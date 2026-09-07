Bảng xếp hạng V.League 2026/27 sau vòng 1: Nam Định dẫn đầu

(GLO)- V.League 2026/27 khép lại vòng mở màn với 23 bàn thắng, Nam Định dẫn đầu bảng, trong khi Công an Hà Nội, Ninh Bình, Thể Công - Viettel cùng giành trọn 3 điểm.

Vòng 1 V.League 2026/27 khép lại tối 6/9 với khá nhiều dấu ấn. Các ứng viên vô địch phần lớn đều giành chiến thắng, nhưng Hà Nội FC lại trắng tay trước Công an TP.HCM, còn Hoàng Anh Gia Lai phải nhận thất bại nặng nề tại Thiên Trường.

Hình minh họa AI.

Thép Xanh Nam Định trở thành đội gây ấn tượng mạnh nhất khi thắng HAGL 4-0, qua đó chiếm ngôi đầu bảng nhờ hiệu số +4. Ninh Bình đứng ngay phía sau sau màn ngược dòng thắng Hải Phòng 4-1 tại Lạch Tray.

Kết quả vòng 1 V.League 2026/27

Ngày Trận đấu Kết quả 4/9/2026 Đồng Nai - Thể Công - Viettel 0-2 5/9/2026 Công an TP.HCM - Hà Nội 3-1 5/9/2026 Hải Phòng - Ninh Bình 1-4 5/9/2026 Công an Hà Nội - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2-0 6/9/2026 Thanh Hóa - SHB Đà Nẵng 3-2 6/9/2026 Thép Xanh Nam Định - HAGL 4-0 6/9/2026 Sông Lam Nghệ An - Bắc Ninh 1-0

Toàn bộ 7 trận vòng khai màn đều đã hoàn tất. Đáng chú ý, không có trận hòa nào và cả 7 đội chủ nhà hoặc đội khách chiến thắng đều lập tức tạo ra sự phân hóa rõ rệt trên bảng xếp hạng.

Nam Định thắng đậm, Xuân Son trở lại bằng bàn thắng

Thép Xanh Nam Định có màn ra quân gần như hoàn hảo khi đánh bại HAGL 4-0 trên sân Thiên Trường.

Đội chủ nhà tạo ra ưu thế lớn ngay trong hiệp một với ba bàn thắng. HAGL cố gắng đẩy cao đội hình sau giờ nghỉ và từng đưa bóng trúng cột dọc, nhưng không thể tìm được bàn rút ngắn tỷ số.

Điểm nhấn đáng chú ý xuất hiện ở cuối trận khi Nguyễn Xuân Son, vào sân từ ghế dự bị, ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0.

Ba điểm cùng hiệu số +4 đưa Nam Định lên vị trí số một sau vòng đầu tiên. Đây cũng là lời khẳng định đáng chú ý của đội bóng thành Nam sau một mùa giải trước chưa đáp ứng kỳ vọng.

Lucao lập hat-trick, Ninh Bình thắng lớn tại Lạch Tray

Ninh Bình cũng gửi thông điệp mạnh mẽ tới các đối thủ khi thắng Hải Phòng 4-1 ngay trên sân Lạch Tray.

Đội khách thậm chí bị dẫn bàn trước sau một sai sót ở hàng phòng ngự, trong bối cảnh đội trưởng Hoàng Đức không thể thi đấu vì chấn thương.

Tuy nhiên, Lucao tạo nên khác biệt với một cú hat-trick. Bàn còn lại của Ninh Bình được ghi bởi Lê Phát, giúp đội bóng cố đô hoàn tất màn ngược dòng ấn tượng.

Chiến thắng với cách biệt ba bàn đưa Ninh Bình lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng và tiếp tục cho thấy họ đủ khả năng cạnh tranh trong nhóm đầu.

Công an Hà Nội khởi đầu chắc chắn

Nhà đương kim vô địch Công an Hà Nội giành chiến thắng 2-0 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân Hàng Đẫy.

Sau chức vô địch Siêu cúp trước mùa giải, đội bóng Thủ đô tiếp tục duy trì đà hưng phấn ở trận đầu tiên tại V.League.

Nguyễn Đình Bắc là một trong những cầu thủ tạo dấu ấn khi góp công vào bàn thắng ấn định kết quả. Công an Hà Nội không cần tạo ra một trận đấu quá bùng nổ nhưng vẫn kiểm soát tốt thế trận và giữ sạch lưới.

Với một đội đặt mục tiêu bảo vệ chức vô địch, 3 điểm cùng một trận sạch lưới là khởi đầu rất thuận lợi.

Công an TP.HCM tạo bất ngờ trước Hà Nội

Một trong những kết quả đáng chú ý nhất vòng 1 là chiến thắng 3-1 của Công an TP.HCM trước Hà Nội FC.

