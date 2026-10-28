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Nguyễn Thành Thoan vào chung kết môn Muay sau trận “derby Gia Lai”

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Chiều 28-10, võ sĩ Nguyễn Thành Thoan (Gia Lai) đã giành quyền vào chơi trận chung kết môn Muay trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026 sau trận “derby Gia Lai”.

Trận bán kết ở hạng cân 60 kg nam là cuộc hội ngộ thú vị giữa 2 người con của mảnh đất Gia Lai là Nguyễn Thành Thoan (SN 2003, phường An Bình) và Kpă Thuân (SN 1999, xã Chư A Thai) nhưng đang khoác áo đội Đồng Tháp ở kỳ đại hội lần này.

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Trận bán kết đã diễn ra kịch tính khi 2 võ sĩ chơi "ăn miếng trả miếng". Ảnh chụp màn hình

Cả 2 đều là những võ sĩ dày dạn kinh nghiệm thi đấu ở các võ đài chuyên nghiệp nên trận đấu diễn ra rất căng thẳng và kịch tính.

Kpă Thuân với lối chơi lì lợm, chủ động ép sát đối thủ vào các góc võ đài; trong khi Thành Thoan di chuyển tương đối linh hoạt. Cả 2 chơi "ăn miếng trả miếng" với những đòn đánh đẹp mắt.

Trong 3 hiệp đấu, võ sĩ của đoàn Gia Lai tỏ ra chuẩn xác hơn trong những pha ra đòn ghi điểm. Đặc biệt, những đòn chân đầy uy lực đến từ Thành Thoan khiến đối thủ gặp không ít khó khăn.

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Nguyễn Thành Thoan (bìa trái) đã giành chiến thắng trong trận bán kết. Ảnh chụp màn hình

Cuối cùng, trận đấu kết thúc bằng tính điểm và Thành Thoan đã giành chiến thắng trước người đồng hương để ghi danh vào trận chung kết.

Ở trận đấu cuối cùng tranh huy chương vàng vào ngày 29-10, Thành Thoan sẽ đụng độ võ sĩ Vũ Đình Sơn của ngành Công an.

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