U23 Qatar phô diễn sức mạnh, khuất phục U23 Thái Lan

(GLO)- Chiều 12-11, trên sân Pleiku, U23 Qatar đã có cuộc đối đầu với U23 Thái Lan trong khuôn khổ Giải giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026. Đội bóng Tây Á đã phô diễn sức mạnh để khuất phục đối thủ mang về chiến thắng đầu tay.

Sau trận ra quân để U23 Singapore cầm hòa không bàn thắng, U23 Qatar đã vấp phải những hoài nghi về thực lực của đội hình mà họ mang sang Việt Nam ở giải đấu lần này.

Đội trưởng Yamaan Jarrar mở tỷ số 1-0 cho U23 Qatar từ khá sớm. Ảnh: Văn Ngọc

Tuy nhiên, sức mạnh của nền bóng đá hàng đầu châu Á đã thực sự được thể hiện trong cuộc đối đầu với U23 Thái Lan. Trước đội bóng được đánh giá cao hơn hẳn U23 Singapore, các cầu thủ U23 Qatar đã tung ra liên tiếp những đòn phủ đầu khiến hàng thủ đối phương vụn vỡ.

Ngay ở phút thứ 8, đội trưởng Yamaan Jarrar đã có pha xâm nhập vòng cấm địa rồi tung cú dứt điểm quyết đoán, hạ gục thủ thành Atthuch Chankar ghi bàn thắng 1-0.

Có bàn dẫn sớm, đại diện của Tây Á vẫn chơi tấn công ào ạt trong khi đội bóng xứ sở Chùa Vàng rơi vào thế chống đỡ. Chỉ 10 phút sau bàn thua đầu tiên, U23 Thái Lan đã bị thủng lưới lần thứ 2 một cách chóng vánh.

Từ 1 pha đá phạt góc bên cánh phải, Elsayed Saleh dễ dàng đánh đầu chuẩn xác ghi bàn thắng nhân đôi cách biệt 2-0.

Bị “giội gáo nước lạnh”, U23 Thái Lan đã có những sự điều chỉnh chiến thuật cũng như nhân sự. Tuy nhiên, thế trận cũng không mấy khá khẩm hơn với người Thái.

U23 Thái Lan (phải) chơi lép vế trước U23 Qatar. Ảnh: Văn Ngọc

Trong bối cảnh đó, trong hiệp 2, U23 Qatar đã thay khá nhiều cầu thủ trẻ nhằm giúp họ có cơ hội cọ xát. Nhờ vậy, đại diện của Đông Nam Á cũng đã có nhiều cơ hội để lên bóng hơn so với hiệp 1.

Dẫu vậy, những pha tấn công của các cầu thủ trẻ Thái Lan không đủ sát thương để tạo ra sự uy hiếp cho khung thành của thủ thành Lengliz.

U23 Qatar đã có chiến thắng đầu tay ở giải. Ảnh: Văn Ngọc

Phải đến những phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, trong 1 pha phản công, U23 Thái Lan được hưởng quả phạt 11 m khi thủ thành người Qatar phạm lỗi trong vòng cấm địa.

Trên chấm penalty, Sangkasopho dứt điểm lạnh lùng ghi bàn thắng ấn định tỷ số 1-2 của trận đấu.