Đoàn vận động viên kickboxing Gia Lai giành 7 huy chương tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

(GLO)- Chiều 14-11, các trận chung kết môn kickboxing tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 đã diễn ra. 2 võ sĩ Gia Lai đã thi đấu xuất sắc giành chiến thắng ở cả 2 trận chung kết, mang về 2 huy chương vàng (HCV) cho đoàn.

Cụ thể, HCV do công của các võ sĩ: Lê Thị Nhi (hạng cân 48 - 52 kg, Full Contact); Tạ Thanh Hoàng (hạng cân 48 - 51 kg, Full Contact).

Võ sĩ Lê Thị Nhi (Gia Lai, góc xanh) thi đấu áp đảo và giành chiến thắng trước Vũ Thị Thảo Chúc (Thái Nguyên) ở trận chung kết. Ảnh cắt từ video

Võ sĩ Tạ Thanh Hoàng (Gia Lai, góc đỏ) giành chiến thắng kịch tính trước đối thủ Nguyễn Sĩ Thắng (Quân Đội) ở trận chung kết. Ảnh cắt từ video

Trước đó, các VĐV kickboxing Gia Lai cũng đã đóng góp 5 HCĐ vào thành tích chung của đoàn, gồm: Trần Nguyễn Bảo Ngọc (hạng cân 54 kg, Low Kick), Nguyễn Tuyết Mai (hạng cân 48 kg, Low Kick), Lê Thanh Vũ (hạng cân 54 kg, Low Kick), Phạm Hoàng Long (hạng cân 54 kg, Full Contact) và Trần Minh Hậu (hạng cân 63,5 kg, Full Contact).

Võ sĩ Tạ Thanh Hoàng và võ sĩ Lê Thị Nhi xuất sắc giành 2 HCV môn kickboxing, góp vào thành tích của đoàn thể thao Gia Lai tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026. Ảnh: Hằng Nga

Như vậy, tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, đoàn kickboxing Gia Lai khép lại phần thi đấu với tổng cộng 7 huy chương, gồm 2 HCV và 5 HCĐ.

Đoàn kickboxing Gia Lai giành 2 HCV và 5 HCĐ tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026. Ảnh: Hằng Nga

Tham dự Đại hội, đội tuyển kickboxing Gia Lai có 15 VĐV, gồm 9 võ sĩ nam và 6 võ sĩ nữ. Các võ sĩ tranh tài ở những hạng cân thuộc 2 nội dung Lowkick và Fullcontact.

Môn kickboxing diễn ra từ ngày 7 đến 15-11 tại Nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao TP. Đồng Nai, cơ sở 2 (phường Bình Phước), quy tụ 263 VĐV với 28 đoàn thể thao. Các đoàn tranh tài ở 23 hạng cân, gồm 16 hạng cân nam và 7 hạng cân nữ.