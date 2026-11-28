(GLO)- Sau gần 4 năm rời đấu trường bơi thành tích cao, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên giành 7 huy chương vàng (HCV) cho đoàn Quân đội tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, gồm 3 HCV cá nhân và 4 HCV tiếp sức.

Tối 27-11, trong ngày thi đấu cuối cùng của môn bơi tại Câu lạc bộ Bơi - Lặn Phú Thọ, TP. Hồ Chí Minh, Ánh Viên giành thêm 2 HCV ở nội dung 200 m ngửa nữ và tiếp sức 4x100 m tự do nữ.

Ánh Viên khẳng định đẳng cấp ở đấu trường quốc nội. Ảnh: Facebook Ánh Viên

Ở chung kết 200 m ngửa, kình ngư của đoàn Quân đội cán đích sau 2 phút 15 giây 46, vượt kỷ lục đại hội 2 phút 16 giây 44 do chính cô thiết lập năm 2018.

Sau đó, Ánh Viên cùng Nguyễn Thúy Hiền, Phan Thị Thúy An và Trần Anh Thư về nhất nội dung tiếp sức 4x100 m tự do nữ với thời gian 3 phút 50 giây 80. Thành tích này vượt kỷ lục đại hội cũ là 3 phút 53 giây 42.

Trước đó, Ánh Viên giành HCV ở 2 cự ly bơi ngửa còn lại: 50 m với thành tích 29 giây 61 và 100 m với thành tích 1 phút 2 giây 75. Tại nội dung 100 m ngửa, cô phá kỷ lục đại hội 1 phút 3 giây 71 do chính mình thiết lập 8 năm trước.

Ở các nội dung đồng đội, tối 23-11, Ánh Viên cùng các đồng đội giành HCV tiếp sức 4x200 m tự do nữ với thời gian 8 phút 22 giây 28, nhanh hơn kỷ lục đại hội cũ 12 giây 22. Đây là HCV đầu tiên của cô tại Đại hội Thể thao toàn quốc kể từ năm 2022.

Cô tiếp tục cùng đội Quân đội giành HCV tiếp sức 4x100 m hỗn hợp nam nữ và 4x100 m hỗn hợp nữ. Ở nội dung hỗn hợp nữ, đội Quân đội đạt 4 phút 15 giây 69, phá kỷ lục quốc gia và kỷ lục đại hội.

Ánh Viên rời đội tuyển quốc gia năm 2021 và khép lại sự nghiệp thi đấu thành tích cao vào cuối năm 2022. Tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2022, cô giành 9 HCV, gồm 7 HCV cá nhân và 2 HCV tiếp sức.

Trước đại hội lần thứ X, Ánh Viên trở lại tranh tài tại Giải bơi - lặn tiền Đại hội Thể thao toàn quốc 2026, kết thúc vào ngày 2-10 ở TP. Hồ Chí Minh. Cô giành 4 HCV ở các nội dung 100 m ngửa, 200 m ngửa, 200 m tự do và 200 m hỗn hợp cá nhân.

Môn bơi tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 diễn ra từ ngày 22 đến 27-11. Chung cuộc, đoàn Quân đội dẫn đầu môn này với 14 HCV, 11 huy chương bạc và 11 huy chương đồng.