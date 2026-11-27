(GLO)- Tối 26-11, U17 Việt Nam dừng bước tại U17 World Cup 2026 sau thất bại trước U17 Mali, trong khi tại Europa League, AC Milan và Juventus cùng giành chiến thắng. Vòng 9 V-League khởi tranh với 2 cuộc đối đầu giữa 4 đội dẫn đầu bảng xếp hạng.

U17 Việt Nam chia tay đấu trường World Cup

Tối 26-11 (giờ Việt Nam), đội tuyển U17 Việt Nam để thua U17 Mali 0-2 ở lượt trận cuối bảng G vòng chung kết U17 World Cup 2026.

Trước đối thủ có ưu thế về thể hình và thể lực, đoàn quân của huấn luyện viên Cristiano Roland vẫn giữ sạch lưới trong hiệp 1.

Tuy nhiên, sức ép của đại diện bóng đá châu Phi khiến hàng phòng ngự U17 Việt Nam không thể đứng vững trong hiệp 2.

Nguyễn Lực đi bóng trong vòng vây U.17 Mali. Ảnh: VFF

Phút 57, Sanaba Keita ghi bàn mở tỷ số cho U17 Mali. Đến phút 82, Djigui Koita lập công, ấn định chiến thắng 2-0 cho đại diện châu Phi.

Ở trận đấu cùng giờ, U17 Bỉ đánh bại U17 New Zealand với tỷ số 6-0. U17 Mali kết thúc vòng bảng với thành tích toàn thắng, giành 9 điểm.

Với 1 điểm sau 3 lượt trận, U17 Việt Nam đứng thứ ba bảng G và phải chia tay giải đấu.

Trong lần đầu góp mặt tại vòng chung kết U17 World Cup, các cầu thủ trẻ Việt Nam ghi được 5 bàn thắng, trong đó có 3 bàn ở trận hòa kịch tính trước U17 New Zealand.

Tại lượt trận thứ 5 vòng phân hạng UEFA Europa League 2026-2027, AC Milan có màn ngược dòng ấn tượng trên sân của Olympiacos.

Sau khi bị dẫn trước 2 bàn, đại diện bóng đá Italia ghi liên tiếp 4 bàn trong khoảng 15 phút để giành chiến thắng chung cuộc 4-2.

Một đại diện khác của bóng đá Italia là Juventus cũng giành chiến thắng đậm 4-1 trước Omonia Nicosia.

Bournemouth tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng tại Europa League khi vượt qua Celta Vigo với tỷ số 2-1 dù phải thi đấu thiếu người từ phút 22.

Ở các trận đấu khác, Bayer Leverkusen đánh bại Dinamo Zagreb 2-0, Viktoria Plzen thắng đậm Benfica 4-0, Crystal Palace vượt qua Real Sociedad 2-1, còn Marseille giành chiến thắng tối thiểu trước Levski Sofia.

V-League nóng cuộc đua ngôi đầu

Tâm điểm của bóng đá Việt Nam ngày 27-11 là 2 cuộc đối đầu trực tiếp giữa 4 đội dẫn đầu bảng xếp hạng tại vòng 9 V-League 2026/27.

Trên sân Thiên Trường lúc 18 giờ, Thép Xanh Nam Định tiếp đón đương kim vô địch Công an Hà Nội.

Đội bóng thành Nam đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 19 điểm, trong khi Công an Hà Nội đứng thứ tư với 14 điểm nhưng thi đấu ít hơn 1 trận.

Cuộc đối đầu có ý nghĩa quan trọng đối với cả 2 đội trong cuộc đua vô địch. Một chiến thắng sẽ giúp Thép Xanh Nam Định củng cố vị trí dẫn đầu, trong khi Công an Hà Nội có cơ hội thu hẹp khoảng cách với đối thủ.

Cùng giờ, trên sân Vinh, Sông Lam Nghệ An tiếp đón Ninh Bình. Đội bóng xứ Nghệ đang đứng thứ ba với 14 điểm và là đội duy nhất còn duy trì thành tích bất bại tại giải đấu, trong khi Ninh Bình xếp thứ hai với 16 điểm.

Kết quả của 2 cuộc đối đầu này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thứ hạng của các đội trong nhóm dẫn đầu V-League.

Tại vòng chung kết U17 World Cup 2026, lượt trận cuối vòng bảng tiếp tục diễn ra tối 27-11 với 8 cuộc đối đầu, trong đó có các trận U17 Honduras gặp U17 Nhật Bản, U17 Costa Rica chạm trán U17 Brazil và U17 Venezuela so tài với U17 Mexico.

Rạng sáng 28-11, Chelsea làm khách trên sân Nottingham Forest trong trận đấu thuộc vòng 12 Ngoại hạng Anh. Cùng giờ, Levante tiếp đón Racing Santander tại La Liga.

Các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu khác cũng trở lại với những cuộc đối đầu giữa Werder Bremen và Borussia Monchengladbach tại Bundesliga, Venezia và Bologna tại Serie A, Brest và Paris FC tại Ligue 1.