(GLO)- Theo thống kê của Sofascore , tiền vệ Chu Ngọc Nguyễn Lực của U17 Việt Nam góp mặt trong nhóm 10 cầu thủ dẫn đầu ở 3 chỉ số về di chuyển, nước rút và lừa bóng thành công sau vòng bảng U17 World Cup 2026.

Theo đó, sau vòng bảng, Chu Ngọc Nguyễn Lực đứng thứ 5 về số lần lừa bóng thành công tại World Cup U17 2026. Tiền vệ của U17 Việt Nam đạt trung bình 3,7 lần mỗi trận, với tỷ lệ thành công 50%.

Nguyễn Lực (số 10) để dấu ấn qua những con số tại U17 World Cup 2026. Ảnh: VFF

Ở chỉ số này, Nguyễn Lực là cầu thủ châu Á duy nhất có tên trong nhóm 10 người dẫn đầu. Anh cũng nằm trong top 10 về quãng đường di chuyển và số lần nước rút.

Cụ thể, tính trung bình mỗi 90 phút thi đấu, cầu thủ thuộc CLB Hà Nội có 11 lần nước rút và di chuyển 9,7 km, lần lượt đứng thứ 6 và thứ 10. Nguyễn Lực có thứ hạng cao nhất trong các cầu thủ châu Á về số lần nước rút.

Người dẫn đầu về quãng đường di chuyển là Abdullah Al Batli của U17 Saudi Arabia, với trung bình 11 km mỗi 90 phút.

Trên phương diện ghi bàn, Nguyễn Lực góp công vào 3 trong 5 bàn thắng của U17 Việt Nam tại vòng bảng.

Trận gặp U17 Bỉ, anh đưa bóng vào lưới trực tiếp từ quả phạt góc. Sang trận gặp U17 New Zealand, tiền vệ này ghi bàn từ chấm đá phạt, kiến tạo để Lê Trọng Đại Nhân lập công.

Sau 2 lượt trận đầu, Nguyễn Lực được Sofascore chấm trung bình 8,15 điểm, đứng thứ 17 trong danh sách cầu thủ có điểm số cao nhất giải tại thời điểm đó.

Ở lần đầu tham dự World Cup U17, đội tuyển Việt Nam thua Bỉ 2-3, hòa New Zealand 3-3 và thua Mali 0-2.

Thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland kết thúc vòng bảng với một điểm, đứng thứ ba bảng G và không thể giành quyền đi tiếp.

Trước giải đấu, FIFA đã chọn Nguyễn Lực là cầu thủ đáng chú ý của U17 Việt Nam trong bài giới thiệu các đội ở bảng G, trong đó tiền vệ này được đánh giá cao về kỹ thuật cá nhân và khả năng chuyền bóng.