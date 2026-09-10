(GLO)- Tin từ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã chính thức tiếp nhận, quản lý đội bóng nữ xã Đak Đoa để tham gia thi đấu ở Giải Vô địch quốc gia.

Theo đó, sau Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - VTV Cup lần thứ I năm 2026, HAGL đã có công văn đề xuất xin tiếp quản đội bóng đá nữ xã Đak Đoa.

HAGL chính thức tiếp quản đội bóng nữ xã Đak Đoa. Ảnh: Tuấn Nguyễn



Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã chủ trì tổ chức cuộc họp với sự tham gia của đại diện Công ty CP thể thao LPBank HAGL, UBND xã Đak Đoa và Ban huấn luyện, đại diện đội bóng nữ xã Đak Đoa.

Các bên đã đi đến thống nhất việc HAGL sẽ tiếp nhận, quản lý đội bóng nữ xã Đak Đoa tham gia thi đấu Giải Vô địch quốc gia. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch giao HAGL có kế hoạch tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện lực lượng vận động viên kịp thời bổ sung cho đội tuyển bóng đá nữ của tỉnh cũng như để tham gia Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II vào năm 2027 và các năm tiếp theo.

Đồng thời, giao UBND xã Đak Đoa hỗ trợ HAGL trong việc bàn giao, cho HAGL tạm thời mượn sân vận động xã Đak Đoa làm sân tập luyện và thi đấu cho đội bóng đá nữ. HAGL sẽ đầu tư nâng cấp, sửa chữa một số hạng mục công trình tại đây để đảm bảo điều kiện theo yêu cầu chuyên môn.

Trong động thái liên quan, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương để Sở làm việc với VTV nhằm đăng cai tổ chức Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ 2.

Các cô gái của đội bóng đá nữ xã Đak Đoa sẽ có cơ hội thi đấu chuyên nghiệp. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Bên cạnh đó, đưa việc tổ chức Giải Bóng đá nữ dân tộc thiểu số toàn tỉnh vào kế hoạch hoạt động thường niên của ngành; xây dựng 7 vệ tinh thể thao tại 7 trường phổ thông nội trú liên cấp ở khu vực phía Tây tỉnh nhằm kịp thời phát hiện, tuyển chọn những em có năng khiếu để đào tạo, tạo nguồn vận động viên thể thao thành tích cao cho các đội tuyển của tỉnh, trong đó có bóng đá nữ dân tộc thiểu số.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cũng đề xuất UBND tỉnh cho phép tổ chức bàn giao, tiếp nhận, quản lý và đào tạo đội bóng đá nữ xã Đak Đoa vào 16 giờ 30 phút ngày 20-9, trước trận đấu của HAGL tại Cúp Quốc gia trên sân Pleiku.