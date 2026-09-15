U23 Uzbekistan vs U23 Philippines: Link xem trực tiếp, nhận định dự đoán

(GLO)- Trận đấu giữa U23 Uzbekistan và U23 Philippines diễn ra lúc 13h30 ngày 15/9 tại Nagoya. Đại diện Trung Á được đánh giá cao hơn nhưng Philippines không phải đối thủ dễ bắt nạt.

U23 Uzbekistan bước vào ASIAD 2026 với vị thế ứng viên sáng giá cho ngôi đầu bảng C, nhờ nền tảng đào tạo trẻ ổn định và nhiều cầu thủ từng chinh chiến ở các giải U23 châu Á.

Tuy nhiên, U23 Philippines mang đến lực lượng giàu kinh nghiệm hơn trước, có cả những gương mặt từng khoác áo đội tuyển quốc gia và đủ khả năng gây khó nếu Uzbekistan nhập cuộc chủ quan.

Hình minh họa AI.

Thời gian, địa điểm thi đấu U23 Uzbekistan vs U23 Philippines

Nội dung Thông tin Trận đấu U23 Uzbekistan vs U23 Philippines Giải đấu Bóng đá nam ASIAD 2026 Bảng đấu Bảng C Lượt đấu Lượt 1 Thời gian 13h30 ngày 15/9/2026, giờ Việt Nam Giờ địa phương 15h30 ngày 15/9/2026 Địa điểm CS Asset Minato Soccer Stadium Thành phố Nagoya, Nhật Bản Kênh trực tiếp VTV6, VTVgo

Link xem trực tiếp U23 Uzbekistan vs U23 Philippines

Trận U23 Uzbekistan vs U23 Philippines được tường thuật trực tiếp trên VTV6.

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Người xem nên mở VTV6 trên VTVgo trước giờ bóng lăn để kiểm tra tín hiệu. Đây cũng là trận đấu rất đáng chú ý với người hâm mộ Việt Nam bởi Uzbekistan và Philippines đều nằm cùng bảng C với U23 Việt Nam.

Nhận định U23 Uzbekistan vs U23 Philippines

Nếu phải chọn ứng viên số một cho ngôi đầu bảng C, U23 Uzbekistan vẫn là cái tên sáng nhất.

Bóng đá trẻ Uzbekistan đã duy trì vị thế hàng đầu châu Á trong nhiều năm. Họ thường xuyên tiến sâu tại U23 châu Á, từng giành huy chương ở ASIAD và sở hữu một hệ thống đào tạo trẻ rất ổn định.

Điều đáng chú ý ở ASIAD lần này là Uzbekistan không mang sang Nhật Bản một đội hình quá già.

HLV Ravshan Haydarov sử dụng lực lượng phần lớn thuộc lứa U21, hướng tới mục tiêu dài hạn Olympic 2028. Dù trẻ hóa, chất lượng đội hình vẫn rất đáng gờm.

Muhammadali O'rinboyev là cái tên nổi bật nhất.

Cầu thủ đang khoác áo Royal Antwerp từng là vua phá lưới U20 châu Á 2025 với 4 bàn. O'rinboyev có tốc độ, khả năng xử lý bóng trong phạm vi hẹp và đặc biệt nguy hiểm khi được hoạt động ở khoảng trống giữa hậu vệ biên và trung vệ.

Amirbek Saidov cũng là một nhân tố đáng chú ý. Anh từng ghi 4 bàn tại U17 World Cup và có kinh nghiệm thi đấu ở các giải trẻ lớn.

Uzbekistan vì thế có thể chơi tấn công đa dạng hơn thay vì chỉ dựa vào sức mạnh thể chất.

Ở tuyến giữa, đội bóng Trung Á sở hữu nhiều cầu thủ có nền tảng kỹ thuật tốt, đủ khả năng cầm bóng và áp đặt thế trận. Trước Philippines, Uzbekistan gần như chắc chắn sẽ chủ động đẩy đội hình lên cao ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Tuy nhiên, họ không bước vào ASIAD với phong độ quá đẹp.

