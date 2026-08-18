(GLO)- Ngày 18-8, tại tỉnh Đắk Lắk, Giải Vô địch các câu lạc bộ Karate quốc gia lần thứ XXVI năm 2026 chính thức khép lại. Tại giải này, đoàn Gia Lai đã giành được 10 huy chương các loại.

Giải đấu năm nay diễn ra từ ngày 12 đến 18-8 do Cục Thể dục thể thao phối hợp cùng Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức.

Gia Lai giành 10 huy chương ở Giải Vô địch các câu lạc bộ Karate quốc gia. Ảnh: Công Tuấn

Giải quy tụ hơn 1.100 vận động viên (VĐV) đến từ 70 câu lạc bộ của 25 tỉnh, thành trên toàn quốc.

Các VĐV tranh tài ở 2 nội dung Kata (biểu diễn quyền) và Kumite (đối kháng), thuộc các nhóm tuổi 10-11, 12-14, 15-17, trên 18 tuổi và trên 35 tuổi.

Ở giải này, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku đại diện đoàn Gia Lai tranh tài với 20 VĐV. Trong đó, có 12 VĐV thuộc biên chế đội tuyển và 8 VĐV thuộc đội tuyển trẻ.

Qua các ngày tranh tài, đoàn Gia Lai đã giành được 2 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 5 huy chương đồng. Thành tích này giúp Gia Lai xếp hạng 14 trong tổng số 70 câu lạc bộ.

Nguyễn Thị Khánh Ly giành huy chương vàng ở hạng cân 47 kg nữ lứa tuổi trên 18. Ảnh: Công Tuấn

Các VĐV mang về huy chương vàng cho đoàn Gia Lai gồm Nguyễn Thị Khánh Ly ở hạng cân 47 kg nữ, lứa tuổi trên 18 và Võ Khánh Hiền ở hạng cân 47 kg, lứa tuổi 15-17.

Giải là dịp để các VĐV giao lưu, cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn và kinh nghiệm thi đấu. Đồng thời, thông qua giải đấu, các nhà chuyên môn có điều kiện đánh giá công tác đào tạo, huấn luyện, qua đó tiếp tục phát triển phong trào Karate trong thời gian tới.