(GLO)- Tính đến ngày 26-11, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chưa công bố chính thức ngày bốc thăm vòng loại World Cup 2030. Theo chuyên trang Eurasia Football, lễ bốc thăm có thể diễn ra vào tháng 2-2027. Với thứ hạng hiện tại, đội tuyển Việt Nam có khả năng vào thẳng vòng hai.

Trước đó, ngày 18-11, báo Thairath (Thái Lan) đưa tin, lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2030 được lên lịch vào ngày 15-12-2026.

Ngày 19-11, Eurasia Football cho biết buổi lễ có thể chuyển sang tháng 2-2027 và việc bốc thăm chia cặp vòng 1, chia bảng vòng 2 có thể được tổ chức riêng.

Đội tuyển Việt Nam nằm trong tốp 18 đội hàng đầu châu Á, có thuận lợi tại lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2030. Ảnh: Minh Hoàng/TNO

Theo bảng xếp hạng FIFA ngày 18-11, đội tuyển Việt Nam đứng thứ 99 thế giới và thứ 17 châu Á. Theo thể thức dự kiến, 26 đội có thứ hạng cao nhất châu Á được miễn vòng 1.

Với vị trí hiện tại, Việt Nam nằm trong nhóm có khả năng vào thẳng vòng 2 và được dự báo thuộc nhóm hạt giống số 2.

Theo lịch thi đấu được AFC cập nhật ngày 3-11, 2 lượt trận vòng 1 diễn ra vào ngày 25 và 30-3-2027, còn vòng 2 dự kiến mở màn ngày 30-9-2027.

Nếu vào thẳng vòng 2, tuyển Việt Nam có thể bắt đầu chiến dịch vòng loại World Cup 2030 vào cuối tháng 9-2027.

Theo thể thức mới, 20 đội dự vòng 1 được chia thành 10 cặp, thi đấu lượt đi và lượt về.

Tại vòng 2, 10 đội thắng cùng 26 đội được miễn vòng đầu được chia vào 9 bảng, mỗi bảng 4 đội. Mỗi đội đá 3 trận sân nhà và 3 trận sân khách. Hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào vòng 3 (18 đội).