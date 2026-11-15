Ông Khiev Sameth tái đắc cử Chủ tịch AFF đến năm 2030, kéo dài hơn 11 năm đứng đầu AFF

(GLO)- Thiếu tướng Khiev Sameth (Campuchia) tái đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) nhiệm kỳ 2026-2030, tiếp tục giữ cương vị đứng đầu AFF đến năm 2030. Nếu hoàn thành nhiệm kỳ mới, ông sẽ kéo dài thời gian lãnh đạo AFF lên hơn 11 năm liên tiếp.

Ngày 15-11, Đại hội thường niên và bầu cử Hội đồng AFF nhiệm kỳ 2026-2030 diễn ra tại Manila (Philippines), với sự tham dự của đại diện 12 liên đoàn bóng đá thành viên.

Ông Khiev Sameth (Campuchia) tái đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á nhiệm kỳ 2026-2030. Ảnh: VFF

Sự kiện có sự hiện diện của Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino và Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) Datuk Seri Windsor John.

Theo danh sách ứng viên được AFF công bố trước Đại hội, ông Khiev Sameth là người duy nhất tranh cử chức Chủ tịch.

Sau khi biểu quyết, Đại hội thông qua danh sách lãnh đạo và thành viên Hội đồng nhiệm kỳ mới, tiếp tục giao trọng trách điều hành AFF cho vị tướng Campuchia.

Ông Khiev Sameth lần đầu được bầu làm Chủ tịch AFF ngày 17-3-2019 tại Siem Reap (Campuchia). Tháng 11-2022, ông tái đắc cử nhiệm kỳ 2022-2026.

Với kết quả lần này, ông tiếp tục đảm nhiệm cương vị Chủ tịch trong 4 năm tới. Nếu hoàn thành nhiệm kỳ, ông sẽ có hơn 11 năm liên tục đứng đầu bóng đá Đông Nam Á.

Trước cuộc bầu cử, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đã công khai ủng hộ ông Khiev Sameth tiếp tục giữ chức Chủ tịch AFF.

Chủ tịch PSSI Erick Thohir đánh giá tổ chức bóng đá khu vực dưới sự lãnh đạo của ông đã thúc đẩy hợp tác giữa các liên đoàn thành viên và nâng cao chất lượng các giải đấu.

Đối với bóng đá Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn tiếp tục được tín nhiệm tham gia Hội đồng AFF nhiệm kỳ 2026-2030, gồm 5 thành viên.

Tại đại hội, các đại biểu cũng thảo luận định hướng phát triển bóng đá Đông Nam Á trong giai đoạn mới, tập trung nâng cao chất lượng các giải đấu dành cho đội tuyển quốc gia và câu lạc bộ, phát triển bóng đá nữ, futsal và đào tạo trẻ.

Những nội dung này được xác định là các lĩnh vực trọng tâm nhằm thúc đẩy sự phát triển của bóng đá khu vực trong nhiệm kỳ 2026-2030.