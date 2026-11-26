(GLO)- Tối 26-11, U17 Việt Nam thua U17 Mali 0-2 ở lượt trận cuối bảng G U17 World Cup 2026 tại Qatar. Thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland xếp thứ ba với 1 điểm và dừng bước ngay từ vòng bảng trong lần đầu dự giải.

U17 Việt Nam bước vào lượt cuối với 1 điểm sau trận thua U17 Bỉ 2-3 và trận hòa U17 New Zealand 3-3. Trong khi đó, U17 Mali đã giành vé đi tiếp nhờ thắng cả 2 trận đầu.

Trước đối thủ dẫn đầu bảng, đội bóng của huấn luyện viên Cristiano Roland giữ được tỷ số 0-0 trong hiệp 1 và có cơ hội vượt lên ở phút 27. Lê Trọng Đại Nhân thoát xuống đối mặt thủ môn sau sai sót của hậu vệ Mali, nhưng bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số.

Thế cân bằng bị phá vỡ sau giờ nghỉ. U17 Việt Nam có cú sút phạt vọt xà của Chu Ngọc Nguyễn Lực ở phút 47, trước khi Mali liên tiếp uy hiếp khung thành.

Dù dừng chân ở vòng bảng, nhưng U.17 Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn. Ảnh: VFF

Phút 51, thủ môn Lý Xuân Hòa khép góc, cản được cú sút của Sanaba Keita. 6 phút sau, tiền đạo này đón đường chọc khe của Makan Sacko và dứt điểm mở tỷ số cho U17 Mali.

Huấn luyện viên Cristiano Roland tiếp tục thay người để tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, U17 Mali gia tăng cách biệt ở phút 82 khi Koita đệm bóng cận thành sau đường căng ngang từ cánh trái.

Đến phút 87, Keita còn đưa bóng trúng cột dọc. Tỷ số 2-0 được giữ nguyên qua 3 phút bù giờ, giúp đại diện châu Phi kết thúc vòng bảng với 3 trận toàn thắng và 9 điểm.

Sau ba lượt trận, U17 Việt Nam có 1 trận hòa, 2 trận thua, ghi 5 bàn và để lọt lưới 8 bàn, hiệu số -3.

Theo thể thức của giải, 2 đội đứng đầu mỗi bảng và 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất vào vòng 32 đội.

Với 1 điểm, U17 Việt Nam đứng thứ ba bảng G nhưng không đủ thành tích để giành suất đi tiếp.

Ở trận đấu cùng giờ, U17 Bỉ thắng U17 New Zealand 6-0, giành vé vào vòng 32 đội với vị trí nhì bảng G và 6 điểm. U17 Mali đứng đầu với 9 điểm.