Ở trận giao hữu cuối cùng trước giải, Uzbekistan thua U23 Trung Quốc 0-2. Trước đó, đội cũng trải qua một số thất bại trước Albania U21, Nga U21 và Nhật Bản U21.

Điều đó cho thấy tập thể trẻ của Haydarov vẫn chưa đạt độ ổn định cao.

Đây là điểm Philippines có thể khai thác.

Đội bóng Đông Nam Á đến Nhật Bản với lực lượng được đánh giá mạnh hơn đáng kể so với những thế hệ trước. HLV Garrath McPherson triệu tập nhiều cầu thủ đã khoác áo đội tuyển Philippines tại ASEAN Cup 2026.

Sandro Reyes, Santi Rublico, Adrian Ugelvik, Pocholo Bugas và Andres Aldeguer đều đã có kinh nghiệm thi đấu ở cấp độ cao hơn bóng đá trẻ.

Philippines cũng sử dụng đủ ba suất cầu thủ quá tuổi.

Michael Baldisimo đem lại kinh nghiệm cho tuyến giữa, Pocholo Bugas có khả năng hoạt động rộng, còn Adrian Ugelvik giúp hàng phòng ngự tăng thêm sức mạnh và khả năng tranh chấp.

Điểm đáng chú ý nhất là Philippines không còn đơn thuần chơi bóng dài và dựa vào thể hình.

Sandro Reyes có khả năng giữ bóng và điều tiết nhịp khá tốt. Santiago Rublico từng được đào tạo tại Tây Ban Nha, có tốc độ và kỹ thuật để tham gia những pha lên bóng từ biên.

Trong trận giao hữu chuẩn bị cho ASIAD, U23 Philippines thắng đội bóng chuyên nghiệp Stallion Laguna 2-0. Janjan Jalique và Aidan Astilla-Boronda là hai cầu thủ ghi bàn.

Kết quả ấy không đủ để khẳng định Philippines đã ở cùng đẳng cấp Uzbekistan, nhưng cho thấy họ có sự chuẩn bị nghiêm túc.

Trận đấu nhiều khả năng diễn ra theo thế Uzbekistan kiểm soát bóng nhiều hơn, còn Philippines giữ đội hình thấp và tìm cơ hội phản công.

Điều đội bóng Đông Nam Á cần tránh là để thủng lưới sớm.

Nếu Uzbekistan có bàn thắng trong khoảng 20 phút đầu, Philippines sẽ phải đẩy cao và khi ấy những khoảng trống dành cho O'rinboyev, Saidov hay Shodiboyev sẽ xuất hiện nhiều hơn.

Ngược lại, nếu giữ được tỷ số hòa đến hết hiệp một, Philippines có thể khiến áp lực chuyển dần sang phía ứng viên đầu bảng.

Với U23 Việt Nam, trận đấu này cũng có ý nghĩa rất lớn. Một chiến thắng đậm của Uzbekistan sẽ sớm khẳng định sức mạnh của đối thủ được đánh giá cao nhất bảng C, trong khi Philippines có điểm sẽ khiến cuộc đua hai vị trí vào tứ kết trở nên khó lường hơn.

Thông tin lực lượng U23 Uzbekistan vs U23 Philippines

Uzbekistan đăng ký 23 cầu thủ dự ASIAD 2026.

Đội hình chủ yếu gồm những cầu thủ ở độ tuổi U21, trong đó 16 cầu thủ từng góp mặt tại U23 châu Á đầu năm nay. Muhammadali O'rinboyev là cái tên duy nhất đang thi đấu ở nước ngoài.

Amirbek Saidov, Shodiyor Shodiboyev, Azizbek To'lqinbekov và Umar Rustamov cũng là những gương mặt đáng chú ý.

Uzbekistan không có Khusniddin Alikulov do chấn thương dây chằng.

Philippines mang sang Nhật Bản một đội hình có khá nhiều cầu thủ từng khoác áo tuyển quốc gia.

Ba cầu thủ quá tuổi đáng chú ý gồm Michael Baldisimo, Pocholo Bugas và Adrian Ugelvik. Ngoài ra còn có Sandro Reyes, Santiago Rublico, Andres Aldeguer và John Lucero.

