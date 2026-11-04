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Gia Lai có 11 võ sĩ Karate tranh tài tại Đại hội Thể thao toàn quốc

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Sáng 4-11, môn Karate trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 đã chính thức khởi tranh tại Nhà thi đấu phường Tân Thuận (TP. Hồ Chí Minh).

Môn Karate ở kỳ Đại hội lần này có sự tham gia của gần 400 vận động viên thuộc 28 đoàn đến từ các tỉnh, thành, ngành.

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Môn Karate kỳ vọng sẽ mang về huy chương cho thể thao Gia Lai. Ảnh: Văn Ngọc

Đoàn Gia Lai có 11 vận động viên của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku, đều tranh tài ở nội dung đối kháng. Trong đó, có 9 nội dung cá nhân và 2 nội dung đồng đội.

Karate là một trong những môn thể thao kỳ vọng sẽ giành được huy chương của tỉnh. Ở kỳ Đại hội lần thứ IX - 2022, đội tuyển Karate đã giành được 1 huy chương vàng và 2 huy chương đồng cho thể thao Gia Lai.

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