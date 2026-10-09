Cần Thơ rà soát trách nhiệm tại 3 công ty xổ số sau kiểm toán

(GLO)- Sau khi Kiểm toán Nhà nước chỉ ra những bất cập tại 3 công ty xổ số kiến thiết Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng, lãnh đạo TP. Cần Thơ cho biết sẽ rà soát, làm rõ trách nhiệm và xử lý nếu phát hiện vi phạm.

Ngày 8-10, tại buổi họp báo quý III, ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ đã thông tin về việc xử lý những vấn đề được Kiểm toán Nhà nước chỉ ra tại các công ty xổ số kiến thiết trên địa bàn.

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên phát biểu tại họp báo. Ảnh: Hồng Nhung/Dân trí

Theo ông Tuyên, thành phố đã giao các cơ quan, đơn vị rà soát báo cáo kiểm toán, xác định những nội dung cần thanh tra, kiểm tra để làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan. Các vấn đề được đề cập trong báo cáo kiểm toán gồm chi phí tiếp khách, hoạt động tổ chức đoàn đi nước ngoài học tập kinh nghiệm và công tác đấu thầu in vé số.

Đáng chú ý, theo báo cáo kiểm toán, trong 2 năm 2024 và 2025, 3 công ty xổ số kiến thiết Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng đã chi tổng cộng hơn 21,7 tỷ đồng để tiếp các đại lý vé số.

Trong đó, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang chi hơn 14 tỷ đồng, gồm hơn 7,6 tỷ đồng năm 2024 và hơn 6,3 tỷ đồng năm 2025. Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng chi hơn 5,1 tỷ đồng, trong đó năm 2024 chi hơn 2,5 tỷ đồng, năm 2025 chi hơn 2,6 tỷ đồng. Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ chi hơn 2,6 tỷ đồng trong 2 năm, gồm gần 1,3 tỷ đồng năm 2024 và hơn 1,3 tỷ đồng năm 2025.

Qua kiểm tra chọn mẫu chứng từ thanh toán, Kiểm toán Nhà nước nhận thấy hồ sơ của các khoản chi tiếp khách chưa thể hiện rõ lịch làm việc và đối tượng được tiếp. Một số chứng từ chỉ ghi nội dung chung chung như tiếp khách đại lý khu vực hoặc đại lý tại các tỉnh.

Theo cơ quan Kiểm toán, với hồ sơ như vậy, các doanh nghiệp chưa chứng minh được những khoản chi này phục vụ trực tiếp hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định.

Ngoài chi phí tiếp khách, báo cáo kiểm toán còn đề cập đến việc tổ chức các đoàn đi nước ngoài học tập, trao đổi kinh nghiệm về xổ số tại Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ và Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng.

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang. Ảnh: Hồng Nhung/Dân trí

Theo đó, 2 công ty này đã chi hơn 2,6 tỷ đồng cho các đoàn đi nước ngoài. Kiểm toán Nhà nước đề nghị kiểm điểm do các chuyến đi được xác định không hoàn toàn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định.

Việc rà soát, làm rõ những vấn đề sau kiểm toán nhằm xác định cụ thể trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân liên quan, đồng thời bảo đảm các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước được thực hiện nghiêm túc.

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cho biết, thành phố sẽ căn cứ kết quả thanh tra, kiểm tra để có biện pháp xử lý phù hợp; trường hợp phát hiện vi phạm sẽ xem xét trách nhiệm theo quy định.