể Công Viettel 4-1 Cúp Quốc gia 7/6/2026 Ninh Bình vs Hà Tĩnh 3-0 V.League 31/5/2026 Thanh Hóa vs Ninh Bình 0-2 V.League

Ninh Bình thắng 4 và thua 1 trong 5 trận gần nhất, ghi 14 bàn.

Đội bóng của Chu Đình Nghiêm đặc biệt hiệu quả trên hàng công, với hai chiến thắng ghi 4 bàn trước Thể Công Viettel và Hải Phòng.

Kết quả 5 trận gần nhất của Thanh Hóa

Ngày Trận đấu Tỷ số Giải 6/9/2026 Thanh Hóa vs Đà Nẵng 3-2 V.League 7/6/2026 Đà Nẵng vs Thanh Hóa 4-0 V.League 31/5/2026 Thanh Hóa vs Ninh Bình 0-2 V.League 23/5/2026 Thanh Hóa vs HAGL 1-1 V.League 17/5/2026 CAHN vs Thanh Hóa 2-0 V.League

Thanh Hóa chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất, hòa 1 và thua 3.

Tuy nhiên, chiến thắng 3-2 trước Đà Nẵng ở ngày ra quân có ý nghĩa lớn về tinh thần, nhất là trong bối cảnh đội bóng xứ Thanh bị đánh giá không cao trước mùa giải.

Kết quả đối đầu Ninh Bình vs Thanh Hóa gần nhất

Ngày Trận đấu Tỷ số Giải 31/5/2026 Thanh Hóa vs Ninh Bình 0-2 V.League 23/8/2025 Ninh Bình vs Thanh Hóa 4-0 V.League 12/3/2024 Thanh Hóa vs Ninh Bình 3-0 Cúp Quốc gia 10/7/2023 Thanh Hóa vs Ninh Bình 1-0 Cúp Quốc gia

Trong 4 cuộc đối đầu được thống kê gần đây, mỗi đội có 2 chiến thắng.

Tuy nhiên, đáng chú ý là Ninh Bình thắng cả hai lần gặp Thanh Hóa tại V.League mùa trước với tổng tỷ số 6-0.

Lần gần nhất hai đội chạm trán, Ninh Bình thắng 2-0 ngay trên sân Thanh Hóa.

Đội hình xuất phát Ninh Bình vs Thanh Hóa dự kiến

Ninh Bình:

Văn Lâm; Thái Bình, Lucas Turci, Lê Ngọc Bảo, Dụng Quang Nho; Nguyễn Đức Chiến, Nguyễn Đức Việt, Thành Trung; Nguyễn Lê Phát, Lucas Vinicius, Nguyễn Quốc Việt.

Thanh Hóa:

Thanh Diệp; Bá Tiến, Thanh Nam, Ngọc Hà, Đình Huyên; Đức Mạnh, Trọng Phú, Abdurakhmanov; Văn Tùng, Saliou Guindo, Mateo Lovric.

Ninh Bình vẫn có Fred Friday là phương án giàu sức mạnh trên hàng công. Thanh Hóa có thể thay đổi cách bố trí giữa Văn Thắng và Guindo tùy ý đồ phòng ngự phản công.

Dự đoán tỷ số Ninh Bình vs Thanh Hóa

Thanh Hóa đang có tinh thần tốt và đủ khả năng tạo ra một vài thời điểm khó khăn cho đội chủ nhà.

Nhưng xét về chiều sâu, khả năng kiểm soát trận đấu và phong độ của hàng công, Ninh Bình vẫn ở vị thế cao hơn.

Lucao vừa lập hat-trick, hàng tiền vệ Ninh Bình vẫn vận hành ổn khi thiếu Hoàng Đức và lợi thế sân nhà là yếu tố không nhỏ.

Thanh Hóa có thể ghi bàn nếu tận dụng tốt bóng chết hoặc phản công, nhưng để đứng vững suốt 90 phút là nhiệm vụ rất khó.