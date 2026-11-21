(GLO)- Với niềm đam mê thúc đẩy phong trào bóng đá phát triển, nhiều thầy giáo trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã thành lập các câu lạc bộ, trung tâm bóng đá.

Những sân chơi lành mạnh, bổ ích này không chỉ giúp thanh thiếu niên, học sinh rèn luyện sức khỏe mà còn góp phần phát hiện, bồi dưỡng tài năng bóng đá.

Từ niềm đam mê trên sân cỏ

Có năng khiếu bóng đá và điền kinh, từ thời học sinh, thầy Bùi Quang Vĩnh (quê ở xã Chư Sê) thường xuyên tham gia các giải thể thao do nhà trường và địa phương tổ chức.

Năm 2010, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Điền kinh - Bóng đá (Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng), thầy Vĩnh về Trường THPT Lê Hoàn (xã Đức Cơ) làm giáo viên Giáo dục thể chất.

Bên cạnh giảng dạy, thầy tích cực vận động nguồn lực xã hội hóa tổ chức một số giải thể thao, tạo sân chơi cho thanh thiếu niên và người dân ở khu vực biên giới. Năm 2017, thầy còn thành lập Trung tâm Bóng đá cộng đồng TTF Đức Cơ.

Thầy Bùi Quang Vĩnh hướng dẫn học viên tập luyện kỹ thuật bóng đá. Ảnh: R.H

Tương tự, thầy Lâm Bá Phúc - giáo viên Giáo dục thể chất của Trường THCS Trần Phú (xã Ia Le) cũng dành nhiều tâm huyết cho bóng đá cộng đồng.

Nhận thấy trẻ em địa phương yêu thích bóng đá nhưng thiếu sân chơi tập luyện, năm 2017, thầy thành lập Trung tâm Bóng đá cộng đồng TTF Chư Pưh, nay đổi tên thành Trung tâm Bóng đá cộng đồng Tấn Phát Ia Le.

Trong khi đó, thầy Bùi Văn Tuấn - giáo viên Tổng phụ trách Đội, Giáo dục thể chất Trường THCS Lê Hồng Phong (phường Quy Nhơn) có nhiều năm gắn bó với sân cỏ trước khi trở thành nhà giáo.

Giai đoạn 2005-2008, thầy Tuấn từng thi đấu trong màu áo đội U21 Bình Định, sau đó tiếp tục khoác áo một số đội bóng tham gia Giải bóng đá hạng Nhì quốc gia.

Chấn thương sau đó khiến thầy phải chia tay sân cỏ. Năm 2012, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Cao đẳng Thể dục, Công tác Đội tại Trường Cao đẳng Bình Định, thầy Tuấn về công tác tại Trường THCS Lê Hồng Phong.

Biết học trò muốn có giải đấu để giao lưu, cọ xát, thầy Tuấn tổ chức giải bóng đá truyền thống của trường, tạo cơ hội để học sinh giao lưu, thi đấu và thể hiện năng khiếu.

Gieo đam mê, chắp cánh tài năng trẻ

Sau khi ra đời, Trung tâm Bóng đá cộng đồng TTF Đức Cơ do thầy Bùi Quang Vĩnh thành lập nhanh chóng thu hút nhiều học viên từ các xã Đức Cơ, Ia Krêl, Ia Dơk và Ia Dom.

Sau nhiều năm hoạt động, trung tâm đạt được những kết quả ấn tượng. Năm 2019, đội bóng của trung tâm giành chức vô địch lứa tuổi nhi đồng và giải nhì lứa tuổi thiếu niên tại Giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng tỉnh Gia Lai.

Đáng chú ý, từ năm 2017 đến nay, có 47 học viên của trung tâm được tuyển chọn vào các đơn vị như CLB Hoàng Anh Gia Lai, SHB Đà Nẵng, Học viện Bóng đá Juventus Việt Nam (TP. Hồ Chí Minh), CLB Futsal Thái Sơn Nam. Trong số này có Hoàng Minh Thức (U19 Futsal Việt Nam), Hồ Sỹ Minh (U18 Hoàng Anh Gia Lai) và Nguyễn Huy Hoàng (U21 Hoàng Anh Gia Lai).

Sau khi thành lập trung tâm bóng đá cộng đồng năm 2017, thầy Lâm Bá Phúc từng bước đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng tập luyện. Ban đầu, thầy tận dụng sân bóng của nhà trường để tổ chức huấn luyện. Đến tháng 6-2026, nhằm cải thiện điều kiện tập luyện, thầy đầu tư xây dựng sân bóng đá cỏ nhân tạo riêng.

Thầy Lâm Bá Phúc động viên các học trò thi đấu hết mình trong một giải đấu. Ảnh: R.H

Hiện Trung tâm Bóng đá cộng đồng Tấn Phát Ia Le duy trì lớp cộng đồng và lớp nâng cao với khoảng 100 học viên. Vào dịp hè và những ngày nghỉ, thầy Phúc đưa các đội bóng tham gia các giải đấu phong trào trong và ngoài tỉnh, giúp học viên tích lũy kinh nghiệm, nâng cao bản lĩnh thi đấu.

Năm 2025, đội bóng của trung tâm giành chức vô địch lứa tuổi nhi đồng tại Giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng tỉnh Gia Lai. Đáng chú ý, trong năm 2026, trung tâm có 5 học viên được tuyển chọn vào các đội trẻ của các CLB bóng đá chuyên nghiệp trong nước.

Thầy Phúc chia sẻ: “Bên cạnh rèn luyện kỹ thuật, tôi cũng chú trọng giáo dục tinh thần kỷ luật, đoàn kết và ý chí vượt khó. Hy vọng những em có năng khiếu sẽ tiếp tục được phát hiện, tuyển chọn vào các đội bóng trẻ, từng bước hiện thực hóa ước mơ theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp”.

Thầy Bùi Văn Tuấn (bìa trái) cùng đội bóng tham gia một giải bóng đá tại địa phương. Ảnh: NVCC

Còn với thầy Bùi Văn Tuấn, việc duy trì sân chơi bóng đá học đường cũng là cách để nuôi dưỡng niềm đam mê và phát hiện những nhân tố có năng khiếu.

Năm 2023, thầy thành lập CLB Bóng đá Trường THCS Lê Hồng Phong. CLB hiện có khoảng 80 học viên.

Dưới sự hướng dẫn của thầy Tuấn, CLB tham gia nhiều giải đấu và đạt kết quả tích cực. Hiện CLB có em Nguyễn Dương Mạnh Huy, học sinh lớp 8 Trường THCS Lê Hồng Phong, đang góp mặt trong đội tuyển U13 Gia Lai.

Năm 2025, thầy Tuấn tiếp tục thành lập và đảm nhiệm vai trò Chủ nhiệm CLB Bóng đá Đoàn phường Quy Nhơn. “Tôi muốn tổ chức nhiều giải đấu, giúp các em giao lưu, cọ xát. Qua đó, những em có năng khiếu sẽ có cơ hội được phát hiện, tuyển chọn” - thầy Tuấn chia sẻ.