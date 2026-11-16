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Sư đoàn Bộ binh 2 vô địch Giải bóng đá Futsal phường An Khê năm 2026

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LẠC HÀ LẠC HÀ
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(GLO)- Sau 6 ngày tranh tài sôi nổi, chiều 15-11, UBND phường An Khê (tỉnh Gia Lai) bế mạc Giải bóng đá Futsal công chức, viên chức, người lao động phường An Khê năm 2026.

Theo đó, giải đấu diễn ra từ ngày 10 đến 15-11, thu hút 12 đội bóng đại diện cho các khối cơ quan hành chính, lực lượng vũ trang, ngân hàng và doanh nghiệp trên địa bàn phường tham gia. Với 19 trận đấu, các đội đã cống hiến nhiều pha bóng hấp dẫn, thể hiện tinh thần thi đấu đoàn kết, trung thực và cao thượng.

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Màn tranh tài gay cấn của các đội bóng tại Giải bóng đá Futsal công chức, viên chức, người lao động phường An Khê năm 2026. Ảnh: Lạc Hà

Kết thúc giải, Ban tổ chức trao giải nhất cho đội Sư đoàn Bộ binh 2 (Quân khu 5); giải nhì thuộc về đội Liên quân Quản lý thị trường - Kho bạc Nhà nước - Hạt Kiểm lâm - Ngân hàng Chính sách xã hội. Hai đội Khối công nhân, viên chức và Ban Chỉ huy Quân sự phường đồng giải ba.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn trao các giải cá nhân, gồm: Thủ môn xuất sắc, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất và cầu thủ xuất sắc nhất.

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Ban tổ chức trao giải cho các đội và cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Lạc Hà

Giải đấu được tổ chức nhằm chào mừng 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn phường, đồng thời hưởng ứng các hoạt động “Ngày Văn hóa Việt Nam” (24-11). Qua đó, tạo sân chơi thể thao lành mạnh, giúp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động giao lưu, rèn luyện sức khỏe và góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao tại địa phương.

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