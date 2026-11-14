Chơi quả cảm trước U23 Qatar, U23 Việt Nam giữ chức vô địch ở lại phố Núi

(GLO)- U23 Việt Nam đã đụng độ thử thách lớn nhất từ đầu giải mang tên U23 Qatar. Song, đội chủ nhà đã chơi một trận đấu quả cảm để giữ Cúp vô địch ở lại với phố Núi.

Giải đấu năm nay có 4 đội bóng, thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm. Sau 2 lượt trận, U23 Việt Nam và U23 Qatar cùng vươn lên dẫn đầu. Vì vậy, cuộc thư hùng giữa 2 đội ở trận đấu cuối cùng có tính chất như 1 trận chung kết.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar có tính chất như 1 trận chung kết. Ảnh: Văn Ngọc

Thầy trò huấn luyện viên (HLV) Đinh Hồng Vinh có đôi chút lợi thế, bởi chỉ cần không thua, “những chiến binh sao vàng” sẽ đăng quang ngôi vô địch. Tuy nhiên, U23 Qatar là 1 thử thách cực đại cho tham vọng đó, nhất là sau những gì đội bóng Tây Á đã thể hiện trước U23 Thái Lan. Họ đã chơi thanh thoát hơn hẳn sau khi bị U23 Singapore cầm hòa ở trận ra quân. Có lẽ đoàn quân HLV Ziganda đã dần bắt nhịp với điều kiện khí hậu, sân bãi tại Gia Lai.

Chiến lược gia họ Đinh rõ ràng đã lường trước điều này. Ông tiếp tục đưa các cầu thủ trụ cột trở lại ở đội hình xuất phát sau khi đã có những thử nghiệm trong trận đụng độ với Thái Lan.

Sức mạnh của nền bóng đá hàng đầu châu Á là điều đã được dự báo. Nhưng để ngăn cản nó là cả một bài toán khó mà U23 Việt Nam phải đi tìm lời giải trong trận đấu cuối cùng.

U23 Qatar chơi vượt trội và có bàn thắng mở tỷ số ở phút 20. Ảnh: Văn Ngọc

U23 Qatar nhanh chóng áp đặt thế trận và áp đảo hoàn toàn trong những phút đầu trận. Với tỷ lệ kiểm soát bóng hơn 65%, tuyến giữa đội khách hoàn toàn làm chủ cuộc chơi, đẩy U23 Việt Nam vào thế phải lùi sâu phòng ngự.

Trong bối cảnh đó, U23 Việt Nam chỉ có thể trông chờ vào các tình huống phản công nhanh hoặc những pha bóng cố định. Song, như vậy là không đủ để tạo ra sự khác biệt và phá vỡ thế kiềm kẹp của đối phương.

U23 Qatar vẫn triển khai bóng mạch lạc và đầy tốc độ. Phút 20, trong 1 pha lên bóng thần tốc bên cánh phải, Al Rawi băng lên dứt điểm chéo góc, đưa bóng dội cột dọc đến vị trí của Faragalla rồi bay vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Văn Bình.

Bị dẫn 0-1, U23 Việt Nam bắt đầu đẩy cao đội hình. Họ mạnh dạn chơi pressing ngay bên phần sân đối phương. Lối chơi áp sát tiêu tốn nhiều thể lực của U23 Việt Nam đã khiến đội khách có phần lúng túng.

Dẫu vậy, đội chủ nhà chỉ tạo ra sức ép ở bên ngoài vòng cấm địa. Trong một số tình huống rót bóng vào khu vực 16m50 của U23 Việt Nam, các chân sút tỏ ra không sẵn sàng và khó khăn trong việc chiếm lĩnh khoảng trống.

Minh Tâm ghi bàn thắng san bằng cách biệt 1-1 quý giá cho U23 Việt Nam. Ảnh: Văn Ngọc

Bước sang hiệp 2, HLV Đinh Hồng Vinh đã thực hiện một số sự thay đổi người hòng củng cố thế trận, hướng đến tìm bàn gỡ. Dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của hơn 10.000 khán giả trên sân Pleiku, U23 Việt Nam dồn đội hình chơi tấn ông ào ạt.

Và chỉ 3 phút khi hiệp 2 bắt đầu, “những chiến binh sao vàng” đã có được thứ mình cần. Trong 1 pha bóng lộn xộn ở khu vực 16m50, Minh Tâm đã tung cú dứt điểm quyết đoán hạ gục thủ thành đối phương, san bằng cách biệt 1-1.

U23 Việt Nam tranh chấp hiệu quả ở khu vực trung tuyến vào đầu hiệp 2. Ảnh: Văn Ngọc

Bàn gỡ giúp tinh thần của U23 Việt Nam trở nên hưng phấn hơn. Những sai số trong các đường chuyền dần ít đi, thay vào đó là những tình huống tranh chấp hiệu quả ở khu vực trung tuyến.

Do đó, U23 Qatar đã không còn thoải mái kiểm soát thế trận để chơi thứ bóng đá tấn công như đầu hiệp 1. Trận đấu không có nhiều cơ hội ăn bàn khi hầu hết bóng đều giằng co ở giữa sân.

Khu vực giữa sân chứng kiến những pha bóng giằng co căng thẳng của đôi bên. Ảnh: Văn Ngọc

Càng về cuối trận, U23 Qatar càng tỏ ra nóng lòng hơn. Không chỉ mong muốn chiến thắng để giành chức vô địch, rõ ràng đây là 1 bài tập không thể tốt hơn cho các cầu thủ trẻ của đội bóng Tây Á.

Ở bài tập đó, họ đã vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ của đối phương. U23 Việt Nam chơi đầy quả cảm trước sức ép đến từ đội bóng áo trắng. Để giảm tải bớt áp lực về khung thành của Văn Bình, các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh chủ động phòng ngự từ xa.

U23 Việt Nam bảo toàn tỷ số hòa 1-1 và giành chức vô địch. Ảnh: Văn Ngọc

Vị thuyền trưởng của U23 Việt Nam yêu cầu các học trò của mình di chuyển nhiều hơn để khỏa lấp những khoảng trống trên sân. Lối chơi chặt chẽ đó đã giúp đội chủ nhà vô hiệu hóa các mảng miếng tấn công của đối phương.

Bảo toàn tỷ số hòa 1-1, đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh đã đăng quang ngôi vô địch ngay trên sân nhà Pleiku.