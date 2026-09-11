Nhận định Đà Nẵng vs Thép Xanh Nam Định: Khó cản sức mạnh đội khách

(GLO)- Đà Nẵng vs Thép Xanh Nam Định diễn ra lúc 18h00 ngày 11/9 tại sân Chi Lăng. Đội khách đang hưng phấn sau chiến thắng 4-0 ở ngày ra quân.

Thời gian, địa điểm thi đấu Đà Nẵng vs Thép Xanh Nam Định

Nội dung Thông tin Trận đấu SHB Đà Nẵng vs Thép Xanh Nam Định Giải đấu LPBank V.League 1 2026/27 Vòng đấu Vòng 2 Thời gian 18h00 ngày 11/9/2026 Địa điểm Sân vận động Chi Lăng Đội chủ nhà SHB Đà Nẵng Đội khách Thép Xanh Nam Định Kênh trực tiếp FPT Play, TV360

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Nhận định Đà Nẵng vs Thép Xanh Nam Định

Hai đội bước vào vòng 2 với tâm trạng gần như trái ngược.

SHB Đà Nẵng vừa thua Thanh Hóa 2-3 ở trận mở màn. Kết quả không như mong muốn, nhưng màn trình diễn của đội bóng sông Hàn vẫn có những điểm tích cực, đặc biệt ở khả năng tấn công.

Ivan Saponjic ghi bàn ngay đầu hiệp 2, còn Joel López Pisano lập công ở những phút bù giờ. Việc hai ngoại binh cùng "mở tài khoản" ngay vòng đầu là tín hiệu tốt cho HLV Trương Việt Hoàng trong bối cảnh Đà Nẵng cần cải thiện hiệu suất ghi bàn ở mùa giải mới.

Vấn đề nằm ở phía sau.

Đà Nẵng để thủng lưới 3 lần, trong đó hai bàn đến trong khoảng hơn 10 phút cuối trận. Khi trận đấu tăng tốc, hệ thống phòng ngự của đội bóng sông Hàn chưa giữ được cự ly đủ tốt.

Đó là điểm yếu rất nguy hiểm khi đối thủ tiếp theo là Thép Xanh Nam Định.

Đội bóng thành Nam mở màn V.League 2026/27 bằng chiến thắng 4-0 trước HAGL. Ezequiel lập cú đúp, Romulo cũng ghi bàn và Nam Định cho thấy chất lượng tấn công vượt trội.

Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở tỷ số.

Nam Định kiểm soát thế trận tốt, có nhiều phương án đưa bóng vào khu vực nguy hiểm và không phụ thuộc hoàn toàn vào một tiền đạo. Phạm Tuấn Hải, Romulo, Ezequiel, Trần Ngọc Sơn và những cầu thủ chạy cánh giúp đội khách có thể thay đổi cách tiếp cận tùy diễn biến trận đấu.

Xuân Son cũng là một quân bài đáng chú ý. Khả năng anh đá chính còn phụ thuộc lựa chọn của ban huấn luyện, nhưng chỉ riêng sự hiện diện của tiền đạo này cũng khiến hàng thủ Đà Nẵng phải chuẩn bị thêm phương án đối phó.

Nam Định hiện nhỉnh hơn rõ ở chiều sâu đội hình.

Ở tuyến giữa, Caio Cesar và Romulo có khả năng kiểm soát nhịp, giữ bóng và tổ chức tấn công. Hai biên cũng có nhiều cầu thủ tốc độ, trong khi hàng phòng ngự sở hữu thể hình tốt.

Đà Nẵng vì vậy khó chọn cách đôi công ngay từ đầu.

Đội chủ nhà có thể chủ động chơi chặt ở khu vực giữa sân, hạn chế khoảng trống và tìm cách chuyển bóng nhanh cho Saponjic. Tiền đạo người Serbia có khả năng làm tường, không chiến và tạo khoảng trống cho Pissano hoặc Nguyễn Huy Toàn băng lên.

Các tình huống cố định cũng có thể là vũ khí quan trọng của Đà Nẵng.

Quế Ngọc Hải cùng những cầu thủ có thể hình tốt giúp đội chủ nhà đủ khả năng gây sức ép từ bóng bổng. Trong một trận đấu mà cơ hội từ bóng sống có thể không nhiều, mỗi quả phạt góc hay đá phạt đều đáng giá.

Tuy nhiên, Đà Nẵng phải đặc biệt thận trọng khi mất bóng.

Nam Định rất nguy hiểm ở những thời điểm đối thủ chưa kịp tổ chức lại đội hình. Chỉ cần tuyến giữa chủ nhà để lộ khoảng trống, đội khách có thể nhanh chóng đưa bóng tới Romulo, Tuấn Hải hoặc Ezequiel.

Thành tích đối đầu gần đây cũng đang nghiêng hẳn về phía Nam Định.

Đội bóng thành Nam bất bại 5 lần gặp Đà Nẵng gần nhất, thắng 3 và hòa 2. Đáng chú ý, trong hai lần gần nhất hành quân tới sân Đà Nẵng ở mùa trước, Nam Định đều thắng 2-1.

Một trong số đó là trận tứ kết Cúp Quốc gia hồi tháng 3, khi Xuân Son và Akolo ghi bàn giúp Nam Định thắng 2-1.

Đó là dữ liệu đủ để Đà Nẵng phải dè chừng.

Lợi thế lớn nhất của đội chủ nhà là sân Chi Lăng và quyết tâm tìm điểm đầu tiên trong mùa giải. Nếu giữ được tỷ số cân bằng trong hiệp một, Đà Nẵng có thể kéo đối thủ vào một trận đấu giằng co hơn.

