Quy Nhơn United thua trong trận ra quân Giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia 2026-2027

(GLO)- 2 bàn thắng của tiền đạo Mansaray Victor Nabay giúp câu lạc bộ (CLB) Thái Nguyên đánh bại Quy Nhơn United trong trận ra quân Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027 diễn ra vào tối 13-9 trên sân vận động Thái Nguyên.

Trên sân, đội chủ nhà đã nhập cuộc đầy chủ động với những pha lên bóng nhanh ngay sau tiếng còi khai cuộc. Trước một Quy Nhơn United còn chưa kịp ổn định đội hình, các chân sút đội bóng xứ Trà lập tức gây sức ép lên khung thành đội khách.

Đội hình Quy Nhơn United trong trận ra quân Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027 trên sân vận động Thái Nguyên. Ảnh: Quy Nhơn United

Phút thứ 6, từ 1 quả treo bóng có điểm rơi thuận lợi, Mansaray Victor Nabay bật cao đánh đầu, đưa bóng vượt qua tầm với của thủ môn Văn Sơn, mở tỷ số 1-0 cho Thái Nguyên.

Bàn thua sớm buộc Quy Nhơn United phải đẩy cao đội hình. Các học trò của huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh nỗ lực tổ chức tấn công và tạo được một số tình huống đáng chú ý trước khung thành đội chủ nhà. Tuy nhiên, ở những pha bóng quyết định, các chân sút của đội khách chưa đủ sắc bén để chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

Trong khi Quy Nhơn United đang tìm cách đưa trận đấu trở lại thế cân bằng, Thái Nguyên tiếp tục cho thấy sự nguy hiểm trong những pha phản công.

Phút 39, từ đường chuyền thuận lợi của Trung Thành, Mansaray nhanh chóng thoát xuống và dứt điểm gọn gàng, hoàn tất cú đúp, nâng tỷ số lên 2-0.

Đội hình trẻ, chưa có ngoại binh khiến Quy Nhơn United (áo đỏ) gặp không ít bất lợi trước trong trận ra quân. Ảnh: Quy Nhơn United

Những nỗ lực của Quy Nhơn United cuối cùng cũng được đền đáp trong những phút bù giờ của hiệp 1. Từ một tình huống cố định, tận dụng tốt quả phạt góc, Đào Gia Việt chọn vị trí hợp lý, dứt điểm chính xác, rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Bước sang hiệp 2, cả 2 đội đều nỗ lực đẩy cao đội hình, tìm kiếm thêm bàn thắng. Quy Nhơn United gia tăng sức ép với hy vọng đưa trận đấu trở lại thế cân bằng, trong khi Thái Nguyên cũng chủ động tổ chức những pha lên bóng mỗi khi có cơ hội.

Thế trận diễn ra giằng co nhưng các pha dứt điểm cuối cùng của đội bóng đất Võ chưa đủ sắc bén để xuyên thủng hàng phòng ngự chủ nhà.

Chung cuộc, CLB Thái Nguyên đã giành chiến thắng ở tỷ số 2-1. Với Quy Nhơn United, trận thua trong ngày ra quân đã bộc lộ những vấn đề cần sớm khắc phục, đặc biệt ở khả năng nhập cuộc và sự hiệu quả trong các tình huống quyết định. Trong khi đó, cú đúp của Mansaray giúp đội chủ nhà có màn khởi đầu thuận lợi tại Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027.