Đội chủ nhà bước vào trận đấu với không ít sức ép nhưng lại thể hiện khả năng tận dụng cơ hội tốt hơn. Hà Nội FC cầm bóng và tổ chức tấn công nhưng không duy trì được sự chắc chắn khi chuyển trạng thái.

Thất bại khiến Hà Nội phải bắt đầu mùa giải ở nửa cuối bảng xếp hạng. Trong khi đó, Công an TP.HCM nhanh chóng lấy lại sự tự tin và có 3 điểm quan trọng ngay ở trận đầu tiên.

Thể Công - Viettel vượt qua tân binh

Thể Công - Viettel hoàn thành mục tiêu trong trận khai mạc khi thắng Đồng Nai 2-0 trên sân Bình Phước.

Tân binh V.League nhập cuộc với tinh thần khá tốt và tạo ra một số thời điểm khiến đội á quân mùa trước gặp khó. Tuy nhiên, sự khác biệt về kinh nghiệm và khả năng giải quyết tình huống đã giúp Thể Công - Viettel giành trọn 3 điểm.

Chiến thắng này cũng giúp đội bóng áo lính có bước chạy đà thuận lợi trước trận đấu rất đáng chú ý với Công an Hà Nội ở vòng 2.

Thanh Hóa thắng trận cầu 5 bàn

Thanh Hóa và SHB Đà Nẵng mang đến một trong những trận đấu hấp dẫn nhất vòng mở màn.

Trương Thanh Nam đưa đội chủ nhà vượt lên, trước khi Ivan Saponjic gỡ hòa cho Đà Nẵng. Sau đó, Saliou Guindo ghi hai bàn giúp Thanh Hóa tạo lợi thế lớn.

Đà Nẵng có thêm bàn thắng ở phút bù giờ nhưng không đủ để tránh thất bại 2-3.

Ba điểm giúp Thanh Hóa đứng thứ 6, trong khi SHB Đà Nẵng là đội xếp cao nhất trong nhóm chưa có điểm nhờ hiệu số -1.

SLNA thắng tân binh Bắc Ninh

Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng 1-0 trước Bắc Ninh trong trận đấu diễn ra trên sân Vinh.

Khó khăn dành cho tân binh tăng lên khi Nguyễn Văn Đạt nhận thẻ đỏ từ phút 34. Trong thế thiếu người, Bắc Ninh phải dành nhiều thời gian phòng ngự và cuối cùng không thể giữ lại điểm.

SLNA nhờ đó có 3 điểm đầu tiên, còn Bắc Ninh phải chờ ít nhất tới vòng 2 để tìm kiếm điểm số đầu tiên tại V.League.

Bảng xếp hạng V.League 2026/27 mới nhất

Hạng Đội bóng Trận Hiệu số Điểm 1 Thép Xanh Nam Định 1 +4 3 2 Ninh Bình 1 +3 3 3 Công an TP.HCM 1 +2 3 4 Thể Công - Viettel 1 +2 3 5 Công an Hà Nội 1 +2 3 6 Thanh Hóa 1 +1 3 7 Sông Lam Nghệ An 1 +1 3 8 SHB Đà Nẵng 1 -1 0 9 Bắc Ninh 1 -1 0 10 Hà Nội 1 -2 0 11 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1 -2 0 12 Đồng Nai 1 -2 0 13 Hải Phòng 1 -3 0 14 Hoàng Anh Gia Lai 1 -4 0

Thép Xanh Nam Định dẫn đầu nhờ hiệu số +4, xếp trên Ninh Bình. Công an TP.HCM, Thể Công - Viettel và Công an Hà Nội cùng có hiệu số +2 nhưng được xếp theo các tiêu chí phụ của giải.

Ở cuối bảng, HAGL đứng thứ 14 sau thất bại 0-4. Hải Phòng xếp thứ 13, trong khi Hà Nội FC cũng rơi xuống nhóm cuối sau trận thua Công an TP.HCM.

Vòng 1 ghi tới 23 bàn

Không chỉ có nhiều kết quả chênh lệch, vòng khai mạc còn mang đến những con số đáng chú ý.

Tổng cộng 23 bàn thắng được ghi qua 7 trận, đạt trung bình 3,28 bàn/trận.

Lượng khán giả tới sân đạt khoảng 64.000 người, trung bình hơn 9.100 người mỗi trận. Sân Vinh đón 12.000 khán giả trong ngày tổ chức lễ khai mạc chính thức, đông nhất vòng.

Những con số này tạo tín hiệu tích cực cho V.League 2026/27, đặc biệt trong bối cảnh giải đấu vừa bắt đầu sau thành công của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup.

Lịch thi đấu vòng 2 V.League 2026/27

Vòng 2 bắt đầu sớm từ ngày 10/9 và kéo dài đến 13/9.

