Gia Lai có 11 võ sĩ Karate tranh tài tại Đại hội Thể thao toàn quốc

(GLO)- Sáng 4-11, môn Karate trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 đã chính thức khởi tranh tại Nhà thi đấu phường Tân Thuận (TP. Hồ Chí Minh).

Môn Karate ở kỳ Đại hội lần này có sự tham gia của gần 400 vận động viên thuộc 28 đoàn đến từ các tỉnh, thành, ngành.

Môn Karate kỳ vọng sẽ mang về huy chương cho thể thao Gia Lai. Ảnh: Văn Ngọc

Đoàn Gia Lai có 11 vận động viên của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku, đều tranh tài ở nội dung đối kháng. Trong đó, có 9 nội dung cá nhân và 2 nội dung đồng đội.

Karate là một trong những môn thể thao kỳ vọng sẽ giành được huy chương của tỉnh. Ở kỳ Đại hội lần thứ IX - 2022, đội tuyển Karate đã giành được 1 huy chương vàng và 2 huy chương đồng cho thể thao Gia Lai.