Chàng trai Ia Bă chinh phục karate

(GLO)- Ở tuổi 22 với nhiều thành tích tại các giải đấu, võ sĩ Ngô Thế Vinh (SN 2004, ở làng Ia Bă, xã Ia Grai) là một trong những gương mặt nổi bật của karate Gia Lai.

Mới đây, tấm huy chương đồng tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026 tiếp tục ghi dấu hành trình nỗ lực, bền bỉ của anh trên con đường theo đuổi đam mê võ thuật.

Vừa trở về sau khi tranh tài môn karate tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026 (kết thúc ngày 8-11) với tấm huy chương đồng ở nội dung đối kháng nam hạng cân 67 kg, Vinh duy trì tập luyện nhằm giữ phong độ và chuẩn bị cho những giải đấu tiếp theo.

Đây cũng là lần thứ hai chàng trai trẻ đến từ làng Ia Bă giành huy chương đồng tại đấu trường thể thao lớn nhất cả nước, sau thành tích tương tự vào năm 2022.

Võ sĩ Ngô Thế Vinh (hàng trên, thứ 2 từ phải sang) trên bục nhận huy chương đồng nội dung đối kháng nam hạng cân 67 kg tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026. Ảnh: NVCC

Sinh ra trong 1 gia đình làm nông, năm 2018, khi đang học lớp 8, qua lời giới thiệu của bạn bè, Vinh bắt đầu luyện tập tại CLB Karate Hoa Dã Quỳ (xã Ia Grai), nay là CLB Karate Hasuka do thầy Nguyễn Hải Hà làm chủ nhiệm.

Thấy Vinh có tố chất tốt, các huấn luyện viên đã tạo điều kiện để anh tham gia các giải đấu cấp tỉnh và đạt nhiều thành tích cao. Năm 2019, Vinh được triệu tập vào đội tuyển Karate Gia Lai. Ngay trong năm đầu tiên khoác áo đội tuyển tỉnh, anh đã giành huy chương vàng tại Giải Karate trẻ toàn quốc tổ chức ở tỉnh Lâm Đồng.

Với những thành tích đạt được, Vinh nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các huấn luyện viên tuyến trên. Cuối năm 2019, anh được triệu tập vào đội tuyển trẻ Karate quốc gia.

Từ đây, hành trình theo đuổi karate chuyên nghiệp của chàng trai trẻ bước sang giai đoạn mới, với cường độ tập luyện cao hơn, đòi hỏi sự kiên trì, kỷ luật và nỗ lực không ngừng.

Trải qua nhiều năm tập luyện bài bản, cùng năng khiếu và sự nỗ lực của bản thân, Vinh từng bước trưởng thành về chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm qua các giải đấu trong nước và quốc tế.

Đặc biệt, tấm huy chương đồng môn karate tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2022 là dấu mốc đáng nhớ, tiếp thêm động lực để anh tiếp tục chinh phục những mục tiêu cao hơn.

Hiện là sinh viên năm cuối ngành Huấn luyện thể thao, Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh, Vinh luôn nỗ lực cân bằng giữa việc học và tập luyện.

Võ sĩ Ngô Thế Vinh (bìa trái) giành huy chương đồng nội dung đối kháng nam hạng cân 67 kg tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026. Ảnh: NVCC

Để chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026 vừa qua, anh đã dành trọn 3 tháng hè tập luyện liên tục, đồng thời xin phép nhà trường nghỉ học 2 tháng để tập trung rèn luyện chuyên môn, thể lực và hoàn thiện kỹ chiến thuật cùng đội tuyển tỉnh.

Sự chuẩn bị nghiêm túc, quyết tâm ấy đã giúp Vinh tự tin bước vào tranh tài. Ở trận đấu cuối cùng, anh đối đầu với võ sĩ đến từ TP. Hà Nội và giành huy chương đồng.

Chia sẻ về hành trình của mình, Vinh cho biết: “Có những thời điểm gặp khó khăn, vất vả nhưng tôi luôn tự nhắc mình không được bỏ cuộc.

Tôi biết ơn các thầy, cô đã dìu dắt, hướng dẫn và các đồng đội đã luôn hỗ trợ, đồng hành để tôi có được thành tích như hôm nay. Tôi theo học chuyên ngành Huấn luyện thể thao để tiếp tục phục vụ định hướng gắn bó lâu dài với thể thao”.

Theo ông Bùi Công Tuấn - Huấn luyện viên karate của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku, Vinh là vận động viên duy nhất của đội karate Gia Lai giành huy chương tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026.

“Trong quá trình sinh hoạt và tập luyện tại đội tuyển tỉnh, Vinh có ý thức tiếp thu tốt sự hướng dẫn của huấn luyện viên, chủ động rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, thể lực và kỹ chiến thuật. Đây là vận động viên có tinh thần cầu tiến, luôn nỗ lực trong tập luyện và thi đấu” - ông Tuấn nhận xét.