(GLO)- Vận động viên Trịnh Văn Lưu (Gia Lai) vừa giành huy chương đồng nội dung taolu với bài Thái cực kiếm Trần gia nam môn wushu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026.

Môn wushu tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026 diễn ra từ ngày 24 đến 30-11 tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Đồng Nai (phường Tân Triều), quy tụ gần 195 VĐV thuộc 20 đoàn trên cả nước.

Trịnh Văn Lưu giành huy chương đồng tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026. Ảnh: NVCC

VĐV Trịnh Văn Lưu (giữa) mang về tấm huy chương duy nhất cho đoàn Gia Lai ở môn wushu tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026. Ảnh: NVCC

Các VĐV tranh tài ở 30 bộ huy chương, gồm 19 nội dung taolu (biểu diễn) và 11 nội dung sanda (đối kháng). Tham dự Đại hội, đội tuyển wushu Gia Lai có 8 VĐV, tranh tài ở cả hai nhóm nội dung taolu và sanda.

Đây là tấm huy chương duy nhất của đoàn thể thao Gia Lai ở môn wushu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026.