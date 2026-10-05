Việt Nam vs Malaysia 16h ngày 5/10: Việt Nam có giữ được ưu thế?

(GLO)- Việt Nam gặp Malaysia lúc 16h00 ngày 5/10 ở trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026, trong bối cảnh thầy trò HLV Kim Sang Sik chịu nhiều tổn thất về lực lượng.

Đây không còn là Malaysia mà tuyển Việt Nam có thể dễ dàng áp đặt thế trận. “Hổ Mã Lai” đang chơi mạnh mẽ, ghi 9 bàn và không thủng lưới ở ba trận vòng bảng, trong khi Việt Nam phải giải bài toán chấn thương và sự thiếu chắc chắn của hàng phòng ngự. Tuy nhiên, thành tích đối đầu áp đảo vẫn là điểm tựa quan trọng cho Hoàng Đức và các đồng đội.

Hình minh họa.

Thời gian, địa điểm trận Việt Nam vs Malaysia

Nội dung Thông tin Trận đấu Việt Nam vs Malaysia Giải đấu FIFA ASEAN Cup 2026 Vòng đấu Tranh hạng Ba Division 1 Thời gian 16h00 ngày 5/10/2026 Địa điểm SVĐ Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia Trực tiếp FPT Play, TV360

Lịch thi đấu và địa điểm đã được nhiều kênh cập nhật thống nhất trước giờ bóng lăn.

Link xem trực tiếp Việt Nam vs Malaysia

Trận Việt Nam vs Malaysia được phát trực tiếp trên FPT Play và TV360 từ 16h00 ngày 5/10.

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Các lịch phát sóng cập nhật sáng 5/10 đều xác nhận FPT Play và TV360 là hai nền tảng trực tiếp trận tranh hạng Ba.

Nhận định Việt Nam vs Malaysia

Nếu chỉ nhìn vào lịch sử đối đầu, Việt Nam rõ ràng chiếm ưu thế. Năm cuộc chạm trán gần nhất đều kết thúc bằng chiến thắng cho đội tuyển Việt Nam. Gần nhất, hai đội gặp nhau tại bán kết ASEAN Cup hồi tháng 8/2026 và Việt Nam thắng cả hai lượt trận với cùng tỷ số 2-0.



Nhưng trận đấu tại Jakarta có thể khó khăn hơn đáng kể.

Malaysia đang đạt trạng thái khá tốt dưới thời HLV Tan Cheng Hoe. Ba trận vòng bảng FIFA ASEAN Cup, đội bóng này thắng Bangladesh 3-0, hòa Indonesia 0-0 rồi đè bẹp Singapore 6-0. Hàng công ghi 9 bàn, trong khi không để thủng lưới. Bergson là cái tên đáng ngại nhất với 4 bàn tại giải, trong đó có cú hat-trick trước Singapore.

Malaysia không chỉ dựa vào sức mạnh của trung phong. Arif Aiman có tốc độ và khả năng tạo đột biến ở biên, Manuel Hidalgo hỗ trợ tổ chức tấn công, còn Stuart Wilkin giúp tuyến giữa duy trì khả năng tranh chấp. Khi chuyển trạng thái, Malaysia có thể đưa bóng lên rất nhanh và đây chính là kiểu chơi có khả năng gây khó cho hàng thủ Việt Nam.

Ngược lại, Việt Nam chưa đạt trạng thái ổn định nhất ở giải đấu này. Sau chiến thắng 1-0 trước Philippines, đội tuyển thua Thái Lan 0-2 rồi phải lội ngược dòng mới vượt qua Pakistan 4-2. Riêng trận gặp Pakistan cho thấy khả năng tấn công vẫn có nhiều phương án, nhưng những sai sót khi mất bóng và khoảng trống trước khu vực cấm địa chưa được xử lý triệt để.

Một yếu tố khác ảnh hưởng trực tiếp đến cách HLV Kim Sang Sik lựa chọn chiến thuật là lực lượng. Ở buổi tập chiều 4/10, Tài Lộc, Hoàng Hên, Bùi Hoàng Việt Anh và Đình Bắc đều không thể tập bình thường cùng toàn đội. Đình Bắc chỉ vận động nhẹ, trong khi Việt Anh cũng cần tiếp tục được kiểm tra thể trạng.

Trong hoàn cảnh đó, Việt Nam có thể không lựa chọn cách chơi quá cởi mở. Hoàng Đức nhiều khả năng tiếp tục là trung tâm của tuyến giữa, giúp đội kiểm soát nhịp độ và hạn chế những tình huống đôi công. Hai hành lang biên cũng rất quan trọng bởi Malaysia sở hữu khả năng tăng tốc tốt mỗi khi giành lại bóng.

Điểm Việt Nam có thể khai thác nằm ở hàng thủ Malaysia. Đội trưởng Dion Cools đã rời đội vì việc gia đình, trong khi Faisal Halim vắng mặt do chấn thương. Thiếu một trung vệ có khả năng chỉ huy như Dion Cools, hệ thống phòng ngự Malaysia có thể không còn chắc chắn như ở vòng bảng.

Vì vậy, cuộc đấu nhiều khả năng được quyết định bởi khả năng kiểm soát sai sót hơn là đội nào giữ bóng nhiều hơn. Việt Nam có lợi thế tâm lý từ lịch sử đối đầu, còn Malaysia bước vào trận đấu với phong độ tốt hơn. Nếu Hoàng Đức cùng tuyến giữa kiểm soát được Bergson, Arif Aiman và những pha chuyển trạng thái của đối phương, cơ hội giành chiến thắng vẫn nghiêng nhẹ về phía Việt Nam.

