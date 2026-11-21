(GLO)- Người hâm mộ chứng kiến màn thể hiện ấn tượng của U17 Việt Nam trước U17 Bỉ tại FIFA U17 World Cup 2026. Tại vòng 8 V-League 2026/27, Hoàng Anh Gia Lai thất bại 1-2 trước Thanh Hóa. Hôm nay (21-11), bóng đá Anh có trận đấu đáng chú ý giữa Manchester City và Fulham tại Ngoại hạng Anh.

U17 Việt Nam thua sát nút U17 Bỉ trong trận ra quân World Cup

Đội tuyển U17 Việt Nam để thua U17 Bỉ với tỷ số 2-3 trong trận ra quân bảng G FIFA U17 World Cup 2026, diễn ra tối 20-11.

U.17 Việt Nam (áo trắng) chơi rất hay trong trận ra quân. Ảnh: Hương Nguyễn/TNO

Thầy trò HLV Cristiano Roland gây bất ngờ khi vượt lên dẫn trước ngay phút thứ 4 nhờ pha đánh gót kỹ thuật của Sỹ Bách sau tình huống phạt góc.

Tuy nhiên, U17 Bỉ nhanh chóng thể hiện ưu thế về thể hình và khả năng tổ chức tấn công, lần lượt ghi bàn ở các phút 39, 42 và 60 do công của Moorthamer, Achahbar và Philips.

Không buông xuôi, U17 Việt Nam tiếp tục nỗ lực tìm kiếm cơ hội và có bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-3 ở phút 84 sau cú đá phạt góc trực tiếp đẹp mắt của Nguyễn Lực.

Dù tạo sức ép trong những phút cuối, đội bóng áo trắng không thể tìm được bàn gỡ hòa.

Tâm điểm bóng đá trong nước tối 20-11 là cuộc đối đầu giữa Thanh Hóa và Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) tại vòng 8 V-League 2026/27.

Đội bóng phố núi để thua ngược với tỷ số 1-2. Ở trận đấu còn lại được ghi nhận trong ngày, Thể Công và Sông Lam Nghệ An chia điểm sau trận hòa 0-0.

Ở Saudi Arabia, Al Ahli tạo nên một trong những kết quả đáng chú ý nhất khi đánh bại Al Nassr 3-1.

Cristiano Ronaldo mở tỷ số ở phút 14, nhưng sau đó bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt trên chấm phạt đền. Galeno gỡ hòa cho Al Ahli ở phút bù giờ hiệp 1.

Sang hiệp 2, Ivan Toney thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 71 trước khi Roger Ibañez ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 ở phút 75.

Tại Đức, Bayern Munich bị Cologne cầm hòa 1-1 ngay trên sân nhà. Đội khách bất ngờ vượt lên nhờ bàn thắng của Mikey Moore ở phút 12, trước khi Nathaniel Brown gỡ hòa cho Bayern ở phút 37.

Trong khi đó, Athletic Bilbao thất thủ 0-1 trước Espanyol tại La Liga, với bàn thắng duy nhất thuộc về Roberto Fernández ở phút 65. Troyes cũng giành chiến thắng 3-1 trước Le Havre tại Ligue 1.

Giải Ngoại hạng Anh: Man City chờ thử thách lớn

Ngày 21-11, V-League 2026/27 có hai trận đáng chú ý cùng diễn ra lúc 18 giờ: Nam Định gặp Hải Phòng và Đồng Nai đối đầu Hà Nội.

Đây là những cặp đấu đáng chú ý của vòng 8, trong bối cảnh các đội tiếp tục cạnh tranh điểm số ở giai đoạn đầu mùa giải.

Tại Ngoại hạng Anh, Manchester City tiếp Fulham lúc 19 giờ 30. Đáng chú ý hơn cả là cuộc đối đầu Newcastle - Arsenal lúc 0 giờ 30 ngày 22-11.

Arsenal sẽ phải đối mặt với thử thách trên sân khách, trong khi Newcastle có lợi thế sân nhà.