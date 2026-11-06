Trải nghiệm sân Pickleball tiêu chuẩn quốc tế tại Festival Cồng chiêng Gia Lai 2026

(GLO)- Trong khuôn khổ Festival Cồng chiêng Gia Lai 2026, từ ngày 6 đến 8-11, L’amant Café tổ chức chương trình L’amant Pickleball Showcase 2026 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku), mang đến cơ hội trải nghiệm sân thi đấu Pickleball tiêu chuẩn quốc tế và không gian văn hóa cà phê.

Trong ngày 6-11, 16 đội tham gia tranh tài, chia thành 4 bảng thi đấu vòng tròn để chọn các đội xuất sắc vào vòng bán kết và chung kết.

Bên cạnh những tay vợt có tiếng trong cộng đồng Pickleball Gia Lai, chương trình còn có sự tham gia giao lưu của nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng yêu thích thể thao như ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, diễn viên Huy Khánh và các KOL Đặng Yến, Kathy Nguyen.

Các vận động viên tập trung thi đấu trên sân Pickleball trải thảm chuyên dụng JOOLA tại chương trình L’amant Pickleball Showcase 2026. Ảnh: Hoàng Hoài

Đáng chú ý, từ 15-18 giờ ngày 7-11, vận động viên Phúc Huỳnh - gương mặt nổi bật của Pickleball Việt Nam trên đấu trường quốc tế sẽ có mặt tại chương trình để giao lưu với người hâm mộ. Cùng ngày, từ 14-15 giờ, trọng tài Phạm Huy Long - người Việt Nam đầu tiên đảm nhiệm vai trò trọng tài quốc tế của môn thể thao này sẽ chia sẻ kiến thức chuyên môn, các quy định và điều lệ thi đấu Pickleball.

Điểm nhấn của chương trình là sân Pickleball ngoài trời được trải thảm chuyên dụng JOOLA - loại thảm sử dụng tại các giải đấu thuộc hệ thống PPA quốc tế. Đây cũng là sân thi đấu ngoài trời đầu tiên được tổ chức tại khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai. Theo ban tổ chức, hệ thống sân được vận chuyển từ TP. Hồ Chí Minh về Gia Lai và phải mất khoảng 7 ngày thi công, lắp đặt và hoàn thiện.

Các tay vợt tranh tài sôi nổi, thu hút sự quan tâm theo dõi, cổ vũ của người dân và du khách tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku). Ảnh: Hoàng Hoài

Theo bà Lương Thị Ngọc Nữ - Giám đốc Marketing L’amant Café, chương trình không chỉ hướng đến hoạt động thi đấu mà còn tạo điều kiện để người dân, du khách trải nghiệm sân chơi Pickleball chuyên nghiệp, giao lưu với những người cùng sở thích. Qua đó, đơn vị mong muốn kết nối cộng đồng thông qua thể thao, văn hóa, ẩm thực và du lịch.

Thông qua chương trình, người dân và du khách có thêm cơ hội tiếp cận với môn Pickleball, đồng thời góp phần đa dạng hóa các hoạt động trải nghiệm trong khuôn khổ Festival Cồng chiêng Gia Lai 2026.