Ngày Giờ Trận đấu 10/9/2026 19h15 Thể Công - Viettel - Công an Hà Nội 11/9/2026 18h00 SHB Đà Nẵng - Thép Xanh Nam Định 11/9/2026 18h00 Ninh Bình - Thanh Hóa 11/9/2026 18h00 Bắc Ninh - Công an TP.HCM 12/9/2026 19h15 Hà Nội - Sông Lam Nghệ An 13/9/2026 17h00 Hoàng Anh Gia Lai - Hải Phòng 13/9/2026 18h00 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Đồng Nai

Lịch thi đấu vòng 2 đã được xếp với trận Thể Công - Viettel - Công an Hà Nội diễn ra sớm nhất vào tối 10/9 trên sân Hàng Đẫy.

Thể Công - Viettel gặp Công an Hà Nội là tâm điểm vòng 2

Ngay vòng đấu thứ hai, hai ứng viên hàng đầu phải đối đầu trực tiếp.

Thể Công - Viettel vừa thắng Đồng Nai 2-0, trong khi Công an Hà Nội cũng đánh bại Hà Tĩnh với tỷ số tương tự.

Cuộc đấu trên sân Hàng Đẫy vì vậy có thể là phép thử đầu tiên để đánh giá tương quan giữa hai đội nằm trong nhóm cạnh tranh chức vô địch.

Một chiến thắng sẽ giúp đội giành 3 điểm có cơ hội tạo khoảng cách sớm, trong khi đội thất bại phải nhanh chóng điều chỉnh khi mùa giải mới chỉ bắt đầu.

Nam Định đối diện bài kiểm tra tại Đà Nẵng

Sau chiến thắng 4-0 ở vòng đầu, Nam Định phải làm khách trên sân Chi Lăng của SHB Đà Nẵng.

Đây là kiểu trận đấu có thể kiểm chứng sức mạnh thực sự của đội đang dẫn đầu. Nam Định có hàng công chất lượng nhưng Đà Nẵng vừa ghi được hai bàn trên sân Thanh Hóa và chắc chắn muốn tận dụng lợi thế sân nhà.

Xuân Son cũng sẽ tiếp tục nhận được nhiều sự chú ý sau bàn thắng trong ngày trở lại V.League.

Ninh Bình - Thanh Hóa hứa hẹn nhiều bàn thắng

Ninh Bình và Thanh Hóa cùng có màn ra quân giàu bàn thắng.

Ninh Bình ghi 4 bàn tại Lạch Tray, còn Thanh Hóa thắng Đà Nẵng 3-2.

Hai đội vì vậy có thể mang tới một trận đấu khá cởi mở. Lợi thế sân nhà thuộc về Ninh Bình, nhưng Thanh Hóa đã cho thấy hàng công đủ khả năng tạo ra khó khăn cho bất kỳ đối thủ nào nếu được trao khoảng trống.

Hà Nội chịu áp lực phải thắng

Sau thất bại 1-3 ở vòng đầu, Hà Nội FC trở về Hàng Đẫy tiếp Sông Lam Nghệ An ngày 12/9.

Một đội đặt mục tiêu cạnh tranh chức vô địch khó có thể để chuỗi mất điểm kéo dài ngay đầu mùa.

SLNA lại bước vào trận đấu với tâm lý thoải mái hơn sau khi có 3 điểm trước Bắc Ninh.

Điều đó khiến Hà Nội phải chơi chủ động nhưng đồng thời không được lặp lại những vấn đề phòng ngự đã xuất hiện trong trận gặp Công an TP.HCM.

HAGL và Hải Phòng sớm gặp nhau trong thế khó

Hai đội nằm cuối bảng sẽ đối đầu trực tiếp tại Pleiku ngày 13/9.

HAGL thua Nam Định 0-4, còn Hải Phòng nhận thất bại 1-4 trước Ninh Bình.

Một chiến thắng có thể giúp đội giành 3 điểm thoát khỏi nhóm cuối rất nhanh. Ngược lại, đội tiếp tục thất bại sẽ chịu áp lực đáng kể chỉ sau hai vòng.

Đây vì thế là một trong những trận đáng chú ý nhất với cuộc cạnh tranh ở nửa dưới bảng xếp hạng.

Cuộc đua V.League mới chỉ bắt đầu

Bảy đội thắng và bảy đội thua sau vòng đầu tạo ra một bảng xếp hạng chia thành hai nhóm rất rõ ràng.

Tuy nhiên, khoảng cách lúc này chỉ là 3 điểm. Một vòng đấu hoàn toàn có thể đảo lộn thứ tự.

Điểm đáng chú ý hơn là các đội được đánh giá cao như Nam Định, Ninh Bình, Công an Hà Nội, Công an TP.HCM và Thể Công - Viettel đều xuất phát tốt. Điều đó báo hiệu cuộc cạnh tranh nhóm đầu có thể trở nên quyết liệt ngay từ tháng đầu tiên.

Ở chiều ngược lại, Hà Nội, Hải Phòng hay HAGL sẽ cần phản ứng nhanh ở vòng 2 nếu không muốn sớm bị nhóm trên bỏ lại.