Thông tin lực lượng Việt Nam vs Malaysia

Việt Nam đang chịu ảnh hưởng của hàng loạt vấn đề nhân sự. Xuân Son đã phải rời sân vì chấn thương ở trận gặp Philippines và sau đó không còn là lựa chọn cho giai đoạn cuối giải. Trước trận Malaysia, Tài Lộc và Hoàng Hên khó góp mặt, trong khi Việt Anh và Đình Bắc vẫn phải chờ đánh giá cuối cùng về thể trạng. Ở buổi tập ngày 4/10, tuyển Việt Nam chỉ có 17 cầu thủ đủ sức tập bình thường, trong đó gồm ba thủ môn.

Malaysia cũng không có lực lượng mạnh nhất. Trung vệ đội trưởng Dion Cools rời đội vì việc gia đình, còn Faisal Halim không thể thi đấu do chấn thương bắp chân. Dù vậy, HLV Tan Cheng Hoe vẫn còn bộ khung đáng chú ý với Syihan Hazmi, Stuart Wilkin, Manuel Hidalgo, Arif Aiman và đặc biệt là Bergson trên hàng công.

Kết quả 5 trận gần nhất của Việt Nam

Ngày Trận đấu Kết quả 2/10/2026 Việt Nam vs Pakistan 4-2 29/9/2026 Thái Lan vs Việt Nam 2-0 26/9/2026 Việt Nam vs Philippines 1-0 26/8/2026 Việt Nam vs Thái Lan 2-2 22/8/2026 Thái Lan vs Việt Nam 0-2

Việt Nam đạt 3 thắng, 1 hòa và 1 thua trong 5 trận gần nhất, ghi 9 bàn và để lọt lưới 6 bàn.

Kết quả 5 trận gần nhất của Malaysia

Ngày Trận đấu Kết quả 1/10/2026 Malaysia vs Singapore 6-0 28/9/2026 Malaysia vs Indonesia 0-0 25/9/2026 Bangladesh vs Malaysia 0-3 19/8/2026 Việt Nam vs Malaysia 2-0 16/8/2026 Malaysia vs Việt Nam 0-2

Malaysia đang có dấu hiệu tiến bộ rõ rệt tại FIFA ASEAN Cup khi bất bại và giữ sạch lưới cả ba trận vòng bảng. FIFA xác nhận Malaysia thắng Bangladesh 3-0 và Singapore 6-0, trong đó Bergson lập hat-trick ở trận cuối vòng bảng.

Đối đầu Việt Nam vs Malaysia gần nhất

Ngày Trận đấu Tỷ số 19/8/2026 Việt Nam vs Malaysia 2-0 16/8/2026 Malaysia vs Việt Nam 0-2 31/3/2026 Việt Nam vs Malaysia 3-1 10/6/2025 Malaysia vs Việt Nam 0-3 27/12/2022 Việt Nam vs Malaysia 3-0

Cuộc gặp gần nhất diễn ra ngày 19/8/2026, Việt Nam thắng Malaysia 2-0. Tính cả hai lượt bán kết ASEAN Cup tháng 8, Việt Nam thắng với tổng tỷ số 4-0. Đáng chú ý hơn, Malaysia chỉ ghi được một bàn trong năm lần gặp Việt Nam gần nhất.

Đội hình xuất phát Việt Nam vs Malaysia dự kiến

Do tình hình chấn thương thay đổi sát giờ đấu, đội hình của Việt Nam có thể tiếp tục được điều chỉnh. Cập nhật mới sáng 5/10 cho thấy Đình Bắc nhiều khả năng được giữ lại trên ghế dự bị, trong khi Ngô Đăng Khoa có thể được trao cơ hội đá chính.

Việt Nam dự kiến: Lê Giang; Xuân Mạnh, Việt Anh, Adou Minh; Tiến Anh, Thành Long, Hoàng Đức, Tuấn Tài; Ngô Đăng Khoa, Williams Minh Hoàng, Hai Long.

Malaysia dự kiến: Syihan Hazmi; Quentin Cheng, Harith Haiqal/Ubaidullah, Brad Tapp, Daniel Ting; Manuel Hidalgo, Nooa Laine, Stuart Wilkin; Arif Aiman, Fergus Tierney, Bergson.

Khả năng ra sân của Việt Anh vẫn phụ thuộc kết quả kiểm tra cuối cùng. Nếu trung vệ này không đạt thể trạng cần thiết, HLV Kim Sang Sik sẽ phải tiếp tục điều chỉnh hàng phòng ngự.

Dự đoán tỷ số Việt Nam vs Malaysia

Việt Nam 2-1 Malaysia.

Malaysia đang có phong độ tốt hơn ở FIFA ASEAN Cup và Bergson là mối đe dọa thực sự, nhưng việc Dion Cools vắng mặt có thể khiến hàng thủ của họ giảm đáng kể khả năng tổ chức. Việt Nam dù sứt mẻ lực lượng vẫn sở hữu tuyến giữa giàu kinh nghiệm và đặc biệt có ưu thế tâm lý rất lớn từ chuỗi đối đầu gần đây.

Kịch bản hợp lý là trận đấu diễn ra cân bằng trong phần lớn thời gian, Việt Nam không đẩy đội hình lên quá cao và tìm kiếm khác biệt từ những tình huống chuyển trạng thái hoặc khoảng trống hai bên hàng thủ Malaysia. Dự đoán 2-1 cũng là tỷ số được nhiều phân tích trước trận đánh giá có khả năng xảy ra.