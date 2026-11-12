U23 Việt Nam tập nhẹ trước đại chiến với U23 Singapore

(GLO)- Chiều 11-11, các cầu thủ U23 Việt Nam bước vào tập luyện cho trận đấu với U23 Singapore, với quyết tâm giành 3 điểm trước đối thủ được đánh giá dưới cơ.

Hoạt động tập luyện diễn ra ở Trung tâm huấn luyện Hàm Rồng (xã Ia Băng) của Học viện LPBank Hoàng Anh Gia Lai.

Các cầu thủ trụ cột trong trận đấu với U23 Thái Lan tập nhẹ với cường độ 2 ngày/trận. Ảnh: Văn Ngọc

Tại đây, huấn luyện viên trưởng Đinh Hồng Vinh đã cho các cầu thủ trụ cột trong trận đấu với U23 Thái Lan tập nhẹ với các bài giãn cơ, thả lỏng, phục hồi, duy trì và tạo ra tinh thần thoải mái, vui vẻ.

Trong khi đó, các cầu thủ ít có điều kiện ra sân ở trận đấu đầu tiên tiếp tục tập luyện kỹ chiến thuật để chờ cơ hội được thể hiện ở các trận đấu tiếp theo.

Trước đối thủ U23 Singapore bố trí phòng ngự chắc chắn như những gì họ đã làm trước U23 Qatar, chiến lược gia họ Đinh yêu cầu các học trò tập nhiều mảng miếng tấn công, tập trung vào tấn công trung lộ.

U23 Việt Nam quyết tâm giành 3 điểm trước U23 Singapore. Ảnh: Văn Ngọc

Với sự tập luyện nghiêm túc, U23 Việt Nam quyết tâm giành 3 điểm tuyệt đối trước đối thủ đến từ đảo quốc Sư tử, qua đó sáng cửa giành chức vô địch của giải đấu.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ đón tiếp U23 Singapore vào 19 giờ ngày 12-11 trên sân Pleiku. Trước đó, vào lúc 15 giờ sẽ là cuộc đối đầu giữa U23 Thái Lan và U23 Qatar.