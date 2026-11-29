(GLO)- Ngày 28-11, các nội dung cờ nhanh môn cờ tướng tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 đã diễn ra trận bán kết và chung kết.

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Kết thúc thi đấu, các vận động viên Hồ Thị Thanh Hồng, Trần Thị Bích Hằng và Trương Ái Tuyết Nhi (Gia Lai) đã góp công giành thêm huy chương bạc (HCB) nội dung đôi nữ cờ nhanh cho đoàn thể thao Gia Lai.

Kỳ thủ Hồ Thị Thanh Hồng (Gia Lai) với Nguyễn Hoàng Yến (TP. Hồ Chí Minh) tại trận chung kết nội dung đôi nữ cờ nhanh môn cờ tướng tại Đại hội. Ảnh: Thăng Long Kỳ Đạo

Kỳ thủ Trần Thị Bích Hằng (phải) với Đàm Thị Thùy Dung (TP. Hồ Chí Minh) tại trận chung kết nội dung đôi nữ cờ nhanh môn cờ tướng. Ảnh: Thăng Long Kỳ Đạo

Môn cờ tướng được tổ chức tại khách sạn Grand Palace (phường Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh), quy tụ 152 kỳ thủ đến từ 12 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Các kỳ thủ tranh tài ở 10 nội dung gồm: cá nhân cờ tiêu chuẩn nam, nữ; đôi nam nữ phối hợp cờ nhanh; đồng đội nam cờ nhanh truyền thống, cờ truyền thống; đồng đội nữ cờ truyền thống; đôi nam, đôi nữ cờ tiêu chuẩn và đôi nam, đôi nữ cờ nhanh.

Các VĐV Hồ Thị Thanh Hồng, Trần Thị Bích Hằng và Trương Ái Tuyết Nhi nhận HCB tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026. Ảnh: Thăng Long Kỳ Đạo

Kỳ thủ Hồ Thị Thanh Hồng, Trần Thị Bích Hằng giành HCĐ nội dung đôi nữ cờ tiêu chuẩn tại Đại hội. Ảnh: Thăng Long Kỳ Đạo

Tham dự Đại hội, đội tuyển cờ tướng Gia Lai có 7 kỳ thủ, tranh tài ở 6 nội dung. Trước đó, cặp kỳ thủ Hồ Thị Thanh Hồng, Trần Thị Bích Hằng cũng đã giành HCĐ nội dung đôi nữ cờ tiêu chuẩn.

Như vậy, khép lại môn cờ tướng tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026, đoàn vận động viên cờ tướng Gia Lai giành tổng cộng 1 HCB và 1 HCĐ.