Gia Lai giành 14 huy chương tại Giải cờ tướng trẻ xuất sắc quốc gia 2026

(GLO)- Chiều 30-8, Giải cờ tướng trẻ xuất sắc quốc gia năm 2026 đã bế mạc. Đoàn vận động viên (VĐV) Gia Lai đã giành tổng cộng 14 huy chương, trong đó có 2 huy chương vàng (HCV), 5 huy chương bạc (HCB) và 7 huy chương đồng (HCĐ).

Cụ thể, 2 HCV thuộc về Huỳnh Châu Bảo Lâm và Nguyễn Lê An Khương, cùng ở nội dung cờ tiêu chuẩn nam U10.

VĐV Huỳnh Châu Bảo Lâm giành HCV ở nội dung cờ tiêu chuẩn nam U10. Ảnh: ĐVCC

Giải cờ tướng trẻ xuất sắc quốc gia năm 2026 diễn ra từ ngày 24 đến 30-8 tại tỉnh An Giang, quy tụ 162 VĐV đến từ 10 đội tuyển thuộc 6 tỉnh, thành phố gồm: TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Gia Lai, Bắc Ninh, Cần Thơ và An Giang.

Các kỳ thủ tranh tài ở 13 nhóm tuổi từ U7 đến U20, với 3 nội dung gồm cờ nhanh, cờ chớp và cờ tiêu chuẩn. Nội dung thi đấu gồm cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ. Các VĐV thi đấu theo hệ Thụy Sĩ 9 ván ở cả 3 nội dung.