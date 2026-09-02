Kịch tính những trận cầu khai màn giải bóng đá Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 1-9, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch đã tổ chức giải bóng đá trong khuôn khổ chương trình Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Gia Lai lần thứ I - 2026.

Trận đấu giữa đội xã Kon Gang và xã Phú Túc (áo cam) hòa nhau với tỷ số 1-1. Ảnh: R'Ô HOK

Giải bóng đá Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai diễn ra từ ngày 1 đến 12-9, thu hút 13 đội bóng đến từ các phường, xã và đơn vị Công an tỉnh tham gia. Các đội chia thành 4 bảng (mỗi bảng từ 3 đến 4 đội), thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn các đội nhất, nhì mỗi bảng vào vòng trong.

Ban tổ chức phân chia thi đấu theo 2 khu vực: phía Tây gồm bảng A và B, thi đấu tại sân bóng đá Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh Gia Lai (phường Pleiku); phía Đông gồm bảng C và D, thi đấu tại sân Đập Đá (phường An Nhơn). Các trận bán kết, chung kết và lễ trao giải sẽ diễn ra tại sân vận động Quy Nhơn.

Chiều 1-9, tại hai khu vực đã diễn ra các trận đấu với không khí sôi nổi, kịch tính và nhiều bàn thắng. Đáng chú ý là trận đấu tại bảng B giữa phường An Phú và xã Phú Thiện.

Trận đấu tại bảng B giữa đội phường An Phú (áo đỏ) và xã Phú Thiện diễn ra kịch tính, hấp dẫn. Ảnh: R'Ô HOK

Ngay đầu hiệp 1, cầu thủ số 24 Hoàng Abala lập cú đúp, giúp đội xã Phú Thiện vươn lên dẫn 2-0. Có lợi thế, đội Phú Thiện thi đấu tự tin và chủ động kiểm soát thế trận. Song, hàng phòng ngự thi đấu thiếu tập trung và phạm lỗi ngay ngoài vòng cấm, tạo cơ hội để cầu thủ số 7 Thái Phi của phường An Phú thực hiện quả đá phạt hiểm hóc, rút ngắn tỷ số xuống 1-2 trước khi hiệp 1 khép lại.

Sang hiệp 2, đội xã Phú Thiện chủ động phòng ngự nhằm bảo toàn lợi thế. Dù vậy, hàng thủ tiếp tục để lộ khoảng trống, tạo cơ hội để cầu thủ số 38 Minh Hoàng của phường An Phú ghi bàn gỡ hòa 2-2.

Có bàn thắng gỡ hòa, đội phường An Phú càng thi đấu càng hưng phấn, liên tục gây sức ép lên phần sân đối phương. Ở những phút cuối trận, từ một tình huống đá phạt góc, cầu thủ số 34 Xuân Lộc dứt điểm thành công, hoàn tất màn ngược dòng ấn tượng 3-2 cho phường An Phú.

Chia sẻ sau trận đấu, ông Hồ Hoàng Hiệp - Huấn luyện viên đội bóng phường An Phú - cho biết: “Đây là lần đầu các cầu thủ thi đấu cùng nhau trên sân 11 người và do bận công việc nên đội có ít thời gian tập luyện. Vì vậy, ở hiệp 1, các cầu thủ thi đấu chưa thật sự ăn ý. Sang hiệp 2, toàn đội có sự điều chỉnh, các cầu thủ dần bắt nhịp và ngược dòng giành chiến thắng kịch tính với tỷ số 3-2. Tôi rất vui với tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Chiến thắng đầu tiên là lợi thế quan trọng, tạo tiền đề để đội tự tin hơn ở những trận tiếp theo”.

Một pha bóng trong trận đấu giữa đội phường Bồng Sơn (áo đỏ) và đội xã Đề Gi. Ảnh: H.Q

Ở các trận đấu diễn ra chiều cùng ngày 1-9, tại bảng A, xã Al Bá và phường Diên Hồng chia điểm với tỷ số 1-1; xã Kon Gang và xã Phú Túc hòa nhau 1-1. Tại bảng C, phường Bồng Sơn có chiến thắng đậm 6-1 trước xã Đề Gi. Trong khi đó, phường An Nhơn vượt qua Công an tỉnh Gia Lai với tỷ số 5-1 ở bảng D.

Ngày 3-9, các trận đấu giải bóng đá Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai năm 2026 tiếp tục diễn ra, hứa hẹn mang đến những màn so tài sôi nổi.

Trận đấu giữa đội phường An Nhơn (áo trắng) và Công an tỉnh Gia Lai. Ảnh: H.Q

Thông qua các môn thi đấu vòng chung kết, ngành TDTT tỉnh có thêm cơ sở đánh giá thực chất phong trào và tuyển chọn những vận động viên nổi bật bổ sung lực lượng cho đội tuyển của tỉnh tham gia các giải đấu cấp khu vực, quốc gia và quốc tế.