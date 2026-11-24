(GLO)- Chu Ngọc Nguyễn Lực góp công vào 3 trong 5 bàn thắng của U17 Việt Nam sau 2 lượt trận tại U17 World Cup 2026. Với 2 pha lập công và 1 đường chuyền thành bàn, tiền vệ này có tên trong top 20 cầu thủ được chấm điểm cao nhất giải trên chuyên trang Sofascore, tính đến sáng 24-11.

Trong trận ra quân gặp U17 Bỉ vào ngày 20-11, Nguyễn Lực đưa bóng thẳng vào lưới từ quả phạt góc ở phút 84, rút ngắn tỷ số xuống 2-3 cho U17 Việt Nam.

Tỷ số này được giữ đến hết trận. Theo FIFA, đây là lần đầu tiên 1 cầu thủ ghi bàn trực tiếp từ quả phạt góc tại U17 World Cup.

Chu Ngọc Nguyễn Lực (số 10) tỏa sáng ở World Cup U17 2026. Ảnh: FIFA

Ở lượt trận thứ hai ngày 23-11, tiền vệ mang áo số 10 ghi bàn từ cú sút phạt trực tiếp ở phút 49, đưa trận đấu với U17 New Zealand về thế cân bằng 1-1.

Pha lập công này giúp Nguyễn Lực trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên ghi 2 bàn tại 1 kỳ U17 World Cup.

Phút 58, anh chuyền bóng cho Lê Trọng Đại Nhân thoát xuống ghi bàn gỡ 2-2. Trọng tài chính công nhận bàn thắng sau khi xem lại tình huống mà trợ lý ban đầu báo việt vị.

U17 New Zealand vượt lên lần thứ ba ở phút 66. Đến phút bù giờ thứ hai, Trương Nguyễn Duy Khang đánh đầu ấn định tỷ số 3-3, mang về điểm số đầu tiên cho U17 Việt Nam trong lần đầu dự giải.

Sofascore chấm Nguyễn Lực 8 điểm ở trận gặp Bỉ và 8,3 điểm ở trận gặp New Zealand. Được biết, đây là chuyên trang thống kê, chấm điểm uy tín bậc nhất làng bóng đá đỉnh cao

Thông tin về cầu thủ Chu Ngọc Nguyễn Lực trên trang web Sofascore. Ảnh chụp màn hình

Tính đến sáng 24-11, mức trung bình 8,15 điểm đưa anh lên vị trí thứ 17 trong danh sách toàn giải và thứ sáu trong số các tiền vệ.

U17 Việt Nam sẽ gặp U17 Mali lúc 20 giờ ngày 26-11 (giờ Việt Nam) ở lượt cuối bảng G.

Mali đã giành vé đi tiếp sau 2 trận thắng. 2 đội đứng đầu mỗi bảng và 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ vào vòng loại trực tiếp.