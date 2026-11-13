Kỳ thủ 18 tuổi Phan Huy Hoàng giành HCV thế giới, cờ tướng Việt Nam thắng lớn

(GLO)- Với thành tích bất bại sau 7 vòng đấu, kỳ thủ 18 tuổi Phan Huy Hoàng giành danh hiệu cá nhân xuất sắc nhất nội dung đồng đội nam tại Giải cờ tướng thế giới mở rộng 2026 ở Singapore. Đội tuyển Việt Nam cũng kết thúc giải với tấm HCB đồng đội nam.

Phan Huy Hoàng trở thành một trong những gương mặt nổi bật của cờ tướng Việt Nam tại sân chơi quốc tế diễn ra ở Singapore từ ngày 10 đến 13-11.

Kỳ thủ Phan Huy Hoàng tạo nên chiến tích chấn động làng cờ tướng. Ảnh: Hoàng Nguyên Ngữ/TTO

Kỳ thủ sinh năm 2008 đạt 13 điểm sau 7 vòng thi đấu, gồm 6 chiến thắng và 1 trận hòa, qua đó đứng đầu bảng điểm cá nhân nội dung đồng đội nam.

Kỳ thủ Việt Nam không để thua bất kỳ ván đấu nào trong 7 vòng tranh tài, trong đó có trận hòa trước Lưu Bách Hoành của Trung Quốc.

Ở những lượt đấu còn lại, Huy Hoàng đều giành chiến thắng. Đáng chú ý, kỳ thủ 18 tuổi còn giành chiến thắng trước Phùng Gia Tuấn, nhà vô địch châu Á năm 2026 của Hong Kong (Trung Quốc).

Trong trận đấu cuối cùng, Huy Hoàng tiếp tục thể hiện bản lĩnh khi vượt qua Hồng Húc Tăng của Đài Bắc Trung Hoa dù phải đi hậu, hoàn tất chuỗi thi đấu không thất bại tại giải.

Kết quả này góp phần giúp đội tuyển Việt Nam vượt qua Hong Kong và cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Ở cuộc đua đồng đội, Trung Quốc giành ngôi vô địch với 13 điểm, còn Việt Nam đạt 11 điểm, xếp thứ 2.

Nguyễn Minh Nhật Quang cũng có thành tích cá nhân đáng chú ý khi đứng thứ 3 bảng điểm với 12 điểm, bằng điểm kỳ thủ Như Nhất Thuần của Trung Quốc nhưng xếp sau theo hệ số phụ.

Giải cờ tướng thế giới mở rộng lần thứ 5 được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Trung Hoa Singapore, gồm các nội dung đồng đội nam, đồng đội nữ và U18 cá nhân.

Cùng thời điểm, Giải vô địch cờ tướng trẻ thế giới lần thứ 6 diễn ra với các nhóm tuổi U12, U16 nam và nữ.