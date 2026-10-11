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Gia Lai giành 12 huy chương ở Giải Kickboxing quốc gia

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Tại Giải Vô địch Câu lạc bộ Kickboxing quốc gia năm 2026 ở TP. Cần Thơ, các võ sĩ Gia Lai đã giành được 12 huy chương các loại.

Theo đó, giải diễn ra từ ngày 1 đến 11-10 tại TP. Cần Thơ; quy tụ gần 380 vận động viên (VĐV) của 23 đoàn đến từ 20 tỉnh, thành phố.

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Nữ võ sĩ Lê Thị Nhi giành huy chương vàng ở hạng cân 52 kg fullcontact nữ. Ảnh: Thiên Bình

Tại giải này, Gia Lai có 2 đoàn tham gia, gồm: Gia Lai với 6 võ sĩ của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh và Gia Lai 2 với 15 võ sĩ của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku.

Kết thúc chương trình thi đấu, đoàn Gia Lai 2 đã giành được 4 huy chương vàng và 4 huy chương đồng.

Các huy chương vàng thuộc về: Võ Huy Hoàng ở hạng cân 45 kg lowkick nam, Trần Nguyễn Bảo Ngọc ở hạng cân 57 kg lowkick nữ, Nguyễn Xuân Tuấn Long ở hạng cân 46 kg fullcontact nam và Lê Thị Nhi ở hạng cân 52 fullcontact nữ.

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Các VĐV của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh đã giành được 4 huy chương. Ảnh: Thiên Bình

Trong khi đó, đoàn Gia Lai giành được 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. 2 tấm huy chương vàng thuộc về VĐV Tạ Thanh Hoàng hạng cân 51 kg fullcontact nam và Nguyễn Tuyết Mai ở hạng cân 48 kg fullcontact nữ.

Theo đó, các VĐV Gia Lai đã giành được tổng số 12 huy chương các loại.

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