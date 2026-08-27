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Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - VTV Cup lần thứ I năm 2026:

Các cầu thủ nữ xã Đak Đoa giành quyền vào bán kết sau khi thắng đậm chủ nhà

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Trong trận tứ kết đầu tiên ở Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - VTV Cup lần thứ I năm 2026 vào sáng 27-8, các cầu thủ xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đã vượt qua chủ nhà phường Nghĩa Lộ (tỉnh Lào Cai) với tỷ số 9-0 để ghi danh vào bán kết.

Sau những gì đã trình diễn ở vòng bảng, các cô gái đến từ Gia Lai được đánh giá cao hơn hẳn đội chủ nhà phường Nghĩa Lộ. Nền tảng kỹ thuật, thể lực cùng khả năng dứt điểm của các cầu thủ nữ xã Đak Đoa là thứ được đánh giá vượt trội so với các đối thủ đã đụng độ.

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Các cô gái xã Đak Đoa đã giành quyền vào bán kết sau chiến thắng 9-0. Ảnh: Nguyễn Hồng

Và Nghĩa Lộ cũng trở thành nạn nhân tiếp theo của đại diện đến từ Tây Nguyên khi không thể chống cự trước sức tấn công như vũ bão của đội khách.

Chỉ trong hiệp 1, đội bóng xã Đak Đoa đã vươn lên dẫn trước 5-0 sau cú đúp của Plơi và Loan cùng 1 bàn thắng của Siu H’Loa. Đó cũng là hiệp đấu mà các cô gái đến từ miền đất đỏ đã chơi thứ bóng đá "thêu hoa dệt gấm" làm nức lòng người hâm mộ.

Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Nguyễn Anh Dũng đã có nhiều sự thay đổi nhân sự khi để các trụ cột nghỉ ngơi. Tuy vậy, các cầu thủ được vào sân thay người rất khát khao thể hiện mình.

Đội bóng xã Đak Đoa đã ghi thêm 4 bàn thắng do công của Thươn, H’Loa và Rơmah Bích để mang về chiến thắng với tỷ số không tưởng 9-0.

Tại vòng bán kết diễn ra vào sáng 28-8, xã Đak Đoa sẽ gặp đối thủ thắng ở trận tứ kết 3 giữa đội bóng xã Lâm Bình (tỉnh Tuyên Quang) và xã Ea Păl (tỉnh Đắk Lắk).

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