Nhưng xét chất lượng nhân sự, trạng thái tinh thần và khả năng tạo cơ hội, Nam Định vẫn là đội được đánh giá cao hơn.

Thông tin lực lượng Đà Nẵng vs Thép Xanh Nam Định

SHB Đà Nẵng hiện không ghi nhận thiếu vắng lớn trước trận.

Ivan Saponjic và Joel López Pisano đều sẵn sàng sau khi cùng ghi bàn ở vòng mở màn. Quế Ngọc Hải tiếp tục đóng vai trò thủ lĩnh hàng phòng ngự.

Đội chủ nhà có thể giữ phần lớn bộ khung đã chơi trước Thanh Hóa, với Sỹ Huy trong khung thành, Matias và Quế Ngọc Hải ở hàng thủ, còn Saponjic là điểm đến chính trên hàng công.

Thép Xanh Nam Định cũng có lực lượng mạnh.

Ezequiel và Romulo đang có tinh thần rất tốt sau khi cùng ghi bàn trước HAGL. Phạm Tuấn Hải là lựa chọn đáng chú ý trên hàng công.

Xuân Son đã trở lại thi đấu và từng ghi bàn vào lưới Đà Nẵng ở Cúp Quốc gia mùa trước. Tuy nhiên, khả năng tiền đạo này xuất phát ngay từ đầu còn phụ thuộc vào phương án nhân sự của HLV Vũ Hồng Việt.

Kết quả 5 trận gần nhất của Đà Nẵng

Ngày Trận đấu Tỷ số Giải 6/9/2026 Thanh Hóa vs Đà Nẵng 3-2 V.League 7/6/2026 Đà Nẵng vs Thanh Hóa 4-0 V.League 31/5/2026 Hà Tĩnh vs Đà Nẵng 0-0 V.League 23/5/2026 Đà Nẵng vs Hải Phòng 2-0 V.League 15/5/2026 Công an TP.HCM vs Đà Nẵng 2-2 V.League

Đà Nẵng thắng 2, hòa 2 và thua 1 trong 5 trận gần nhất.

Đội bóng sông Hàn ghi 10 bàn ở chuỗi trận này, cho thấy khả năng tấn công không phải vấn đề quá lớn. Điều cần cải thiện là sự chắc chắn khi đối phương gia tăng tốc độ.

Kết quả 5 trận gần nhất của Thép Xanh Nam Định

Ngày Trận đấu Tỷ số Giải 6/9/2026 Nam Định vs HAGL 4-0 V.League 11/6/2026 Nam Định vs Công an TP.HCM 2-4 Cúp Quốc gia 7/6/2026 Hải Phòng vs Nam Định 1-1 V.League 31/5/2026 Nam Định vs SLNA 3-0 V.League 24/5/2026 Hà Nội vs Nam Định 2-1 V.League

Nam Định thắng 2, hòa 1 và thua 2 trong 5 trận gần nhất.

Dù chuỗi cuối mùa trước chưa thực sự ổn định, chiến thắng 4-0 trước HAGL cho thấy đội bóng thành Nam đã bước sang mùa giải mới với diện mạo tích cực hơn.

Kết quả đối đầu Đà Nẵng vs Thép Xanh Nam Định gần nhất

Ngày Trận đấu Tỷ số Giải 19/4/2026 Đà Nẵng vs Nam Định 1-2 V.League 18/3/2026 Đà Nẵng vs Nam Định 1-2 Cúp Quốc gia 27/10/2025 Nam Định vs Đà Nẵng 1-1 V.League 20/4/2025 Đà Nẵng vs Nam Định 0-0 V.League 16/11/2024 Nam Định vs Đà Nẵng 5-0 V.League

Đà Nẵng không thắng trong 5 cuộc đối đầu gần nhất, hòa 2 và thua 3.

Đặc biệt, Nam Định thắng cả hai lần gần nhất làm khách trước Đà Nẵng với cùng tỷ số 2-1. Đây là điểm tựa tâm lý không nhỏ cho đội bóng thành Nam.

Đội hình xuất phát Đà Nẵng vs Thép Xanh Nam Định dự kiến

SHB Đà Nẵng:

Sỹ Huy; Quế Ngọc Hải, Việt Hoàng, Minh Quang, Matias; Rebori, Duy Thắng, Nguyễn Huy Toàn, Joel López Pisano; Nguyên Hoàng, Ivan Saponjic.

Thép Xanh Nam Định:

Nguyên Mạnh; Tuấn Dương, Ezequiel, Felix Junior, Văn Kiên; Caio Cesar, Tyler James, Mạnh Quỳnh; Trần Ngọc Sơn, Romulo, Phạm Tuấn Hải.

Xuân Son là lựa chọn có thể được sử dụng tùy diễn biến trận đấu nếu HLV Vũ Hồng Việt muốn tăng sức mạnh và khả năng dứt điểm trong vòng cấm.

Dự đoán tỷ số Đà Nẵng vs Thép Xanh Nam Định

Đà Nẵng đủ khả năng ghi bàn, nhất là khi Saponjic và Pissano đều đã có bàn thắng ngay vòng đầu.

Tuy nhiên, Nam Định vượt trội hơn về chiều sâu lực lượng, đang có sự hưng phấn sau chiến thắng 4-0 và sở hữu thành tích đối đầu tốt trước đội bóng sông Hàn.

Nếu đội khách kiểm soát tốt khu trung tuyến và hạn chế được những quả bóng hướng tới Saponjic, cơ hội giành trọn 3 điểm là khá sáng.