Đây được xem là một trong những đội U23 Philippines giàu kinh nghiệm quốc tế nhất trong nhiều năm gần đây.

Kết quả 5 trận gần nhất của U23 Uzbekistan

Ngày Trận đấu Tỷ số Tính chất 10/9/2026 U23 Trung Quốc vs U23 Uzbekistan 2-0 Giao hữu 8/6/2026 U21 Mỹ vs U23 Uzbekistan 0-1 Giao hữu 5/6/2026 U23 Uzbekistan vs U21 Nhật Bản 0-1 Giao hữu 30/3/2026 U21 Albania vs U23 Uzbekistan 3-2 Giao hữu 27/3/2026 U21 Nga vs U23 Uzbekistan 2-1 Giao hữu

U23 Uzbekistan chỉ thắng 1 và thua 4 trong 5 trận gần nhất.

Dù kết quả không đẹp, phần lớn đây là các trận thử nghiệm với những đối thủ mạnh hoặc lớn tuổi hơn. Uzbekistan cũng đang trong quá trình trẻ hóa mạnh để chuẩn bị cho Olympic 2028.

Kết quả 5 trận gần nhất của U23 Philippines

Ngày Trận đấu Tỷ số Tính chất 6/9/2026 U23 Philippines vs Stallion Laguna 2-0 Giao hữu 18/12/2025 U23 Philippines vs U23 Malaysia 1-2 SEA Games 15/12/2025 U23 Việt Nam vs U23 Philippines 2-0 SEA Games 8/12/2025 U23 Philippines vs U23 Indonesia 1-0 SEA Games 5/12/2025 U23 Myanmar vs U23 Philippines 0-2 SEA Games

Philippines thắng 3 và thua 2 trong 5 trận gần nhất có dữ liệu công khai.

Đáng chú ý, chiến thắng 2-0 trước Stallion Laguna ngay trước khi sang Nhật Bản giúp đội bóng của McPherson có thêm sự tự tin.

Kết quả đối đầu U23 Uzbekistan vs U23 Philippines gần nhất

U23 Uzbekistan và U23 Philippines chưa từng gặp nhau ở một trận đấu chính thức trước ASIAD 2026.

Vì vậy, trận đấu tại Nagoya là lần đầu tiên hai đội U23 chạm trán.

Điều này khiến yếu tố thăm dò trong khoảng thời gian đầu trận trở nên đáng chú ý, dù Uzbekistan vẫn được đánh giá cao hơn khá rõ về nền tảng bóng đá trẻ.

Đội hình xuất phát U23 Uzbekistan vs U23 Philippines dự kiến

U23 Uzbekistan:

Rustamov; Rizaqulov, Murtazoyev, Xushvaqtov, Abdullayev; Hamidov, Karimov, O'rinboyev; To'lqinbekov, Saidov, Shodiboyev.

U23 Philippines:

Guimaraes; Merino, Rosquillio, Ugelvik, Lebbel; Muens, Rublico, Sandro Reyes; Pocholo Bugas, Cariño, Aldeguer.

Uzbekistan vẫn còn một số phương án tấn công đáng chú ý như Nurlan Ibraimov và Firdavs Abdurahmonov. Philippines có thể điều chỉnh đội hình theo hướng phòng ngự hơn bằng cách kéo Rublico xuống thấp để tăng quân số ở tuyến giữa.

Dự đoán tỷ số U23 Uzbekistan vs U23 Philippines

Philippines có lực lượng tốt hơn trước đây và việc sử dụng ba cầu thủ quá tuổi giúp họ tăng đáng kể kinh nghiệm.

Tuy nhiên, Uzbekistan vẫn nhỉnh hơn về kỹ thuật, tốc độ luân chuyển bóng và chất lượng cầu thủ trẻ.

Nếu ứng viên Trung Á chơi đúng sức và không bị ảnh hưởng bởi phong độ giao hữu vừa qua, họ đủ khả năng kiểm soát phần lớn trận đấu.

Philippines có thể tạo ra một vài pha phản công và thậm chí tìm được bàn thắng, nhưng khả năng giữ sạch lưới trước sức ép liên tục là không cao.

Dự đoán: U23 Uzbekistan 2-1 U23 Philippines.