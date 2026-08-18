Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thể thao

Tin tức

Bóng đá Marathon Tin tức Võ cổ truyền Thể thao cộng đồng

Gia Lai giành 10 huy chương ở Giải Vô địch các câu lạc bộ Karate quốc gia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 18-8, tại tỉnh Đắk Lắk, Giải Vô địch các câu lạc bộ Karate quốc gia lần thứ XXVI năm 2026 chính thức khép lại. Tại giải này, đoàn Gia Lai đã giành được 10 huy chương các loại.

Giải đấu năm nay diễn ra từ ngày 12 đến 18-8 do Cục Thể dục thể thao phối hợp cùng Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức.

gia-lai-gianh-10-huy-chuong-o-giai-vo-dich-cac-cau-lac-bo-karate-quoc-gia.jpg
Gia Lai giành 10 huy chương ở Giải Vô địch các câu lạc bộ Karate quốc gia. Ảnh: Công Tuấn

Giải quy tụ hơn 1.100 vận động viên (VĐV) đến từ 70 câu lạc bộ của 25 tỉnh, thành trên toàn quốc.

Các VĐV tranh tài ở 2 nội dung Kata (biểu diễn quyền) và Kumite (đối kháng), thuộc các nhóm tuổi 10-11, 12-14, 15-17, trên 18 tuổi và trên 35 tuổi.

Ở giải này, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku đại diện đoàn Gia Lai tranh tài với 20 VĐV. Trong đó, có 12 VĐV thuộc biên chế đội tuyển và 8 VĐV thuộc đội tuyển trẻ.

Qua các ngày tranh tài, đoàn Gia Lai đã giành được 2 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 5 huy chương đồng. Thành tích này giúp Gia Lai xếp hạng 14 trong tổng số 70 câu lạc bộ.

nguyen-thi-khanh-ly-gianh-huy-chuong-vang-o-hang-can-47-kg-nu-lua-tuoi-tren-18-anh-cong-tuan.jpg
Nguyễn Thị Khánh Ly giành huy chương vàng ở hạng cân 47 kg nữ lứa tuổi trên 18. Ảnh: Công Tuấn

Các VĐV mang về huy chương vàng cho đoàn Gia Lai gồm Nguyễn Thị Khánh Ly ở hạng cân 47 kg nữ, lứa tuổi trên 18 và Võ Khánh Hiền ở hạng cân 47 kg, lứa tuổi 15-17.

Giải là dịp để các VĐV giao lưu, cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn và kinh nghiệm thi đấu. Đồng thời, thông qua giải đấu, các nhà chuyên môn có điều kiện đánh giá công tác đào tạo, huấn luyện, qua đó tiếp tục phát triển phong trào Karate trong thời gian tới.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Khai mạc Giải vô địch bóng rổ 3x3 U16 và U18 quốc gia năm 2026.

Khai mạc Giải vô địch bóng rổ 3x3 U16 và U18 quốc gia năm 2026

Tin tức

(GLO)- Chiều 4-8, tại khu vực Tượng đài Chiến thắng (phường Quy Nhơn), Cục Thể dục thể thao Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức khai mạc Giải vô địch bóng rổ 3x3 U16 và U18 quốc gia năm 2026.

Những kỳ vọng mới của cờ tướng Gia Lai

Những kỳ vọng mới của cờ tướng Gia Lai

Tin tức

(GLO)- Nối dài chuỗi thành tích tại Giải cờ tướng các nhóm tuổi miền Trung và Tây Nguyên mở rộng năm 2026, các kỳ thủ trẻ Gia Lai đã mang về thêm những tín hiệu tích cực về quá trình xây dựng lực lượng kế cận.

Gia Lai giành 11 huy chương Giải vô địch Cúp Liên đoàn cờ tướng Việt Nam và Cờ tướng đồng đội quốc gia năm 2026.

Gia Lai giành 11 huy chương tại Giải vô địch Cúp Liên đoàn cờ tướng Việt Nam và Cờ tướng đồng đội quốc gia năm 2026

Tin tức

(GLO)- Kết thúc thi đấu nội dung cờ tiêu chuẩn tại Giải vô địch Cúp Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam và Giải cờ tướng đồng đội quốc gia năm 2026, đội tuyển cờ tướng Gia Lai giành thêm 2 huy chương, với 1 huy chương vàng (HCV) và 1 huy chương bạc (HCB).

Gia Lai đã giành 9 huy chương Giải vô địch Cúp Liên đoàn cờ tướng Việt Nam và Cờ tướng đồng đội quốc gia 2026.

Gia Lai đã giành 9 huy chương tại Giải vô địch Cúp Liên đoàn cờ tướng Việt Nam và Cờ tướng đồng đội quốc gia

Tin tức

(GLO)- Hoàn thành các nội dung cờ nhanh, cờ chớp, cờ siêu chớp tại Giải vô địch Cúp Liên đoàn cờ tướng Việt Nam và Cờ tướng đồng đội quốc gia năm 2026; đội tuyển cờ tướng Gia Lai đã giành được tổng cộng 3 huy chương vàng (HCV), 1 huy chương bạc (HCB) và 5 huy chương đồng (HCĐ).

null