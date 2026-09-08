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Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai lần thứ I: Xác định 4 đội vào bán kết môn bóng đá

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R'Ô HOK
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(GLO)- Chiều 7-9, môn bóng đá trong chương trình Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai lần thứ I-2026 đã diễn ra các trận tứ kết, qua đó đã xác định được 4 đội vào bán kết.

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Trận đấu giữa đội xã Phú Túc và đội xã Bờ Ngoong (áo xanh) tại vòng tứ kết. Ảnh: R'Ô HOK

Tại sân bóng đá Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh Gia Lai (phường Pleiku), cuộc đối đầu giữa đội phường An Phú và phường Diên Hồng diễn ra khá cân bằng. Hai đội thi đấu đôi công, tạo ra một số cơ hội nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Hòa 0-0 sau 2 hiệp chính, hai đội bước vào loạt sút luân lưu. Đội phường An Phú thể hiện bản lĩnh tốt hơn khi giành chiến thắng 4-2 trước đội phường Diên Hồng, qua đó giành quyền vào bán kết. Trong khi đó, đội xã Phú Túc giành vé đi tiếp sau khi vượt qua đội xã Bờ Ngoong với tỷ số 1-0.

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Các cầu thủ đội phường An Phú ăn mừng sau khi giành vé vào bán kết. Ảnh: R'Ô HOK

Tại khu vực phía Đông, các trận tứ kết diễn ra trên sân Đập Đá (phường An Nhơn) vào chiều cùng ngày với nhiều bàn thắng được ghi. Đội Công an tỉnh Gia Lai có chiến thắng đậm 6-2 trước đội phường Bồng Sơn; đội phường Bình Định vượt qua đội phường An Nhơn với tỷ số 2-0.

Như vậy, kết thúc các trận tứ kết đã xác định được 4 đội giành quyền vào bán kết gồm: phường An Phú, phường Bình Định, xã Phú Túc và Công an tỉnh.

Ngày 10-9, các trận bán kết sẽ diễn ra trên sân vận động Quy Nhơn với các cặp đấu: xã Phú Túc - Công an tỉnh; phường An Phú - phường Bình Định.

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