(GLO)- Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - năm 2026, đoàn vận động viên kickboxing Gia Lai giành 2 huy chương vàng và 5 huy chương đồng. Thành tích này cho thấy sự tiến bộ về chuyên môn, bản lĩnh thi đấu của các võ sĩ, tạo động lực hướng đến những mục tiêu cao hơn tại đấu trường quốc tế.

Diễn ra từ ngày 7 đến 15-11 tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Đồng Nai (cơ sở 2), môn kickboxing tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - năm 2026 quy tụ 263 VĐV và 40 HLV đến từ 28 đoàn thể thao trong cả nước.

Những màn tranh tài quyết liệt ở các hạng cân đã tạo nên cuộc cạnh tranh sôi nổi trên bảng tổng sắp. Theo đó, đoàn VĐV TP Hà Nội tiếp tục khẳng định ưu thế với lực lượng đồng đều, giành chiến thắng ở nhiều hạng cân, đặc biệt là các nội dung low kick, qua đó dẫn đầu toàn đoàn với 6 HCV, 4 HCB và 1 HCĐ. Đoàn VĐV TP Hồ Chí Minh xếp thứ hai với 3 HCV, 1 HCB và 6 HCĐ. Ngoài ra, các đoàn tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Thái Nguyên cũng cho thấy sức cạnh tranh đáng kể khi lần lượt xếp vị trí thứ ba và thứ tư toàn đoàn, góp phần tạo nên cuộc đua gay cấn ở nhóm các đơn vị dẫn đầu.

Tham dự Đại hội lần này, Gia Lai có 15 võ sĩ thuộc Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định (phường Quy Nhơn) và Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku (phường Pleiku). Tại cuộc đua này, các võ sĩ tỉnh nhà đã có một kỳ Đại hội đáng nhớ với 2 HCV và 5 HCĐ, xếp thứ 5 toàn đoàn.

Kickboxing Gia Lai ghi dấu ấn với vị trí thứ 5 toàn đoàn, vượt chỉ tiêu tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026. Ảnh: ĐVCC

Đáng chú ý, cả 2 tấm HCV đều được quyết định qua những trận chung kết đầy thử thách, trước các đối thủ đến từ những đơn vị hàng đầu cả nước. Cụ thể, ở chung kết hạng cân 48 - 52 kg nữ, nội dung full contact, võ sĩ Lê Thị Nhi thi đấu áp đảo, giành chiến thắng trước đối thủ Vũ Thị Thảo Chúc (Thái Nguyên). Sau đó, ở chung kết hạng cân 48 - 51 kg nam, nội dung full contact, võ sĩ Tạ Thanh Hoàng tạo nên trận đấu giàu kịch tính, đánh bại võ sĩ Nguyễn Sĩ Thắng (Hà Nội).

Cả Lê Thị Nhi (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku) và Tạ Thanh Hoàng (Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định) đều là VĐV đội tuyển kickboxing quốc gia, từng tích lũy kinh nghiệm qua nhiều giải đấu trong nước và quốc tế. Phong độ ổn định cùng những thành tích đã đạt được là nền tảng để hai võ sĩ tiếp tục khẳng định năng lực, bản lĩnh ở những cuộc tranh tài quan trọng trong sự nghiệp.

Thành tích tại kỳ Đại hội lần này càng có ý nghĩa khi kickboxing là môn thể thao tương đối mới trong số các môn được ngành thể thao Gia Lai đầu tư phát triển, với những bước tiến đáng kể sau dấu mốc có VĐV đoạt HCV SEA Games 32 năm 2023. Vì vậy, việc giành được 2 HCV tại một kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc có tính cạnh tranh cao không chỉ khẳng định năng lực của các võ sĩ mà còn cho thấy những nỗ lực trong công tác đào tạo, huấn luyện và xây dựng lực lượng VĐV kickboxing của tỉnh đang từng bước mang lại kết quả tích cực.

Với Tạ Thanh Hoàng, đây là lần đầu tiên võ sĩ trẻ này tranh tài ở môn kickboxing tại Đại hội Thể thao toàn quốc. “Kỳ Đại hội này có ý nghĩa rất nhiều với tôi. Tôi cảm ơn gia đình đã luôn ủng hộ, động viên và tiếp thêm sức mạnh tinh thần. Tôi rất vui và tự hào khi giành được tấm HCV” - Thanh Hoàng xúc động chia sẻ.

Vận động viên đội tuyển kickboxing Gia Lai tích cực tập luyện, chuẩn bị cho các giải đấu sắp tới. Ảnh: K.Vân

Đánh giá về kết quả thi đấu của đoàn VĐV kickboxing Gia Lai, HLV Trần Đình Đô cho biết: “Trong quá trình chuẩn bị cho Đại hội, từng VĐV luôn nỗ lực dành toàn tâm, toàn ý cho tập luyện với quyết tâm cao đạt thành tích tốt nhất. Khi thi đấu, các võ sĩ tuân thủ theo đấu pháp của ban huấn luyện, phát huy được khả năng chuyên môn và đạt điểm rơi phong độ phù hợp. Đây là yếu tố quan trọng giúp kickboxing Gia Lai đạt được kết quả xuất sắc, vượt chỉ tiêu”.

Đối với các võ sĩ Gia Lai, thành tích này sẽ là nguồn động viên và tạo đà tâm lý thuận lợi trước khi bước vào thử thách tiếp theo. Theo kế hoạch, kickboxing Gia Lai sẽ tiếp tục hành trình chinh phục đấu trường châu lục tại Giải vô địch kickboxing châu Á tổ chức ở Campuchia vào tháng 12-2026, với lực lượng dự kiến gồm 3 HLV và 9 VĐV.

“Ngay sau khi trở về, các VĐV sẽ tiếp tục tập luyện, chuẩn bị cho Giải vô địch kickboxing châu Á. Ban huấn luyện sẽ xây dựng giáo án phù hợp, giúp các võ sĩ duy trì phong độ và cảm giác thi đấu tốt nhất” - HLV Đô cho biết.