(GLO)- Sau trận hòa 3-3 với New Zealand, U17 Việt Nam sẽ gặp Mali lúc 20 giờ ngày 26-11 ở lượt cuối bảng G FIFA U17 World Cup 2026. Chiến thắng sẽ giúp đội có 4 điểm, nhưng cơ hội vào vòng 32 đội còn phụ thuộc vào kết quả trận Bỉ gặp New Zealand và thứ hạng của các đội đứng thứ ba.

Bàn gỡ của Trương Nguyễn Duy Khang ở phút 90+2 trước New Zealand mang về cho U17 Việt Nam điểm số đầu tiên tại giải. Sau 2 lượt trận, Mali dẫn đầu bảng G với 6 điểm và đã giành vé đi tiếp.

Bỉ đứng thứ hai với 3 điểm, trong khi Việt Nam và New Zealand cùng có 1 điểm, trong đó Việt Nam tạm xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn (-1 so với -3).

U.17 Việt Nam sẽ phải nỗ lực chiến thắng trước Mali để cạnh tranh tấm vé đi tiếp. Ảnh: VFF

Theo điều lệ FIFA, 2 đội dẫn đầu mỗi bảng và 8 trong số 12 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ vào vòng 32 đội. Khi các đội trong cùng bảng bằng điểm, FIFA ưu tiên xét kết quả đối đầu.

Nếu thắng Mali, U17 Việt Nam sẽ đứng thứ ba bảng G khi Bỉ thắng hoặc hòa New Zealand. Nếu Bỉ hòa, Việt Nam và Bỉ cùng có 4 điểm, nhưng Bỉ xếp trên nhờ trận thắng 3-2 ở lượt mở màn.

Khi đó, Việt Nam sẽ cạnh tranh suất đi tiếp trong nhóm các đội đứng thứ ba, được xếp hạng trước hết theo điểm số, hiệu số bàn thắng bại và số bàn thắng.

Nếu New Zealand thắng Bỉ, cả ba đội Việt Nam, Bỉ và New Zealand sẽ cùng có 4 điểm. Chỉ tính các trận giữa ba đội, New Zealand có 4 điểm, Bỉ có 3 điểm và Việt Nam có 1 điểm.

Theo thứ tự này, Việt Nam sẽ đứng cuối bảng và dừng bước dù thắng Mali.

Đồ họa: Thanh Định/TTO

Nếu hòa Mali, U17 Việt Nam có 2 điểm và giữ vị trí thứ ba nếu New Zealand thua hoặc hòa Bỉ. Nếu cả hai cùng hòa, Việt Nam vẫn xếp trên New Zealand nhờ hiệu số tốt hơn.

Với 2 điểm, đội phải chờ kết quả ở các bảng khác để xác định có lọt vào nhóm 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất hay không.

Nếu thua Mali, U17 Việt Nam chỉ có thể giữ vị trí thứ ba khi New Zealand cũng thua Bỉ. Khi đó, tỷ số 2 trận sẽ quyết định đội nào có hiệu số tốt hơn. Nếu hiệu số bằng nhau, FIFA xét tiếp số bàn thắng và các tiêu chí còn lại.

Ngay cả khi đứng thứ ba, Việt Nam vẫn phải chờ kết quả các bảng khác để cạnh tranh suất đi tiếp với 1 điểm.