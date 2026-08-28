Đội bóng xã Đak Đoa hiên ngang bước vào chung kết

(GLO)- Sáng 28-8, đội bóng xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đã bước vào trận bán kết Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - VTV Cup lần thứ I năm 2026 với các cầu thủ xã Lâm Bình (tỉnh Tuyên Quang).

Đây được xem là trận chung kết sớm sau những màn trình diễn thuyết phục của 2 đội bóng. Cả 2 đang sở hữu hàng công mạnh nhất giải với 14 bàn thắng của Lâm Bình và 17 bàn của Đak Đoa.

Tuy nhiên, trận đấu đã bị ảnh hưởng bởi cơn mưa lớn vào rạng sáng cùng ngày khiến mặt sân sũng nước, trơn trượt. Điều này khiến cả 2 đội bóng không thể triển khai các mảng miếng tấn công, nhất là với Đak Đoa khi họ sở hữu lối chơi phối hợp nhuần nhuyễn.

Trận đấu diễn ra trong thế giằng co khi mặt sân không đảm bảo. Ảnh: Văn Tuấn

Trước hoàn cảnh bất lợi đó, 2 đội đã thi đấu giằng co và không có quá nhiều cơ hội được tạo ra. Đầu trận đấu, H’Vưn đã có pha dứt điểm đẹp mắt tung lưới đối phương song trọng tài đã khước từ bàn thắng cho Đak Đoa khi xác định cô xuất phát từ ngoài đường biên.

Đak Đoa là đội bóng chủ động cầm bóng tấn công hơn nhưng Lâm Bình đã chứng tỏ vì sao họ là đối trọng lớn nhất với các cô gái Gia Lai từ đầu giải. Đại diện của Tuyên Quang tổ chức theo người chặt chẽ để khóa chặt các mũi công bên phía Đak Đoa.

Các cô gái Đak Đoa chủ động chơi tấn công trước đối thủ đến từ Tuyên Quang. Ảnh: Văn Tuấn

Song nỗ lực tấn công của đội bóng Tây Nguyên cũng đã được đền đáp xứng đáng ở đầu hiệp 2. Phút 30, trong 1 pha lộn xộn ở vòng cấm, Plơi đã chớp cơ hội dứt điểm mở tỷ số 1-0 cho trận đấu.

Bị dẫn bàn, các cô gái xã Lâm Bình đã dồn lực lên tấn công. Tuy nhiên, các cô gái Đak Đoa đã chơi phòng ngự kiên cường để vô hiệu hóa các đợt hãm thành của đối phương.

Không những vậy, trong đợt phản công ở phút 50, Plơi đã tung cú sút quyết đoán nâng tỷ số lên 2-0. Đến phút bù giờ thứ 3, hy vọng được nhen nhóm cho Lâm Bình sau pha dứt điểm thành bàn của Linh Dương từ tình huống cố định.

Các cô gái Đak Đoa đã thẳng tiến bước vào chung kết. Ảnh: Văn Tuấn

Nhưng đó cũng là tất cả những gì họ làm được và tỷ số 2-1 đã giúp Đak Đoa vào chơi trận chung kết đầy xứng đáng. Trận đấu cuối cùng của giải sẽ diễn ra vào sáng 29-8.