Trước đó, ngày 18-11, báo Thairath (Thái Lan) đưa tin, lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2030 được lên lịch vào ngày 15-12-2026.
Ngày 19-11, Eurasia Football cho biết buổi lễ có thể chuyển sang tháng 2-2027 và việc bốc thăm chia cặp vòng 1, chia bảng vòng 2 có thể được tổ chức riêng.
Theo bảng xếp hạng FIFA ngày 18-11, đội tuyển Việt Nam đứng thứ 99 thế giới và thứ 17 châu Á. Theo thể thức dự kiến, 26 đội có thứ hạng cao nhất châu Á được miễn vòng 1.
Với vị trí hiện tại, Việt Nam nằm trong nhóm có khả năng vào thẳng vòng 2 và được dự báo thuộc nhóm hạt giống số 2.
Theo lịch thi đấu được AFC cập nhật ngày 3-11, 2 lượt trận vòng 1 diễn ra vào ngày 25 và 30-3-2027, còn vòng 2 dự kiến mở màn ngày 30-9-2027.
Nếu vào thẳng vòng 2, tuyển Việt Nam có thể bắt đầu chiến dịch vòng loại World Cup 2030 vào cuối tháng 9-2027.
Theo thể thức mới, 20 đội dự vòng 1 được chia thành 10 cặp, thi đấu lượt đi và lượt về.
Tại vòng 2, 10 đội thắng cùng 26 đội được miễn vòng đầu được chia vào 9 bảng, mỗi bảng 4 đội. Mỗi đội đá 3 trận sân nhà và 3 trận sân khách. Hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào vòng 3 (18 đội).
Nhóm hạt giống số 1 là 9 đội hàng đầu châu Á (theo vị trí bảng xếp hạng FIFA mới nhất) gồm Nhật Bản, Iran, Úc, Hàn Quốc, Ả Rập Xê Út, Uzbekistan, Qatar, Iraq, UAE.
Nhóm 2 gồm: Jordan, Oman, Syria, Thái Lan, Palestine, Trung Quốc, Bahrain, Việt Nam và Tajikistan.
Nhóm 3: Kyrgyzstan, Li Băng, Indonesia, Triều Tiên, Malaysia, Kuwait, Philippines, Ấn Độ, và 1 đội thắng ở vòng loại thứ nhất (có thứ hạng cao).
Nhóm 4: là 9 đội còn lại thắng ở vòng loại thứ nhất.