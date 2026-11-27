(GLO)- Trong ngày thi đấu 26-11, các vận động viên (VĐV) Taekwondo Gia Lai đã mang về thêm 2 tấm huy chương đồng trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Ở kỳ Đại hội lần này, Taekwondo Gia Lai có 16 VĐV tranh tài ở 2 nội dung quyền và đối kháng.

Trương Văn Hiếu và Huỳnh Thị Ái Nhi đã giành thêm 2 huy chương đồng cho đoàn thể thao Gia Lai. Ảnh: Đức Nhật

Trong ngày tranh tài đầu tiên 25-11, Lưu Quyền Phước đã giành huy chương bạc nội dung quyền cá nhân nam cho đoàn Gia Lai.

Đến ngày 26-11, nội dung đối kháng chính thức khởi tranh và Gia Lai đã giành được 2 huy chương đồng do công của Trương Văn Hiếu ở hạng cân 68 kg nam và Huỳnh Thị Ái Nhi ở hạng cân 57 kg nữ.

Taekwondo là môn thi hứa hẹn sẽ mang về những huy chương tiếp theo cho đoàn Gia Lai khi một số VĐV nổi bật được kỳ vọng như Nguyễn Thị Loan và Nguyễn Thị Mai sẽ ra sân trong những ngày thi đấu tiếp theo.